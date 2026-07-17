الصين تعلن الحرب على الحب الافتراضي

- فرضت الصين قواعد جديدة تمنع التعلق العاطفي بروبوتات الدردشة، بهدف تشجيع العلاقات الحقيقية والإنجاب، في ظل أزمة ديموغرافية متفاقمة. - تشمل القواعد منع الروبوتات من تشجيع الاعتماد العاطفي، وحظر العلاقات مع القاصرين، وإلزام الشركات بالإبلاغ عن الأزمات النفسية، لضمان عدم تأثير الذكاء الاصطناعي سلباً على المجتمع. - في المقابل، تعتمد الولايات المتحدة على الشفافية ومنح المستخدمين حق المقاضاة، مع التركيز على توعية المستخدمين بحقيقة التعامل مع برامج وليس بشر.

لم تعد الصين تكتفي بتنظيم الذكاء الاصطناعي، بل باتت تتدخل أيضاً في العلاقات العاطفية التي قد تنشأ بين البشر وروبوتات الدردشة. ففي خطوة غير مسبوقة، فرضت بكين قواعد جديدة تحدّ من تشجيع المستخدمين على التعلق العاطفي بهذه التطبيقات، في وقت تواجه البلاد أزمة ديموغرافية متفاقمة مع تراجع معدل المواليد إلى أدنى مستوى في تاريخها. وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فإن أحد دوافع هذه الإجراءات يتمثل في رغبة الحكومة في أن "يتوقف الناس عن مواعدة الآلات ويبدأوا بإنجاب الأطفال".

وأقرت الحكومة الصينية، أول من أمس الأربعاء، قواعد جديدة تحظر على روبوتات الدردشة المصممة للرفقة العاطفية تشجيع اعتماد المستخدمين النفسي والعاطفي عليها، كما تمنع إقامة علاقات عاطفية مع القاصرين، وتُلزم الشركات بإبلاغ جهة الاتصال المخصصة للطوارئ إذا رصدت أن أحد المستخدمين يمر بأزمة نفسية. وأبلغت شركتا علي بابا وبايت دانس مستخدميهما أخيراً بأن بعض ميزات روبوتات الدردشة ستُعطّل اعتباراً من الأربعاء.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن الباحث المتخصّص في الذكاء الاصطناعي الصيني في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، مات شيهان، قوله إن السلطات الصينية تخشى انخراط عددٍ كبير من السكان في علاقات عاطفية عميقة مع روبوتات الدردشة، لأن ذلك قد يؤدي إلى ابتعادهم عن الزواج، وقد يتسبّب بآثار نفسية سلبية مثل الإدمان والاعتماد المفرط ومشكلات اجتماعية أخرى.

وتفرض القواعد الجديدة على روبوتات الدردشة المصمّمة للرفقة العاطفية أيضاً الخضوع لتقييم تنظيمي قبل طرحها للجمهور، مع منح الحكومة صلاحيةً واسعةً لوقف أي نظام قد تصنّفه غير آمن.

سعت الحكومة الصينية خلال السنوات الماضية لإخضاع قطاع الذكاء الاصطناعي الناشئ لسيطرتها، واتخذت إجراءات قانونية وتنظيمية مختلفة لضمان ذلك. وكانت وثيقة حكومية بعنوان "إطار حوكمة سلامة الذكاء الاصطناعي"، الصادرة عام 2024، قد حذّرت من أن الأدوات التكنولوجية قد تؤدي في حال تركها بلا ضوابط إلى "زعزعة استقرار المجتمع" من خلال "تغيير المفاهيم التقليدية حول العمل والإنجاب والتعليم".

وتنسجم هذه المخاوف مع نتائج دراسة علمية أجراها باحثان من معهد الدراسات الصينية في جامعة برلين الحرة، هما جينيا كوستكا وهوي تشو، ونُشرت في 27 إبريل/نيسان 2026 في مجلة التكنولوجيا في المجتمع (Technology in Society) العلمية الصادرة عن دار إلسيفير. اعتمدت الدراسة على استطلاع شمل 7027 مشاركاً في الصين والولايات المتحدة وألمانيا وجنوب أفريقيا، بهدف قياس مدى الارتباط العاطفي بروبوتات الدردشة وتأثيره في سلوك المستخدمين، وأظهرت أن المستخدمين في الصين سجّلوا أعلى مستويات الارتباط العاطفي بروبوتات الدردشة بين الدول الأربع.

