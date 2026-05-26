الصين تخصّص رمز تعريف لكل روبوت بشري

- أطلقت الصين نظام تعريف مكون من 29 حرفًا لكل روبوت بشري، يتتبع مراحل الإنتاج والتدوير، ويشمل بيانات التشغيل والذكاء الاصطناعي، مما يسهل الكشف عن الأعطال وإعادة التدوير. - استثمرت الصين 3.4 مليارات دولار في مشاريع الروبوتات، متفوقة على الولايات المتحدة وأوروبا، وأصدرت شنغهاي خطة لدعم الذكاء الاصطناعي تشمل البحث والتطوير والبنية التحتية. - الروبوتات البشرية بدأت بالظهور في العالم الحقيقي، حيث أكمل روبوت سباق نصف ماراثون محطماً الرقم القياسي، وهناك خطة لنشر 8500 روبوت لتشغيل شبكة الطاقة.

قرّرت الصين تخصيص رمز تعريف لكل روبوت بشري مكوّن من 29 حرفاً، مصمم على غرار نظام الهوية الوطنية الصيني المكون من 18 حرفاً، مع إضافة 11 حرفاً لتغطية البيانات التشغيلية الخاصة بالآلات. وحصل أكثر من 28 ألف روبوت من 200 طراز بالفعل على رمز.

ويتتبع هذا النظام كل روبوت من مرحلة الإنتاج إلى إعادة التدوير، مُسجلاً بيانات تآكل المفاصل، وحالة البطارية، وبيانات تدريب الذكاء الاصطناعي. كذلك يتتبع النظام الشركة المصنعة، وطراز المنتج، والرقم التسلسلي، ومواصفات الأجهزة، ومستوى قدرات الذكاء الاصطناعي، وسجل تدريب البرمجيات، وسجلات الإنتاج. وعند حدوث أي عطل، صُمم النظام لتمكين الكشف السريع عنه. وعند إخراج أي روبوت من الخدمة، تتبعه الهوية حتى إعادة التدوير.

وتضم الصين أكثر من مائة شركة تصنّع الروبوتات الشبيهة بالبشر. وضخّت الصين 3.4 مليارات دولار في مشاريع الروبوتات الجديدة، أي بزيادة قدرها 42% عن الولايات المتحدة وخمسة أضعاف إجمالي الاستثمارات الأوروبية. وأصدرت شنغهاي أول خطة إقليمية صينية للذكاء الاصطناعي، تجمع بين دعم البحث والتطوير، وبنية تحتية مشتركة للحوسبة، والاختبار، والإنتاج التجريبي، والتمويل.

وبدأت هذه الروبوتات بالظهور فعلاً في العالم الحقيقي، إذ أكمل روبوت بشري سباق نصف ماراثون صيني في 50 دقيقة و26 ثانية في وقت سابق من هذا العام، محطماً الرقم القياسي العالمي البشري بفارق سبع دقائق تقريباً. وهناك خطة لنشر 8500 روبوت، بما في ذلك روبوتات شبيهة بالبشر وكلاب آلية، لتشغيل شبكة الطاقة.

ويقول موقع ذا نكست ويب التقني إنه، من دون طريقة موحدة لتتبع هوية مصنّع الروبوت، والبرمجيات التي يعمل بها، ومواقع نشره، وأدائه، تصبح المسؤولية غامضة. وإذا تسبب روبوت بشري في إصابة عامل أو إتلاف ممتلكات، يحتاج المنظمون إلى سلسلة معلومات تربط الحادثة بآلة محددة، والشركة المصنعة لها، وسجل تشغيلها. ويسمح رمز الهوية الجديد بكل ذلك.