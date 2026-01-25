تسارع كلّ شيء خلال الأشهر الأخيرة. بدأ شبابٌ وشيّاب من مختلف أنحاء العالم يلجأون إلى "تشات جي بي تي" وغيرها من برامج الذكاء الاصطناعي لمشاركة ضيقهم. واضطرت محاكم في عدة قارات إلى التعامل مع قضايا يُزعم فيها أنّ روبوتات الدردشة تسبّبت في حالات هذيان أو، الأسوأ، ساعدت على الانتحار.

أما أحدث الإعلانات، فكان يوم الأربعاء 7 يناير/كانون الثاني، حين أعلنت شركة "أوبن إيه آي" إطلاق "تشات جي بي تي هيلث" (ChatGPT Health). وبحسب الشركة، ابتداءً من نهاية يناير، سيتمكّن المستخدمون الذين يربطون سجلاتهم الصحية بالبرنامج من الحصول على "ردود أكثر ملاءمةً وتخصيصاً" من روبوت الدردشة، على أن هذه الردود "غير مخصّصة للتشخيص أو العلاج". وفي 12 يناير، أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي "أنثروبيك" برنامجها الخاص "كلود للرعاية الصحية" (Claude for Healthcare).

اهتزّ الوسط الطبي مع صعود هذه الروبوتات، سواء أكان مستخدموها مرضى نفسيين أم لا. فقد أظهرت شركات التكنولوجيا الكبرى طموحها في أن تصبح لاعباً رئيسياً في مجال الصحة النفسية الرقمية، عبر تسخير قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدمة. فما الذي تسعى إلى كسبه من ذلك؟

أظهرت أبحاث أُجريت على مرضى نفسيين أنّ تقنيات مثل "التنميط الرقمي" (Digital phenotyping)، أي البيانات الشخصية التي تُسجَّل على مدار الساعة لتتبّع سلوك الفرد أو حالته الذهنية، يمكن أن تكون أدوات موثوقة لدعم الأطباء النفسيين في عملهم، ولا سيّما عبر رصد مخاطر الانتكاس، وهي مشكلة محورية في هذا الاختصاص. ففي فرنسا مثلاً، أعلنت الشركة الفرنسية "كاليوب" إطلاق جهاز طبي عام 2026 يستخدم تحليل الصوت والذكاء الاصطناعي التوليدي لمراقبة المرضى الذين يعانون الفصام أو الاكتئاب أو الاضطراب ثنائي القطب.

ودعت منظمة الصحة العالمية (WHO) إلى اعتماد مثل هذه الابتكارات للحد من تزايد انتشار مشكلات الصحة النفسية، التي تشمل اضطرابات وإعاقات نفسية-اجتماعية وحالات ذهنية تسبب معاناة شديدة. وأوضحت المنظمة في ورقة حقائق نُشرت في أكتوبر/تشرين الأول 2025 أنّه "بالنسبة لمشكلات الصحة النفسية الشائعة، مثل الاكتئاب والقلق (...) يمكن توسيع أدوات المساعدة الذاتية الرقمية (...) بكفاءة وبكلفة ميسورة". وفي هذه الأزمنة المضطربة، يعيش أكثر من مليار شخص مع اضطرابات الصحة النفسية، وفق منظمة الصحة العالمية، وفي نحو سبع حالات من كل عشر تظهر هذه المشكلات قبل سن الخامسة والعشرين، بحسب مجلة "ذا لانسِت".

ورأى الطبيب النفسي وباحث علم الأوبئة إتيان دورانتي، الذي يُنجز أطروحة عن العلاجات النفسية الرقمية في مستشفى أوتيل-ديو بباريس، أنّ "الاكتئاب عبءٌ في كل بلد، لكنه أشد وطأةً لدى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل"، وبحسب "ذا لانسِت"، أصبح الانتحار السبب الأول للوفاة لمن تتراوح أعمارهم بين 10 و29 عاماً في أوروبا الغربية ومناطق أخرى مرتفعة الدخل، وثالث سبب للوفاة عالمياً ضمن الفئة العمرية نفسها. وفي فرنسا، أظهرت النتائج الأولية لدراسة أجراها المعهد الوطني للصحة والبحث الطبي "إنسيرم" (INSERM) ونُشرت في أكتوبر/تشرين الأول 2025، أنّ ثلث المشاركين بين 11 و24 عاماً أظهروا علامات ضيق نفسي (متوسط إلى شديد).

