الصحافيون الأجانب يواجهون مستقبلاً ضبابياً في عهد ترامب

- تواجه الصحافيون الأجانب في الولايات المتحدة ضغوطًا متزايدة بسبب خطط إدارة ترامب لخفض مدة تأشيراتهم إلى 240 يومًا، مما يثير قلقهم بشأن استقرارهم المهني والشخصي. - يعبر الصحافيون عن مخاوفهم من تفضيل البيت الأبيض للصحافيين الملتزمين برواياته، مما قد يؤدي إلى رقابة تحريرية ويهدد حرية الصحافة عالميًا. - رغم عدم وجود عدائية مباشرة، يشير الصحافيون إلى استهدافهم من قبل شخصيات سياسية مرتبطة بحركة "أعيدوا لأميركا عظمتها"، بينما يحتفي البيت الأبيض بمنصات إعلامية تتبنى وجهات نظر مشابهة لترامب.

في وقت تخطط إدارة الرئيس ترامب لخفض مدة تأشيرات المراسلين وتوجيه تحذيرات مباشرة نوعا ماً، يجد الصحافيون الأجانب أنفسهم تحت الضغط في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، سأل صحافي أسترالي من هيئة البث الأسترالية الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تعاملاته التجارية وهو في السلطة، ليرد الأخير بانزعاج واضح. وقال ترامب للصحافي جون ليونز: "إنك في رأيي تضر بأستراليا كثيراً حالياً بينما يرغبون هم في علاقات جيدة معي.. زعيمكم آتٍ لرؤيتي قريباً. سأتحدّث إليه عنك. إنك تخلق جواً سيئاً جداً".

وناقشت الدوائر الإعلامية في واشنطن هذا الحوار على نطاق واسع. وأفاد مراسل أجنبي تحدث إلى "فرانس برس" شرط عدم الكشف عن هويته بأن أسلوب ترامب العدائي تجاه الإعلام لا يقتصر على الأجانب. قال: "عندما يهين ترامب صحافياً، لا يأبه إن كان أجنبياً أم لا". لكن ما يثير قلق هذا المراسل أكثر هو خطة الإدارة لخفض مدة تأشيرات الصحافيين إلى 240 يوماً مع إمكانية التجديد، مقارنةً مع خمس سنوات في السابق، أو 90 يوماً فقط للعاملين مع وسائل إعلام صينية.

وتساءل المراسل: "كيف يمكنني استئجار شقة؟ الحصول على رخصة قيادة؟ تسجيل أطفالي في المدرسة بتأشيرة مدتها 240 يوماً؟"، مضيفاً أن بناء شبكة مصادر في البلاد يستغرق وقتاً، مؤكداً أن الأمر "سيكون الأمر بمثابة كابوس".

وأفاد صحافي آخر هو مراسل منصة إعلامية أوروبية بأن "المخاطر بالنسبة للصحافيين الأجانب لا تعني أنهم الأهداف الأساسية لهذه الإدارة"، لكن "المشهد بالجمل يعدّ مقلقاً للغاية". كما أشار إلى أن البيت الأبيض يفضّل الصحافيين "الملتزمين برواياته أو الذين يراقبون أنفسهم بما يكفي لتطبيع ما يجري" بغض النظر عن جنسياتهم.

وتواصلت "فرانس برس" مع عدد من الصحافيين الأجانب من أجل هذا التقرير، لكنّ عدداً قليلاً منهم رد شرط عدم الكشف عن هوياتهم.

وقالت كاثرين جيكوبسن من "لجنة حماية الصحافيين" في بيان إن "الإطار الزمني الذي تم تقليصه لتجديد تأشيرات الإعلاميين (I-visa) يخلق إطار عمل لرقابة تحريرية محتملة حيث يمكن لإدارة ترامب أن تبادل إمكان الوصول بالامتثال (لقواعدها) في التغطية".

وأيّد رئيس النادي الصحافي الوطني في واشنطن مايك بالسامو هذه الرؤية، مضيفاً أن من شأن تحرّكات من هذا القبيل أن تؤدي إلى إجراءات انتقامية بحق الصحافيين الأميركيين العاملين في الخارج. وكتب على "إكس" أن "الصحافة الحرة لا تتوقف عند حدود أميركا. يعتمد الأمر على المراسلين الذين يمكنهم العمل هنا من دون الشعور بالخوف من أن وقتهم ينفد".

ورغم أن المراسلين الذين قابلتهم "فرانس برس" من أجل هذا التقرير لم يلاحظوا أي عدائية من البيت الأبيض تجاههم على وجه التحديد، إلا أنهم أشاروا إلى أن شخصيات سياسية في حركة ترامب "أعيدوا لأميركا عظمتها" (ماغا) لم يترددوا في استهداف الصحافيين الأجانب.

ودعا السفير الأميركي السابق لدى ألمانيا، ريتشارد غرينل، المقرّب من ترامب، مؤخراً إلى إلغاء تأشيرة صحافي من محطة زي دي إف الألمانية. وقال غرينل على "إكس" إن "هذا اليساري الألماني يواصل الدعوة إلى العنف ضد الأشخاص الذين يختلف معهم سياسياً"، منتقداً مقابلة أجراها الصحافي مع مستشار البيت الأبيض النافذ ستيفن ميلر. وأضاف: "يقدّم نفسه على أنه صحافي في واشنطن. يتعيّن إلغاء تأشيرته. لا مكان في أميركا لهذا النوع من المحرّضين".

بعد اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك الأسبوع الماضي، أصدر مسؤول رفيع تحذيراً للأجانب بالمجمل الذين "يشيدون بما حدث أو يبررونه أو يقللون من حجمه". وقال نائب وزير الخارجية كريستوفر لانداو على "إكس": "أبلِغوني بأي تعليقات من هذا النوع يدلي بها أجانب".

لكن عودة ترامب إلى السلطة لم تكن سلبية بالنسبة لجميع المنصات الإعلامية الأجنبية، إذ احتفى البيت الأبيض ببعض الهيئات الإعلامية المعروفة في بلدانها بتبنيها وجهات نظر مماثلة لتلك التي لدى ترامب. إذ رحّب المكتب البيضوي مؤخراً بقناة جي بي نيوز البريطانية، ومن أبرز نجومها زعيم اليمين المتشدد نايجل فاراج، كما حصلت مراسلتها على مقعد مميّز على متن الطائرة الرئاسية الأميركية أثناء زيارة ترامب إلى المملكة المتحدة هذا الأسبوع.

وعندما ظهر ترامب في المنصة الصحافية، قالت المراسلة إن مشاهدي القناة تساءلوا إن كان بإمكانه القيام بتبادل وظائف مع رئيس الوزراء كير ستارمر.

(فرانس برس)