الصين ترسل أصغر رائد وأربعة فئران إلى الفضاء

يضم الطاقم المقبل لمحطة تيانغونغ الفضائية الصينية في عداده أصغر رائد فضاء في تاريخ الصين إلى جانب أربعة فئران، بحسب ما أعلنته السلطات المحلية، الخميس. وقال الناطق باسم وكالة الفضاء الصينية للرحلات المأهولة (CMSA) تشانغ جينغبو إنه من المقرر إطلاق مهمة شنتشو-21، الجمعة، الساعة 23:44 بتوقيت المحلي (15:44 بتوقيت غرينيتش) من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غربي الصين.

وتُعد محطة تيانغونغ الفضائية التي تستضيف طاقماً من ثلاثة رواد فضاء يتناوبون عليها كل ستة أشهر، المحطة الرئيسية لبرنامج الفضاء الصيني. ويستعد المهندس وو فاي البالغ 32 عاماً، ليصبح أصغر رائد فضاء صيني يسافر إلى الفضاء. وقال للصحافيين، الخميس: "أشعر بأنني محظوظ للغاية. أن يصبح حلمي جزءاً من التاريخ المجيد لبرنامج الفضاء الصيني أعظم فرصة مُنحت لي في هذا العصر".

وسيقود الفريق الطيار تشانغ لو البالغ 48 عاماً، والذي شارك في مهمة شنتشو-15 قبل أكثر من عامين، فيما يكمل تشانغ هونغ تشانغ البالغ 39 عاماً فريق هذه المهمة. كما أعلن تشانغ جينغبو أن أربعة فئران، وهما ذكران وأنثيان، ستكون جزءاً من الرحلة وستشكل موضوع أوّل تجارب صينية تُجرى في المدار على القوارض. وأعرب القائد تشانغ لو عن ثقته في قدرة الفريق على "النجاح في تقديم تقرير" عن المهمة. وقد نجح برنامج الفضاء الصيني في إنزال مسبارين على سطحي المريخ والقمر، وهو إلى جانب برنامجي الولايات المتحدة وروسيا الوحيد القادر على إرسال بشر إلى الفضاء بشكل مستقل.

وطوّرت الصين برنامجها الفضائي بشكل ملحوظ خلال العقود الثلاثة الماضية. ففي عام 2019، هبطت مركبة فضائية صينية على الجانب غير المرئي من القمر، في سابقة عالمية من نوعها. وفي عام 2020، جلبت الصين عينات من الجانب المرئي من القمر، وأتمّت تطوير نظام الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية بيدو. وتبقي بكين على هدفها المتمثل في إرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول عام 2030، وتأمل إنشاء قاعدة هناك.

وأعلنت وكالة الفضاء الصينية (CMSA)، الخميس، أنها "متمسكة بقوة" بهذا الهدف، وعرضت سلسلة من "الاختبارات الحاسمة المقبلة" قيد الإعداد، بينها تجارب على مركبة الهبوط القمرية لانيوي ومركبة الفضاء المأهولة منغجو. وقد استثمر هذا البلد الآسيوي العملاق مليارات الدولارات في برنامجه الفضائي لمواكبة الولايات المتحدة وروسيا، وتحقيق ما سماه الرئيس شي جين بينغ "حلم الفضاء" للشعب الصيني.

(فرانس برس)