وكان الطب النفسي، قد شهد تحوّلاً جذرياً بفضل الزيادة الكبيرة في خدمات التطبيب عن بُعد المرتبطة بجائحة كوفيد-19، إذ يُسجّل أعلى معدلات استخدام لهذه الزيارات مقارنةً بالتخصصات الطبية الأخرى. إلا أنه لم يعد يمتلك الموارد اللازمة لتقديم الاستشارة المباشرة عبر الإنترنت مع الطبيب، وفقاً لمقال في مجلة "وورلد سايكياتري" صدر في يونيو/ حزيران 2025، مؤلفه الرئيسي الطبيب النفسي جون توروس الذي يعمل في كلية الطب بجامعة هارفارد.

وقد أدى ذلك إلى ظهور خدمات رقمية جديدة للصحة النفسية "غير التزامنية" حول العالم، تستهدف مساندة الأشخاص في حالات هشاشة أو ضغط نفسي. وتشمل هذه الخدمات تطبيقات تساعد المرضى على الوقاية من الانهيارات النفسية، فضلاً عن أدوات "تمكّن من تحسين الممارسة السريرية، عبر مقاربة هجينة يُسانَد فيها الطبيب بالتقنية"، بحسب الطبيب النفسي رافاييل غايار رئيس القسم الاستشفائي-الجامعي في مستشفى سانت-آن بباريس.

وبينما يكمن التحدي في إيجاد توازن دقيق بين الرعاية الإنسانية والمساعدة الرقمية، فقد جرى بالفعل اختبار بعض التطبيقات واعتمادها كأجهزة طبية، كما في ألمانيا أو الولايات المتحدة الأميركية. غير أنّ فرنسا لا تزال متأخرة في هذا المجال، وكما يحدث في كل مرحلة تسارع تكنولوجي كبير، أثارت هذه الأجهزة والمشاريع مخاوف أخلاقية وقانونية واسعة.

وفي ما يلي أربع أسئلة تساعد على توضيح الصورة.

- لماذا يحذّر العلماء من استخدام روبوتات الدردشة العامة؟

في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قرر الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" سام ألتمان إتاحة "تشات جي بي تي" للعامة مجاناً. وبينما كانت شركات كبرى أخرى تمتلك روبوتات دردشة توليدية قد اتفقت على تأجيل الإطلاق العالمي، لاعتبارها هذه الأدوات غير ناضجة بعد، جاءت خطوة ألتمان بنتائج تشبه ما تنبأ به فيلم الخيال العلمي "هير" (Her) الصادر عام 2013، حيث يصبح رجلٌ وحيد معتمداً عاطفياً على ذكاء اصطناعي.

واليوم، يلجأ عشرات الملايين، ولا سيّما الشباب، إلى هذه الروبوتات بحثاً عن الرفقة أو الدعم العاطفي. وسُجّلت حول العالم حالات مثيرة للقلق، بينها انتحارات وأعمال عنف وظهور أفكار وهمية. وحين سُئل مصطفى سليمان، الشريك المؤسس لـ"ديب مايند" (DeepMind) التي استحوذت عليها "غوغل" لاحقاً، والمسؤول حالياً عن تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي الاستهلاكية في "مايكروسوفت"، عن أكبر مخاوفه في مقال لمجلة "نيتشر" في نوفمبر 2025، أشار إلى ارتفاع خطر الأوهام والذهان خلال التفاعلات العاطفية مع روبوتات الدردشة.

وأطلقت الأوساط العلمية، الطبية والتقنية على السواء، تحذيرات متكررة. ففي ورقة نُشرت في 28 يوليو/تموز 2025، اعتبر تسعة من علماء الأعصاب وعلوم الحاسوب، بعضهم يعمل في شركات تقنية كبرى، أنّ هذه الظاهرة تمثل "مشكلة صحية عامة ناشئة". وشدد الباحثون على أنّ روبوتات الدردشة تُظهر ميولاً سلوكية مرتبطة بتقنيتها، مثل قول ما يودّ الناس سماعه "التملّق"، والتكيّف مع مطالب المستخدمين. وخلصوا إلى أنّ الأفراد شديدي الهشاشة قد يطوّرون علاقات اعتماد قوية، مع تدهور صلتهم بالواقع، خاصةً إذا كانوا معزولين اجتماعياً، ودعا الموقّعون إلى "تحرّك منسّق عبر الممارسة السريرية، وتطوير الذكاء الاصطناعي والأطر التنظيمية".

