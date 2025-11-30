الصحافيون في غزة بعد وقف إطلاق النار: مكانك راوح

بعد مرور 50 يوماً على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا يزال المشهد على الأرض مشحوناً بالتوتر، والمنطقة التي تعرضت لعامين من الإبادة لا تزال غارقة في الخطر والمعاناة. ولم يشفع الهدوء النسبي للصحافيين في خلق بيئة عمل آمنة، بل كشفت مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار عن تحديات جديدة تمسّ قدرة الصحافيين ومؤسسات الإعلام على أداء دورهم المهني والإنساني.

ولا يزال الصحافيون يعيشون تحت وطأة القلق والخوف المستمرّين، في ظل استمرار القيود المفروضة على حركتهم ومنع دخول المعدات اللازمة لعملهم. وتتعمق معاناتهم بسبب الصعوبات التقنية الناتجة من دمار البنية التحتية وغياب الكهرباء والإنترنت وندرة المواصلات. كذلك يواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى المناطق المصنفة بالصفراء، وهي مناطق تشكل خط تماس مباشر مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما يجعل مجرد دخولها مخاطرة قد تكلّف حياتهم.

وفي ظل هذه الظروف، تبرز شهادات الصحافيين أنفسهم لتكشف جانباً آخر من حجم التحديات، إذ يواصل الاحتلال منع إدخال المعدات الصحافية ويستهدف مناطق عمل الصحافيين، بينما يعيش هؤلاء في ظروف تشبه تماماً ظروف السكان من نزوح وفقدان للمقومات الأساسية للحياة.

وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أعلن أن عدد الصحافيين الذين استشهدوا في حرب الإبادة على القطاع بلغ 256 صحافياً، كان آخرهم الصحافي محمد المنيراوي من صحيفة فلسطين المحلية، الذي استشهد بقصف خيمته في النصيرات وسط القطاع. وأكد المكتب أن الاحتلال تعمّد استهداف الصحافيين بهدف إسكات الحقيقة وطمس معالم جرائمه، داعياً الاتحاد الدولي للصحافيين واتحاد الصحافيين العرب والمؤسسات الإعلامية كافة حول العالم إلى اتخاذ مواقف عملية لحماية الصحافيين ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

وفي الأثناء، قال مراسل التلفزيون العربي في غزة، إسلام بدر، إنه لا يرى فرقاً كبيراً بين العمل خلال الحرب والعمل في فترة وقف إطلاق النار، إذ إن تراجع وتيرة القصف لا يعني تحسّن الظروف، ولا يجعل العمل أسهل. وقال بدر لـ"العربي الجديد": "صحيح أن زخم المذبحة انخفض، وهو ما يعني تراجع كثافة التغطية وانخفاض العبء النفسي نوعاً ما، لكن الواقع الحالي أقل بكثير من التوقعات. كنا نتوقع أن فترة وقف إطلاق النار ستجلب الهدوء وإعادة الإعمار وسفر المحتاجين للعلاج، وهذا ما كنا نرغب في تغطيته، لكن للأسف لا نغطي اليوم سوى المعاناة وقهر السكان".

وأوضح بدر أن الصعوبات لا تزال كبيرة، إذ تواصل إسرائيل منع إدخال المعدات اللوجستية اللازمة للعمل الإعلامي، إضافة إلى عدم قدرة الصحافيين على الوصول إلى نصف مساحة قطاع غزة بسبب وجود قوات الاحتلال فيها. وأشار إلى أن الفريق الصحافي يشعر دائماً بالخطر، خصوصاً عند الاقتراب من المناطق المصنفة صفراء، وهي مناطق يعتبر مجرد دخولها مخاطرة كبيرة. وتابع: "لكوني صحافياً، أشعر بانتماء كبير إلى شمال غزة، وهي مناطق لا تزال تحت سيطرة الاحتلال، ونعمل باستمرار على تذكير العالم بمعاناة أهلها وإيصال صوتهم رغم كل العوائق".

وفي السياق نفسه، تحدثت مراسلة TRT عربي، رُبى العجرمي، عن صعوبات في عملها تقع في جانبين، التقني والميداني، قائلةً: "خلال الحرب عملنا في ظروف استثنائية لإيصال الرسالة، وتوقعنا أن يسمح الاحتلال بإدخال المعدات مع وقف إطلاق النار، لكن للأسف ما زالت إسرائيل ترفض إدخالها حتى الآن". وأضافت العجرمي لـ"العربي الجديد": "دمار البنية التحتية تسبب في صعوبة الوصول إلى شبكة الإنترنت، ما جعل البث المباشر شبه مستحيل في كثير من الأحيان. وبعد تدمير أجهزة البث خلال شهور الحرب، اضطر أغلب الصحافيين إلى الاعتماد على الإنترنت في النقل المباشر، وهذا يضعنا أمام تحديات كبيرة في تغطية الأحداث".

