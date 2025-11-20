الصحافيون التونسيون يحتجون ضدّ القيود وتدهور المهنة

- تجمع الصحافيون التونسيون في احتجاجات ضد القيود المتزايدة على حرية الصحافة، معبرين عن رفضهم للتضييق الحكومي والانتهاكات المتكررة التي تهدد استقلالية الإعلام وتنوعه. - يواجه الصحافيون محاكمات وقيودًا على التراخيص والبطاقات المهنية، مما يعرقل عملهم ويعرضهم للملاحقة، في ظل مرسوم 54 الذي يُستخدم لملاحقة الصحافيين والمدونين. - تؤكد النقابة الوطنية للصحافيين أن الاحتجاج جزء من تحرك وطني أوسع للدفاع عن حرية التعبير، مطالبة بوقف المحاكمات والاعتداءات وتفعيل الآليات القانونية لحماية الصحافة.

ارتدى الصحافيون التونسيون الشارات الحمراء داخل المؤسسات الإعلامية، فيما تجمع عدد كبير منهم في ساحة القصبة أمام مقر رئاسة الحكومة، في يوم احتجاجي دعت إليه النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، للتنديد بالقيود المتصاعدة والأخطار التي تهدد بانهيار قطاع الصحافة في البلاد.

يأتي تحرّك اليوم الخميس وسط استمرار محاكمات بحق صحافيين موقوفين في قضايا تتصل بآرائهم أو تتعلق باتهامات ذات صلة بالإرهاب والضرائب. كما تشهد الساحة الإعلامية سلسلة قرارات قضائية بتعليق أنشطة مؤسسات، من بينها شبكة نواة وموقع انطفاضة العاملان ضمن إطار النشاط الجمعياتي، وذلك في سياق حملة تدقيق ضريبي أثارت اعتراضات واسعة داخل الوسط الإعلامي.

وقال نقيب الصحافيين، زياد دبار، إن احتجاج اليوم هو "ضد التنكيل بالصحافيين، ومن أجل إنقاذ ما تبقى من القطاع". وأضاف دبار: "أن تكون صحافياً فهذه جريمة اليوم في تونس. نحن أمام حكومة لا تطبّق القانون، ولا يكاد يمرّ يوم من دون إيقاف عمل صحافي أو تعطيله". وأكد أنّ حرية الصحافة التي تُعدّ أحد أبرز مكاسب ثورة 2011 تشهد "تراجعاً خطيراً وغير مسبوق"، نتيجة "سلسلة من التجاوزات والانتهاكات الصادرة عن السلطة التنفيذية، وانحسار الاستقلالية والتعددية بشكل كبير، ومنع الإعلانات الحكومية، وتقييد تداول المعلومات". وحذر من أنه "إذا حلت الفوضى يحل الخراب في القطاع. نحن نكرر نفس الشعارات منذ خمس سنوات. السلطة تنظر إلى الإعلام جسماً وسيطاً تريد إقصاءه".

ويشكو الصحافيون التونسيون من استمرار حرمانهم من البطاقات الصحافية للسنة الحالية، إضافة إلى تعطيل تراخيص العمل لمراسلي وسائل الإعلام الدولية منذ سبتمبر/أيلول الماضي، ما تسبب بإرباك في التغطيات الميدانية وتعرّض صحافيين للملاحقة والاحتجاز من قبل الشرطة بحجة عدم توفر الوثائق المهنية اللازمة.

وردّد المحتجون في الساحة هتافات من بينها "الحرية الحرية للصحافة التونسية"، و"شغل حرية كرامة وطنية". كما رفعوا لافتات كُتب عليها "لا للتضييق على الصحافيين"، و"أبواب مغلقة على الصحافة… زنازين موصدة على العقول"، و"لا لمرسوم القمع" في إشارة إلى المرسوم 54.

يثير المرسوم 54، الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد عام 2022 لتنظيم الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات، انتقادات حادة من النقابة ومنظمات حقوقية محلية ودولية. ويؤكد المنتقدون أن المرسوم أصبح أداة تُستخدم لملاحقة الصحافيين والمدونين والمحامين، فيما تقول السلطات إن الهدف منه مكافحة "الشائعات والجرائم الرقمية".

وترى النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أن احتجاج اليوم ليس خطوة منفردة، بل جزء من تحرك وطني أوسع للدفاع عن حرية التعبير واستقلالية المؤسسات الإعلامية، في ظل "سياسات تقييد منهجية" وإجراءات تهدد توازن المشهد الإعلامي وتضاعف هشاشة أوضاع الصحافيين المهنية والاجتماعية. وتشدد على أن إنقاذ القطاع يتطلب "وقف المحاكمات والاعتداءات"، و"إعادة تفعيل الآليات القانونية المنظمة لحرية الصحافة"، و"تمكين الصحافيين من أدوات عملهم، بما في ذلك البطاقات المهنية والتراخيص".