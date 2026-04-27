الصين تحبط استحواذ "ميتا" على نظام مانوس للذكاء الاصطناعي

- منعت الصين استحواذ شركة ميتا على نظام الذكاء الاصطناعي "مانوس" الذي طورته شركة صينية ناشئة، مما يعكس التوترات المتزايدة بين الصين والولايات المتحدة في قطاع الذكاء الاصطناعي. - الصفقة التي كانت تهدف إلى توسيع قدرات ميتا في مهام وكلاء الذكاء الاصطناعي، قد تتجاوز قيمتها ملياري دولار، لكن الهيئات التنظيمية الصينية أوقفتها، مما أثار تساؤلات حول مستقبل التعاون التكنولوجي بين البلدين. - "مانوس" هو نظام ذكاء اصطناعي مستقل، يختلف عن روبوتات الدردشة التقليدية، حيث يمكنه تنفيذ مهام معقدة بشكل مستقل، مما يجعله محط اهتمام عالمي.

منعت الصين استحواذ شركة التكنولوجيا الأميركية ميتا على نظام الذكاء الاصطناعي مانوس الذي طوّرته شركة صينية ناشئة، بحسب ما أعلنته هيئة تخطيط اقتصادي صينية نافذة، الاثنين.

وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية، في بيان صادر الاثنين، إن الجهة المكلّفة بمراجعة الصفقة "أصدرت قراراً بحظر الاستثمار المتعلّق باستحواذ مستثمرين أجانب على مشروع مانوس"، ولفتت إلى أنّها "طالبت الأطراف المعنية بإلغاء عملية الاستحواذ". من جهتها، قالت "ميتا" في بيان لوكالة فرانس برس إن "الصفقة امتثلت بالكامل للقوانين المعمول بها"، وأضافت: "نتوقع حلاً مناسباً للتحقيق".

وكانت "ميتا"، مالكة "فيسبوك" و"إنستغرام"، قد أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي توصّلها إلى اتفاق مع شركة "باترفلاي إفكت"، التي تأسست في الصين وتتخذ من سنغافورة مقراً لها، للاستحواذ على "مانوس". وأشار محلّلو "بلومبيرغ إنتليجنس" إلى أن الصفقة، التي قد تتجاوز قيمتها ملياري دولار، كانت تهدف إلى توسيع قدرات "ميتا" في مهام وكلاء الذكاء الاصطناعي. وكان خبراء قد حذّروا منذ البداية من أن الهيئات التنظيمية قد تعرقل الصفقة، خاصة في ظلّ تصاعد المنافسة بين الصين والولايات المتحدة في قطاع الذكاء الاصطناعي. كما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز في مارس/ آذار الماضي أن بكين منعت الشريكين المؤسسين للشركة الناشئة من مغادرة البلاد.

ولفت "مانوس" انتباه الجمهور في مارس 2025، بعد انتشار مقطع يعرض ميّزاته على منصات التواصل الاجتماعي، لكنّه متاح فقط عبر دعوات للشركات. وبحسب وكالة فرانس برس، يُعدّ "مانوس" نظاماً للذكاء الاصطناعي، ولا ينتمي تالياً إلى الفئة نفسها من روبوتات الدردشة مثل "ديبسيك" الصيني أو "تشات جي بي تي" من شركة أوبن إيه آي الأميركية. فالأخيرة تقدّم إجابات عن الاستفسارات عبر واجهة محادثة، في حين صُمّم "مانوس" بوصفه وكيل ذكاء اصطناعي قادراً على تنفيذ مهمات بشكل مستقل "من البداية إلى النهاية"، مثل فرز السير الذاتية أو حجز الرحلات.