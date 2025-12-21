الشمس تتعامد على معابد الكرنك معلنة بدء فصل الشتاء

تعامدت الشمس، صباح اليوم الأحد، على معابد الكرنك التي شيّدها ملوك مصر القديمة شرقي الأقصر قبل آلاف السنين. وحضر الظاهرةَ الفلكيةَ، التي تُعدّ واحدةً من أكثر من 22 ظاهرة فلكية تشهدها المعابد والمقاصير المصرية المنتشرة في المدن التاريخية، مئاتُ السياح من الأجانب والمصريين، يتقدّمهم نائب محافظ الأقصر الدكتور هشام أحمد أبو زيد.

وبحسب رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، أيمن أبو زيد، تسلّلت أشعة الشمس لتُضيء ظلمة الغرف المقدّسة للإله "آمون رع"، الذي اتّخذ من معابد الكرنك في طيبة، عاصمة مصر القديمة (الأقصر حالياً) مقراً له، وذلك تزامناً مع يوم الانقلاب الشتوي، الذي يُصادف اليوم الأحد (21 ديسمبر/كانون الأول)، مُعلِنةً بداية فصل الشتاء.

وأعلن أبو زيد، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إطلاق مبادرة تحمل عنوان "الكرنك مرصد فلكي عالمي قديم"، وتهدف إلى تسليط الضوء على معابد الكرنك الأثرية، وتصنيفها ضمن قائمة أهم المواقع الفلكية في العالم، بوصفها أداةً لرصد حركة الزمن وتغيّر الفصول عبر العصور، وتعزيز مكانة مدينة الأقصر مقصداً سياحياً لعشّاق الفلك حول العالم، إلى جانب كونها إحدى العواصم العالمية للسياحة الثقافية.

(أسوشييتد برس)