وخلص الباحثان إلى أن الارتباط العاطفي بروبوتات الدردشة لم يعد ظاهرة هامشية، إذ أظهرت النتائج أن 35.05% من المستخدمين أفادوا بأنهم يفتقدون روبوت الدردشة عند التوقف عن استخدامه، بينما قال 48.06% إنهم يعتبرونه "صديقاً"، وذكر 61.69% أنهم يتحدثون إليه بأدب كما لو كان شخصاً حقيقياً. كما بينت الدراسة أن هذا الارتباط كان أكثر وضوحاً في الصين، تلتها جنوب أفريقيا، ثم الولايات المتحدة، فيما سجلت ألمانيا أدنى المستويات. ووجدت الدراسة أن الشعور بالدعم العاطفي هو العامل الأكثر تأثيراً في نشوء هذا التعلق، ولا سيما عندما يشعر المستخدم بأن روبوت الدردشة يخفف وحدته، أو يتيح له التعبير عن نفسه من دون إصدار أحكام، أو يمنحه إحساساً أكبر بالخصوصية. كما ربطت بين ارتفاع مستوى التعلق العاطفي وبين زيادة الاعتماد على روبوتات الدردشة، سواء عبر صعوبة الاستغناء عنها، أو تفضيل مشاركتها الأسرار الشخصية، أو الاشتراك في خدماتها المدفوعة.

انخفض عدد سكان الصين عام 2025 للسنة الرابعة على التوالي، وبلغ 1.405 مليار نسمة، مع تراجع معدل الولادات إلى أدنى مستوياته على الإطلاق. وهو ما دفع الحكومة إلى تخصيص إعانات لرعاية الأطفال وإطلاق مبادرات لتشجيع الإنجاب. وقال شيهان: "إنهم يريدون تشجيع الناس على الدخول في علاقات حقيقية في العالم الواقعي"، متسائلاً: "هل يمكن أن نتخيل مستقبلاً بعد ثلاث أو أربع سنوات، تقول فيه 15 مليون امرأة صينية إن شريكها هو روبوت دردشة، فتكون النتيجة أنهن لن ينجبن أطفالاً؟".

ولا تنفرد الصين بمحاولة الحد من الاعتماد العاطفي على روبوتات الدردشة، إذ بدأت الولايات المتحدة بدورها اتخاذ خطوات تنظيمية مماثلة، وإن كانت أقل تشدداً. ففي سبتمبر/أيلول 2025، فتحت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية تحقيقاً بشأن تأثير عدد من روبوتات الدردشة في الأطفال، فيما طرح السيناتور الجمهوري جوش هاولي مشروع قانون بدعم من الحزبين لحماية الأطفال من "روبوتات الدردشة المفترسة". كما أقرت ولايتا كاليفورنيا ونيويورك قوانين جديدة تلزم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بإبلاغ المستخدمين بشكل دوري بأنهم يتحدثون إلى برنامج وليس إلى إنسان، وتذكيرهم بأخذ استراحة بعد ساعات من الاستخدام المتواصل، فضلاً عن توجيه من تظهر لديهم مؤشرات على إيذاء النفس إلى خدمات الوقاية من الانتحار.

ورغم هذا التشابه، يختلف نهج البلدين في التنفيذ. فالقوانين الأميركية تعتمد بدرجة كبيرة على إلزام الشركات بالشفافية ومنح المستخدمين حق مقاضاتها في حال الإخلال بإجراءات السلامة، بينما تتبنى الصين نموذجاً أكثر تدخلاً، إذ تحدد الإجراءات التي يجب على الشركات اتباعها مسبقاً، وتمنح الجهات التنظيمية صلاحيات واسعة لإيقاف أي نظام تعتبره غير آمن، من دون انتظار دعاوى قضائية.