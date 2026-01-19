الصور في موسوعة ويكيبيديا... مشاع إبداعي بجودة سيئة

توصف الصور التي يراها الملايين من مستخدمي "ويكيبيديا"، أكبر موسوعة إلكترونية، بأنها "قبيحة"، إذ تظهر فيها مشاكل الإضاءة والدقة والتقطيع والجودة. تزعج هذه الصور كثيرين، لدرجة أن هناك صفحة خاصة في "إنستغرام" تسخر منها، وهنالك فريق من الفنانين قرّر التطوع للمساعدة في تغيير هذا الوضع.

في "إنستغرام"، يوجد حساب يحمل اسم BadWikiPhotos، اختصاراً لـ"صور ويكيبيديا السيئة". يضع هذا الحساب في خانة التعريف به سؤالاً: "هل لاحظتم يوماً أن صور المشاهير المنشورة على ويكيبيديا هي الأسوأ؟".

ويمضي لعرض سلسلة من الأمثلة الكثيرة، فبعض الصور غير واضحة، وبعضها تظهر فيها الشخصية وهي متعرّقة أو في وضعية كان ليرفض المصور المحترف التقاطها أو نشرها.

تنقل صحيفة 20 مينيتس الفرنسية عن أحد المساهمين في الموسوعة الإلكترونية: "نحن في ويكيبيديا نعمل بموجب ترخيص حر". باختصار، تعتمد الموسوعة التعاونية على CC BY-SA (ترخيص المشاع الإبداعي)، الذي يسمح بالاستخدام المجاني، بما في ذلك الاستخدام التجاري، بشرط ذكر المصدر وصاحب المادة (صورة، نص... إلخ). بعد ذلك، يمكن إعادة استخدام الصورة كيفما يشاء المستخدم، بما في ذلك تعديلها.

تتابع الصحيفة أن هذا الشرط المتعلق بالحرية المطلقة يستبعد معظم الصور الاحترافية؛ إذ تُحظَر صور الصحافة، ​​وتقتصر الخيارات على الصور القديمة أو تلك التي يلتقطها الهواة، وغالباً ما تكون غير جذّابة، لأنها التُقطت بالمعدات التي كانت متاحة. وفي حالات أخرى، لا توجد صورة أصلاً.

لمحاولة حل هذه المشكلة، أطلقت مجموعة من المتحمسين عام 2024 مشروعاً يحمل اسم "ويكي بورتريه". المشروع يهدف إلى استقطاب مجموعةٍ من المصورين المتطوعين حول العالم، ومنحهم اعتماداً لحضور المهرجانات السينمائية والمؤتمرات والفعاليات الأخرى.

ونقلت "بي بي سي" عن مساهمين أن مصوري المشروع عادةً ما يكونون من عشاق "ويكيبيديا"، وهواة التصوير، ومحترفين حريصين على إغناء رصيدهم من الأعمال، ويأمل المشروع في استقطاب المزيد من المصورين من جميع أنحاء العالم لتغطية الأحداث في بلدانهم.