وأشارت كذلك إلى أن العمل قرب الخط الأصفر يمثل خطراً كبيراً، "إذ إنه غير مُرسّم بشكل واضح، والوصول إليه قد يصبح مغامرة غير محسوبة"، لافتةً إلى تعرضها قبل شهر لإطلاق نار في أثناء إعداد تقرير في شمال غزة. وبيّنت أن معاناة الصحافيين لا تختلف كثيراً عن معاناة السكان، إذ "نعيش في خيام ونواجه صعوبات في تأمين الطعام والمياه والتنقل، حتى الروتين الصحافي اليومي أصبح معركة بحد ذاته".

وقالت الصحافية لميس الهمص إن فترة ما بعد وقف إطلاق النار لم تحمل أي تغيير فعلي في بيئة العمل، فالمخاطر ما زالت قائمة، والتهديد المباشر من قوات الاحتلال حاضر طوال الوقت. وأكدت الهمص لـ"العربي الجديد" أن الوصول إلى مواقع التغطية بات أصعب بسبب انتشار القوات الإسرائيلية في مناطق واسعة من القطاع. وأضافت: "نقص المعدات يشكل عقبة كبيرة، فمعظم الأدوات قديمة ومتهالكة نتيجة الاستخدام المكثف خلال الحرب، كذلك فإن الاحتلال يمنع دخول البدائل، ما يجعل العمل يعتمد على الحد الأدنى من الإمكانات، الأمر الذي يضعف جودة التغطية ويعرض الصحافيين لمزيد من المشقة".

ولفتت إلى أن مشكلة المواصلات ودمار الطرق تجعل الانتقال بين المناطق مهمة شاقة، "وفي كثير من الأحيان يضطر الصحافيون إلى المشي لمسافات طويلة حاملين معداتهم الثقيلة وسط دمار يجعل التحرك بطيئاً وخطراً". وأوضحت أن الضغوط النفسية تُعد أحد أكبر التحديات، فمشاهدة آثار الحرب ومعايشة معاناة الناس والعيش في بيئة معدومة الخدمات، كلها عوامل تترك أثراً نفسياً قاسياً، ومع ذلك نواصل عملنا لإيصال الصورة للعالم.

من جهته، قال أمين سر نقابة الصحافيين الفلسطينيين، عاهد فروانة، إن الجسم الصحافي الفلسطيني تكبّد خسائر غير مسبوقة خلال العامين الماضيين نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، موضحاً أن النقابة سجلت استشهاد 256 صحافياً وصحافية منذ بدء حرب الإبادة. وأوضح فروانة لـ"العربي الجديد" أن إسرائيل دمرت عشرات المؤسسات الصحافية، ما أدى إلى تعطيل العمل الإعلامي وإضعاف القدرة على نقل الحقيقة من الميدان، مشيراً إلى أن الصحافي في غزة يعيش معاناة المواطنين نفسها، وربما أصعب، بسبب الاضطرار إلى التنقل المستمر وتوفير معدات العمل في ظل انعدام الإمكانات.

وأضاف: "الصحافيون يعملون في ظروف شديدة الخطورة، في وقت تغيب فيه أدوات السلامة المهنية بشكل شبه كامل"، لافتاً إلى أن الحصار الإسرائيلي ومنع إدخال الأجهزة والمستلزمات الضرورية يزيد من معاناتهم ويعرض حياتهم للخطر. وبيّن أن النقابة تواصل مطالباتها المتكررة للجهات الدولية والمانحة من أجل توفير المعدات المهنية اللازمة، كما تواصل تنسيقها مع الاتحاد الدولي للصحافيين، إلى جانب التواصل مع محكمة الجنايات الدولية، موضحاً أن النقابة رفعت مجموعة من القضايا للمحكمة بهدف إنصاف الصحافي الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقه.

بدوره، قال مدير منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، محمد ياسين، إن "فرسان الإعلام في غزة لا يزالون يعانون رغم وقف إطلاق النار، بسبب استمرار خروقات التهدئة والقصف والنسف، إضافة إلى احتلال نصف مساحة القطاع، ما يزيد الضغط على الصحافيين الذين يعملون بأدوات متهالكة تمنع إسرائيل من إدخال بدائل لها". وأوضح ياسين لـ"العربي الجديد" وجود مخاطر كبيرة يتعرض لها الصحافيون، إلى جانب مشاكل الكهرباء والإنترنت التي تعوق عملية التغطية وتؤخر تصوير وإرسال المواد الصحافية، مطالباً بضرورة حماية الصحافيين وإدخال المعدات اللازمة لهم بعد تهالك أدواتهم خلال عامين من الحرب. ولفت إلى أن الصحافيين يواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى مناطق التغطية بسبب دمار البنية التحتية وانعدام المواصلات، ما يجعل مهامهم اليومية سلسلة من التحديات المتواصلة.