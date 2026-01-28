الصحافيون الأجانب مستاؤون من استمرار إسرائيل في منعهم من دخول غزة

- عبّرت رابطة الصحافيين الأجانب عن خيبة أملها بعد تأجيل المحكمة العليا الإسرائيلية البت في التماسها للسماح بحرية وصول الإعلام إلى غزة، معتبرةً أن العملية السرية للمحكمة تعيق الرد على الحجج الأمنية المقدمة. - منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023، مُنع الصحافيون من دخول القطاع، باستثناء عدد محدود من المراسلين المرافقين للجيش، مما أثار قلق الرابطة حول استمرار الإغلاق التعسفي. - طالبت الرابطة المحكمة بإعادة النظر في قرارها والسماح بالوصول الحر والمستقل للصحافيين إلى غزة، مشيرةً إلى عدم وجود حجج أمنية تبرر الحظر الشامل.

عبّرت رابطة الصحافيين الأجانب عن خيبة أملها بعد تأجيل المحكمة العليا في دولة الاحتلال الإسرائيلي مرّة أخرى البت في التماس كانت قد قدمته للسماح بحرية وصول وسائل الإعلام إلى قطاع غزة.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، منع الاحتلال دخول الصحافيين إلى القطاع، وسمح لعدد محدود من المراسلين بمرافقة عناصر جيش الاحتلال.

وكانت رابطة الصحافيين الأجانب قد قدّمت التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية العام الماضي تطالب فيه بالسماح بالدخول الفوري للصحافيين الأجانب إلى القطاع. وتمثّل الرابطة مئات الصحافيين العاملين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وفي جلسة استماع عقدت الاثنين الماضي قرّرت المحكمة العليا في إسرائيل تأجيل الحكم في الالتماس مرّة أخرى. وفي أول تعليق لها على القرار، قالت الرابطة في بيان: "تعبّر رابطة الصحافيين الأجانب عن خيبة أمل عميقة لأن المحكمة العليا الإسرائيلية أجّلت مرة أخرى الحكم بشأن التماسنا الذي يطالب بحرية الوصول الصحافي المستقل إلى غزة". وأضافت: "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن المحكمة تبدو وكأنها تأثرت بحجج أمنية سرية قدمتها الدولة (للقضاء) خلال جلسات مغلقة، ومن دون حضور محامي الرابطة".

ورأت الرابطة أن "هذه العملية السرية لا تتيح لنا أي فرصة للرد على هذه الحجج، وتمهّد الطريق لاستمرار الإغلاق التعسفي وغير المحدد بفترة زمنية لقطاع غزة أمام الصحافيين الأجانب". كذلك اعتبرت أنه لا توجد حجج أمنية تبرّر "الحظر الشامل" الذي يفرضه الاحتلال على وصول وسائل الإعلام إلى غزة.

وفي مذكرات سابقة، قالت الحكومة الإسرائيلية إن السماح للصحافيين بدخول القطاع يشكل خطراً أمنياً على الجيش. فيما حثّت الرابطة في بيانها المحكمة على "إعادة النظر في قرارها"، مطالبةً بـ"السماح بالوصول الحر والمستقل إلى غزة".

(العربي الجديد، فرانس برس)