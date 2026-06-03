الصحافي الفرنسي كريستوف غليز ينتظر عفواً رئاسياً في الجزائر

أعلن محاميا الصحافي الفرنسي كريستوف غليز المحكوم بالسجن سبع سنوات في الجزائر، الأربعاء، عن رفض طعن بالنقض قدّمته النيابة، ما "ينهي" إجراءات التقاضي ويفسح المجال لاحتمال إصدار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

عفواً عن غليز.

وفي قرار صدر في 25 مايو/أيار الماضي، "بتّت المحكمة العليا نهائيا" في القضية، إذ "أخذت علماً بتنازل" كريستوف غليز عن الطعن الذي قدّمه، و"رفضت في المضمون" الطعن الذي تقدّمت به النيابة، بحسب ما أوضح المحاميان عميروش باكوري وإيمانويل داوود في بيان.

وكان الصحافي الرياضي الفرنسي قد أوقف في مايو 2024 في منطقة القبائل، شمال شرقي البلاد، حيث كان يُجري تحقيقاً عن نادي شبيبة القبائل لكرة القدم، ثم حُكم عليه في يوليو/تموز 2025 بالسجن سبع سنوات بتهمة "الإشادة بالإرهاب"، وأيدّت محكمة الاستئناف الحكم في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي مارس/آذار سحب الصحافي طعنه بالنقض، وكان طعن النيابة آخر عقبة أمام احتمال صدور عفو رئاسي من شروطه اتمام إجراءات التقاضي. وأوضح المحاميان أنه "بعد أن أُغلق الآن الجدل القضائي، فإن مستقبل كريستوف غليز أصبح منوطاً بصلاحيات الرئيس (عبد المجيد تبون) التقديرية".

وأعرب المحامي الجزائري عميروش باكوري وزميله الفرنسي إيمانويل داوود "عن أملهما" في أن "يصدر عفو رئاسي في أقرب الآجال، من أجل نهاية سريعة وإنسانية لهذه القضية".

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من جهته، اعتبر تيبو بروتان، المدير العام لمنظمة مراسلون بلا حدود التي ترأس لجنة دعم كريستوف غليز، في تصريح لوكالة فرنس برس، أنّ قرار محكمة النقض "يفتح الطريق أمام عفو رئاسي، وهو المخرج الوحيد للمأساة الإنسانية التي يعيشها كريستوف غليز وعائلته". وتابع: "قبل أيام قليلة من صافرة البداية لكأس العالم" والتي تنطلق في 11 يونيو/ حزيران الحالي في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، "من الضروري أن يستعيد كريستوف عائلته ومكانه في المنصّة المخصّصة للصحافة في الملاعب".

وعادةً ما يصدر رئيس الجمهورية في الجزائر عفواً رئاسياً خلال الأعياد الدينية الإسلامية، وكذلك بمناسبة عيد الاستقلال في الخامس من يوليو. وكانت قضية غليز، التي تُعد بين العديد من النقاط الساخنة بين باريس والجزائر، أُثيرت مجدداً الاثنين الماضي خلال لقاء في باريس، ضم وزير الداخلية الجزائري سعيد سعيود ونظيره الفرنسي لوران نونيز.

(فرانس برس)