وفي السياق، عرضت دراسة من جامعة "براون" في مؤتمر "إيه إيه إيه آي/ إيه سي إم" (AAAI/ACM) حول الذكاء الاصطناعي والأخلاق والمجتمع، الذي عُقد في مدريد يوم 22 أكتوبر 2025، كيف أنّ هذه الروبوتات "تنتهك باستمرار المعايير الأخلاقية" التي وضعتها الجمعية الأميركية لعلم النفس (APA)، حتى عندما يُطلب منها تطبيق تقنيات علاج نفسي قائمة على الأدلة. وقدّمت، على سبيل المثال، ردوداً مضللة عززت معتقدات غير صحية لدى المستخدمين تجاه أنفسهم والآخرين.

أما التحسينات التي أعلنتها الشركات لجعل روبوتاتها أكثر حذراً في ردودها، فلم تكن كافية، بحسب تحليل أجراه مختبر الصحة النفسية في جامعة ستانفورد لصالح منظمة "كومون سينس ميديا" ونُشر في 20 نوفمبر 2025. وكتب الباحثون أنّ "تشات جي بي تي" من "أوبن إيه آي"، و"كلود" من "أنثروبيك"، و"جيميني" من "غوغل ألفابت"، و"ميتا إيه آي" من "ميتا"، تفشل باستمرار في التعرف على حالات الصحة النفسية التي تصيب الشباب والاستجابة لها على نحو مناسب، مشيرين إلى القلق والاكتئاب واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (إيه دي إتش دي) واضطرابات الأكل.

تنظيمياً، قررت ثلاث ولايات أميركية (إيلينوي ويوتا ونيفادا) في منتصف 2025 تقييد استخدام روبوتات الدردشة، عبر حظر نصح المعالجين لمريض بأن يفضفض لنظام الذكاء الاصطناعي، كما أصدرت الجمعية الأميركية للأطباء النفسيين في 13 نوفمبر/تشرين الثاني تحذيراً بعنوان: "الذكاء الاصطناعي وتطبيقات العافية وحدها لا يمكنها حل أزمة الصحة النفسية".

ومع ذلك، لا توجد حتى الآن منظمة دولية تراقب منهجياً آثار الذكاء الاصطناعي على الصحة النفسية كما تفعل منظمة الصحة العالمية مع المخاطر الصحية. لكن في تقرير إرشادي نُشر في مارس/آذار 2025، أصدرت المنظمة توصيات للحكومات والقطاع الصناعي بشأن استخدام "نماذج اللغة الكبيرة" (LLMs) في الصحة، مثل تحديد عبء الإثبات، وضرورة شفافية البيانات، وتقييم المخاطر النفسية.

- كيف تُربك روبوتات الدردشة عمل الأطباء النفسيين؟

يرى بيير-أليكسيس جوفروي، أستاذ الطب النفسي في مستشفى بيشا بباريس، أنّ "ما نعيشه في المستشفيات يشبه الزلزال ذاته الذي حدث عند ظهور الإنترنت لأول مرة"، وأضاف: "تقريباً كل مرضاي الشباب، بين 18 و40 عاماً، استخدموا تشات جي بي تي أو روبوت دردشة آخر قبل أن يأتوا إليّ، سواء كانوا يعانون اكتئاباً أو أرقاً أو اضطراباً ثنائي القطب أو فصاماً أو قلقاً". وبينما اعتاد المرضى سابقاً البحث عن المعلومات عبر الإنترنت، أوضح أنّ "معرفتهم" التي يبنونها ذاتياً عبر تفاعلات متكررة مع الروبوت باتت صعبة "التغيير" داخل الاستشارة، إذ "يمكن لهذه الروبوتات الحوارية أن تحاصر المريض داخل طريقة واحدة للتفكير".

ووصف أحد الممارسين، الذي فضّل عدم كشف هويته حمايةً لخصوصية مرضاه: "إحدى المريضات لديها اضطراب طيف التوحد، وقد أقنعها تشات جي بي تي بأنها عبقرية من الصعب أن يفهمها أحد، وصارت منذ ذلك الحين تقدم طلباً تلو آخر لمؤسسات بهدف الحصول على تمويل. في الواقع، تعيش هذه المريضة علاقتها مع روبوت الدردشة كما لو كان شخصاً حقيقياً".

