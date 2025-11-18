الصين ترجئ عرض فيلمين يابانيين: جانب آخر للتوتر الدبلوماسي

- تصاعد التوتر الدبلوماسي بين الصين واليابان بعد تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية حول التدخل العسكري المحتمل في تايوان، مما أدى إلى استدعاء متبادل للسفراء وتحذيرات سفر. - الصين أجلت عرض فيلمين يابانيين، مشيرة إلى أن التصريحات اليابانية الاستفزازية تؤثر على نظرة الجمهور الصيني للأفلام اليابانية، في ظل التوترات المتزايدة. - الملف التايواني يظل محور صدام، حيث تعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها، بينما دعت طوكيو رعاياها في الصين لتوخي الحذر وتجنب التجمعات الكبيرة.

قرّرت الصين إرجاء عرض فيلمين يابانيين على الأقل، وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية، في خطوة تعكس تصاعد التوتر الدبلوماسي بين بكين وطوكيو خلال الأيام الأخيرة. وتعود شرارة الأزمة إلى تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، ألمحت فيها إلى احتمال تدخّل طوكيو عسكرياً في حال تعرّض تايوان لهجوم، ما أدى إلى سجالات حادّة بين البلدين، واستدعاء متبادل للسفراء، إلى جانب تحذيرات سفر وجّهتها كل دولة إلى مواطنيها.

وتحوّل الملف التايواني مجدداً إلى محور صدام، فالصين تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، ولا تستبعد استخدام القوة لإخضاع الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي. وفي مقابل نصائح بكين لمواطنيها بتفادي السفر إلى اليابان، دعت طوكيو رعاياها في الصين إلى توخّي الحذر وتجنّب التجمّعات الكبيرة.

وفي ظل هذا المناخ المشحون، أعلنت "تشاينا فيلم نيوز"، المنصة الخاضعة لإشراف إدارة السينما الصينية الحكومية، عن تأجيل طرح فيلمَي الأنيمي اليابانيين Crayon Shin-chan the Movie: Super Hot! The Spicy Kasukabe Dancers وCells at Work!. وكان من المقرّر أن يُعرض الفيلمان في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، و6 ديسمبر/ كانون الأول بحسب موقع "دوبان" المتخصص بالمراجعات.

وبرّرت المنصة القرار بأنه "إجراء حذر يستند إلى تقييم شامل لأداء الأفلام اليابانية في السوق ومشاعر الجمهور الصيني"، مشيرةً إلى أن "التصريحات الاستفزازية الصادرة عن اليابان ستؤثّر حتماً في نظرة المشاهد الصيني إلى الأعمال السينمائية اليابانية".

التصعيد الدبلوماسي بلغ ذروته الأسبوع الماضي، حين استدعت بكين السفير الياباني، وردّت طوكيو بخطوة مماثلة، بعد نشر السفارة الصينية منشوراً اعتبرته "غير لائق"، قبل أن يُحذف لاحقاً.

(فرانس برس، العربي الجديد)