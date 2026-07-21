يأمل المؤثران أندرو تايت وشقيقه تريستان تايت أن يتدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنع تسليمهما إلى المملكة المتحدة، عقب توقيفهما في ولاية فلوريدا، وهو ما أعاد تسليط الضوء على علاقاتهما الموثقة بعدد من الشخصيات المحسوبة على الدائرة السياسية المحيطة بترامب.

وألقت السلطات الفيدرالية، السبت، القبض على المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي أندرو تايت وشقيقه تريستان في مدينة ميامي، تنفيذاً لطلب تسليم صادر عن السلطات البريطانية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة العلاقة التي تربط الشقيقين تايت بالشخصيات المحيطة بترامب؟ ما هي التهم المحددة التي يواجهها كل من أندرو وتريستان تايت؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقبل أيام من توقيفهما، حضر الشقيقان حفلاً ضم باولو زامبولي، المبعوث الخاص للرئيس ترامب للشراكات العالمية، كما تتردد أنباء عن وجود علاقة تجمعهما ببارون ترامب، نجل الرئيس الأميركي الأصغر.

وألمح محاميهما، جوزيف ماكبرايد، إلى أنه يتوقع تدخلاً من ترامب لمصلحة موكليه، معتبراً أن الملاحقات القضائية بحقهما مدفوعة بـ"الاضطهاد السياسي والشيوعية"، وهما أمران، بحسب تعبيره، "يكرههما ترامب".

من جانبه، أكد زامبولي، في تصريح لمجلة "نيوزويك" (Newsweek)، أن الحفل لم يكن سوى تجمع عادي للأصدقاء في العاصمة واشنطن، قبيل مغادرته لقضاء العطلة الصيفية، على أن يعود في سبتمبر/ أيلول. وأوضح أنه تعرّف إلى الشقيقين في لوس أنجليس، وأنهما اتصلا به بعد وصولهما إلى واشنطن، وعندما علما بأنه ينظم حفلاً، سألاه إن كان بإمكانهما الحضور، فوافق على ذلك. وأضاف زامبولي: "ربما كنت الشخص الوحيد الذي لم يكن يعرف مدى شهرتهما. كنت أعلم أن لديهما بعض القضايا والدعاوى، لكنني لست محققاً".

وبحسب بيان لهيئة الادعاء الملكية البريطانية (CPS)، يواجه أندرو تايت (39 عاماً) سبع تهم إضافية بالاغتصاب، وثلاث تهم بترتيب أو تسهيل الاتجار بالبشر بغرض الاستغلال الجنسي، وثلاث تهم بالاعتداء المسبب لأذى جسدي فعلي، إضافة إلى 19 تهمة أخرى تتعلق بصور غير لائقة لأطفال ومواد إباحية متطرفة.

أما تريستان تايت (38 عاماً)، فيواجه اتهامات إضافية تشمل تهمة واحدة بالاعتداء الجنسي، وتهمتين بالاغتصاب، وثلاث تهم بترتيب أو تسهيل الاتجار بالبشر بغرض الاستغلال الجنسي. وأشارت هيئة الادعاء إلى أن هذه الاتهامات تتعلق بوقائع يُزعم أنها حدثت بين يوليو/تموز 2010 وأغسطس/آب 2017.

سوشيال ميديا أندرو تايت... الخوارزميات تصنع شخصياتها وأوهامنا

وصرح مالكولم ماكهافي، رئيس قسم الجرائم الخاصة في هيئة الادعاء الملكية: "قررنا ملاحقة أندرو وتريستان تايت بتهم إضافية، تشمل الاغتصاب، وترتيب أو تسهيل الاتجار بالبشر بغرض الاستغلال الجنسي، وجرائم تتعلق بصور غير لائقة لأطفال"، وأضاف أن هذه القرارات جاءت بعد تسلم ملف جديد من الأدلة قدمته شرطة بيدفوردشير، ما رفع العدد الإجمالي للضحايا المزعومين في القضية إلى سبعة.

من جهتها، أعلنت شرطة بيدفوردشير أن إجمالي التهم الموجهة إلى الشقيقَين بلغ الآن 59 تهمة، بينها 42 تهمة بحق أندرو تايت و17 تهمة بحق تريستان تايت، مؤكدة أن عناصرها يعملون بالتنسيق مع هيئة الادعاء الملكية وجهات إنفاذ القانون الوطنية والدولية في إطار "تحقيق معقد"، وفق ما قالته مساعدة رئيس الشرطة كارينا توماس.

واكتسب الشقيقان قاعدة جماهيرية واسعة عبر الإنترنت من خلال ترويج آرائهما بشأن الرجولة والثروة، فيما سبق أن وصف أندرو تايت نفسه بأنه "كاره للنساء".