وروى الطبيب النفسي ستيفان موشاباك أن أحد مرضاه قام بتقديم ملفه الطبي لروبوت دردشة، إذ استهل المريض لقاءه مع الطبيب الذي يعمل في مستشفى سانت-أنطوان بباريس بسؤاله: "هذه هي طريقة إجابة تشات جي بي تي عن أسئلتي. ما رأيك يا دكتور؟". تمكن موشاباك من تأكيد بعض الإجابات أو دحضها، "لكنني شعرتُ أن الأمر لم يعد يخصّنا نحن الاثنين فقط، الطبيب النفسي والمريض، داخل المكتب".

وقال فيليب دومينيك، أستاذ الطب النفسي في مستشفى سانت-آن، إن ظهور هذه الحالات "يدفع حالياً إلى نقاشات غير رسمية بين الأطباء، من دون أي تفكير منظم فعلي". ورغم أنه متخصص في اضطرابات الوسواس القهري ومنفتح على التكنولوجيا، فقد أقرّ بأن "كل شيء يتحرك بسرعة كبيرة، وليس من السهل إدراك حجم ما يحدث فعلاً".

من جهته، أكد الدكتور جون توروس من كلية الطب بجامعة هارفارد أنه غير متفاجئ بهذه الأمثلة: "سواء في فرنسا أو الولايات المتحدة أو جنوب أفريقيا، فإن هذه الممارسات تربك المهنة وهي ظاهرة عالمية"، لكنه استدرك: "هذا الاضطراب ليس بعدُ انقلاباً كاملاً، لأن الأدوات الرقمية التي يستخدمها الأفراد حالياً لا تزال عاجزة عن إدارة الرعاية النفسية الطبية بشكلٍ مناسب"، وأضاف أنه حين تصبح هذه الأدوات أفضل وأكثر أماناً، "ستغير طريقة ممارستنا، وسنضطر إلى التفكير بجدية في كيفية دمجها".

- لماذا تريد شركات التكنولوجيا الكبرى التأثير في قطاع الصحة النفسية؟

لعقود، بحث طب النفس الحديث عن "مؤشرات حيوية" موضوعية، كفحص الدم أو التصوير الدماغي، قد تساعد الطبيب النفسي على التأكد مما إذا كان المريض يعاني اكتئاباً أو فصاماً أو اضطراباً ثنائي القطب. إلّا أنه رغم التقدم البحثي ونحو 1600 ورقة علمية تُنشر سنوياً حول الموضوع، "لا يوجد مؤشر حيوي يُستخدم للتشخيص، الذي لا يزال سريرياً حتى اليوم"، بحسب جوفروي، خلال مؤتمر "كونغري دي لونيسيفال" (Congrès de l'Encéphale) لعام 2025، وهو مؤتمر فرنسي بارز في الطب النفسي عُقد في باريس. وأضاف جوفروي أن التخصص يعيش "أزمة في الصلاحية الفيزيولوجية والموثوقية في تشخيصاته". ويرتبط ذلك بتعقيد الحالات التي تحتاج إلى علاج، فالأعراض النفسية متنوعة ومتغيرة، ويجب أخذ التاريخ الشخصي والبيئة المحيطة للمريض في الاعتبار.

من هنا يأتي الأمل الكبير المرتبط بالبيانات الشخصية المتعدّدة الأنماط، التي صار بالإمكان الوصول إليها عبر أدوات رقمية. فمن ساعات الأرق إلى مستويات الضغط التي تُقاس عبر النشاط الكهروجلدي لتعرّق البشرة، يمكن جمع هذه المعلومات وعلى مدار الساعة بواسطة أجهزة ذكية مثل الأساور والهواتف، أو عبر استبيانات داخل التطبيقات.

وذكر جوفروي أنّ "الأساليب الجديدة في الذكاء الاصطناعي ستتيح لنا مقاربة هذه المؤشرات الحيوية الجديدة بفهمٍ أوسع"، وأضاف غايار: "التشخيص النفسي، الذي يُنظر إليه غالباً على أنه ذاتي، يقوم في الحقيقة على تحليل عدد هائل من الإشارات الصغيرة التي يلتقطها طبيب ذو خبرة"، وبرأيه، قد يسمح الذكاء الاصطناعي "في نهاية المطاف بإعادة إنتاج هذه العملية ضمن خوارزمية وبطريقة خارجية، عبر جمع بيانات تمثل إشارات دقيقة لم ننجح بعد في تجميعها".

هذا التحدي، ومعه السوق الاقتصادية المتنامية، جذب شركات التكنولوجيا الكبرى منذ سنوات. ففي عام 2020، نشرت "أمازون"، بالتعاون مع جامعة ماكواري في سيدني، نتائج دراسة عن أشخاص قيّموا أنفسهم ذاتياً لاحتمالات القلق أو الاكتئاب باستخدام المساعد الحواري "أليكسا"، وفي العام نفسه، أنهى مختبر الابتكار الجذري التابع لـ"ألفابت"، الشركة الأم لـ"غوغل"، مشروعاً استمر ثلاث سنوات باسم "آمبر" (Amber)، كان يهدف إلى "خفض القلق والاكتئاب جذرياً لدى الشباب"، بحسب وثيقة سرية اطّلعت عليها صحيفة لوموند. وقد طُوّر البرنامج بالتعاون مع جامعة ستانفورد وجامعة ولاية سان دييغو، القائم على التعلم الآلي عبر تحليل ثلاثة أنواع من البيانات: موجات الدماغ، وبيانات تجمعها الأجهزة الذكية، وإجابات على استبيانات عبر الهاتف.

وبعد خمس سنوات، ومع التطور السريع للذكاء الاصطناعي التوليدي، قدمت الشركات الكبرى حلولاً جديدة. ففي مقال نشرته مجلة "غاما سايكياتري" في 19 نوفمبر 2025، تحدّث باحثون من "غوغل ديب مايند" عن "القياسات النفسية التوليدية" (Generative Psychometrics) كأداة لتقييم الصحة النفسية، إذ "تستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتجميع بيانات متعددة الأنماط" بهدف "إنتاج بيانات منظمة من تجارب إنسانية ذاتية". وكتبت جويل بارال، مديرة الأبحاث في "غوغل ديب مايند"، عن ذلك في منشور على "لينكد إن". بدوره، نشر توماس كلاين، كبير استراتيجيي تقنيات الحسابات في "مايكروسوفت"، كتاب "الذكاء الاصطناعي في خدمة الصحة" (L'IA au service de la santé) في الخريف الماضي، متضمناً فصلاً عن الصحة النفسية، معتبراً "تماماً كما أحدث التصوير الطبي أو المضادات الحيوية ثورة في الممارسة الطبية، غيّرت الأدوات الرقمية الرعاية الصحية، وقد تمثل نماذج اللغة الكبيرة والذكاء الاصطناعي القفزة الكمية التالية في الصحة".

وقوبل هذا "الغزو" من عمالقة التكنولوجيا بحذر داخل المجتمع الطبي النفسي، إذ علّق موشاباك: "لا مشكلة لديّ معهم من حيث المبدأ، لكن هؤلاء لاعبون في عالم الأعمال والبيانات، بينما نحن في عالم الرعاية"، وأضاف: "الابتكار الرقمي في طب النفس يجب أن يلتزم تماماً بالقواعد الأخلاقية والتنظيمية نفسها التي تحكم الطب عموماً".

وسلط غايار الضوء على الأهمية الجوهرية للسرية الطبية: "إلى أين تذهب البيانات الشخصية رقمياً؟ أين تُخزَّن؟ وكيف تُضمن حمايتها؟"، وأضاف الباحث الفرنسي غيّوم دوماً، أستاذ الطب النفسي الحاسوبي في جامعة مونتريال في كندا: "وفق قانون باتريوت، فإنّ البيانات المستضافة في الولايات المتحدة الأميركية ليست آمنة برأيي، لأنّ حكومةً ما يمكن أن تستولي عليها لأسباب سياسية".

وأبدى توروس مزيداً من التحفظات: "لا أقول إنّني لا أريد لهذه المنصات أن تنجح وتساعدنا في تحسين وضع الصحة النفسية عالمياً. لكن التحدي بالغ الصعوبة، ومن دون استثمار مباشر في الطب النفسي، ومن دون تطوير نماذج مصمّمة خصيصاً لهذا المجال، سيبقى هناك سقف خفي. جمع كمّ هائل من البيانات قد يتيح تحقيق شكل من المحادثة العلاجية، لكنّه لا يمنح علاجاً حقيقياً".

- هل يمكن الوثوق بروبوتات الدردشة المتخصّصة بالصحة النفسية؟

في 25 نوفمبر 2025، وخلال قمة "أدوبت إيه آي" (Adopt AI) في باريس، أطلقت الشركة الألمانية "هيلو بيتر" رسمياً روبوتها "إلّو" (Ello) المتخصّص بالصحة النفسية. وقال مديرها التنفيذي هانِس كلوبّر أمام قاعة مكتظة: "نحن نفعل شيئاً لصحتنا كل يوم. نحن ننظّف أسناننا مثلاً. وبالطريقة نفسها، ينبغي أن نفعل شيئاً لصحتنا النفسية يومياً (...) قررنا بناء أداة تساعدك على التعامل مع الضغوط اليومية (...) وجميعنا نحتاج من وقتٍ لآخر إلى شخصٍ نتحدث معه".

وطوّر "هيلو بيتر" تطبيقاً يقدم برامج علاج معرفي سلوكي أصبحت تُعوَّض من نظام التأمين الصحي العام في ألمانيا، ويُوصف من 20% من الأطباء في ألمانيا، خاصةً في حالات الاحتراق النفسي، بحسب كلوبّر.

أما روبوت "إلّو"، فقد جرى تطويره اعتماداً على تفاعلات "هيلو بيتر" مع أكثر من 140 ألف مستخدم، وفقاً لمديرها التنفيذي. والأهم، أن المستخدمين يستطيعون التواصل مع اختصاصيين نفسيين عبر الدردشة أو الهاتف إذا جرى رصد مؤشرات ضيق. ولإثبات فاعلية "إلّو" في مجالات النوم والقلق والاكتئاب، أشار كلوبّر إلى التخطيط لـ"تجربة عشوائية مضبوطة" خلال الربع الأول من عام 2026.

غير أن "إلّو" سيبقى مطالباً بإثبات مصداقيته علمياً. فقد تعرضت الشركة الأميركية "سلينغ شوت إيه آي" (Slingshot AI)، التي جمعت 93 مليون دولار في صيف 2025 لإطلاق روبوت متخصص اسمه "آش" (Ash)، لانتكاسة كبيرة. ففي 10 ديسمبر/كانون الأول، كشف صحافي بريطاني من موقع "ذا فيرج" أنه في حالة طوارئ لم يتمكن "آش" من تزويد مستخدم مضطرب برقم خط المساعدة الصحيح للانتحار، إذ أعطاه الرقم الأميركي بدلاً من رقم المملكة المتحدة حيث يقيم، وعلّق توروس: "إذا كانت شركة عاجزة حتى عن عرض رقم الطوارئ الصحيح، فهذا يعني أن الأداة ليست جاهزة للرعاية السريرية"، وبحسب موقع الأخبار العلمية "ستات"، أبلغ "آش" مستخدميه أنه سيتوقف عن العمل في المملكة المتحدة ابتداءً من الجمعة 23 يناير، بسبب متطلبات الامتثال التنظيمي.

وكان توروس قد أدلى بشهادته أمام مجلس النواب الأميركي في 18 نوفمبر ضمن تحقيق حول مخاطر روبوتات الدردشة. وفي الشهر نفسه، ناقشت اللجنة الاستشارية للصحة الرقمية التابعة لإدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) تحدي إثبات الفاعلية العلاجية لروبوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وحتّى الآن، لا يوجد سوى مشروع روبوت علاجي واحد، هو "ثيرابوت" (Therabot) الذي طوّره باحثون في كلية دارتموث بولاية نيوهامشير، ولم يُطرح في السوق، وقد خضع لبعض التجارب العشوائية المضبوطة، لكن توروس أوضح أن هذه التجارب "أُجريت باستخدام مجموعة ضابطة من قائمة انتظار"، أي أن المشاركين إمّا استخدموا "ثيرابوت" أو لم يفعلوا شيئاً. وشرح قائلاً: "هذه النتائج تُظهر أن الأشخاص الذين لديهم مشكلات في الصحة النفسية قادرون على استخدام روبوت محادثة، وهذا ما كنا نعرفه أصلاً. ما نريده هو دراسة تقارن روبوتاً علاجياً بروبوت محادثة عادي "دواءً وهمياً" لعزل الأثر العلاجي الحقيقي"، وبرأيه: "من المقلق في بداية 2026 أنه لم يقدم أحد بعد دراسة عالية الجودة بمجموعة ضابطة فعّالة حقاً. ما يزال أمامنا تحدٍّ كبير".