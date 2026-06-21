الشرطة الفرنسية تعثر على لوحة بيكاسو خلال مداهمة مرتبطة بالمخدرات

- عثرت قوات الأمن الفرنسية على لوحة أصلية لبابلو بيكاسو في بلدة شامبيني سور مارن خلال عملية تفتيش مرتبطة بقضية اتجار بالمخدرات، حيث كانت اللوحة قد سُرقت سابقاً من مستودع في باريس وتُقدَّر قيمتها بعشرات الملايين من اليوروهات. - أسفرت العملية عن ضبط 20 كيلوغراماً من راتنج القنب، وملابس فاخرة تُقدَّر قيمتها بمئات الآلاف من اليوروهات، و7 آلاف يورو نقداً، بالإضافة إلى توقيف ستة مشتبه بهم. - أكدت نيابة كريتاي أن التحقيقات مستمرة في قضايا السرقة وحيازة ممتلكات مسروقة، حيث يُشتبه في أن أحد الموقوفين كان يعمل في مستودع للسلع الفاخرة وسرق مقتنيات ثمينة منه.

عثرت قوات الأمن الفرنسية على لوحة أصلية موثّقة للفنان الإسباني بابلو بيكاسو يوم 15 يونيو/حزيران 2026 في بلدة شامبيني سور مارن، التابعة لإقليم فال دو مارن، وذلك خلال عملية تفتيش مرتبطة بقضية اتجار بالمخدرات.

وجرت العملية بقيادة دائرة الشرطة القضائية في فال دو مارن، وبمساندة وحدة البحث والتدخل التابعة لشرطة باريس، وأسفرت عن استعادة العمل الفني الذي كان قد سُرق سابقاً من مستودع في باريس. كما ضبط المحققون نحو 20 كيلوغراماً من راتنج القنب داخل منزل في شامبيني سور مارن، إضافة إلى ملابس فاخرة تُقدَّر قيمتها بمئات الآلاف من اليوروهات، ومبلغ 7 آلاف يورو نقداً.

وأوقفت السلطات ستة مشتبه بهم في عدة بلدات، بينها أورميسون سور مارن، ولي بافيون سو بوا، وبوبيني، فيما أُحيل أربعة منهم إلى القضاء للمثول أمام المحكمة في إجراءات عاجلة. وأشار اتحاد الشرطة الوطني الفرنسي "أليانس" (Alliance Police Nationale) إلى أن اللوحة "سُرقت من موقع تخزين في باريس"، وتُقدَّر قيمتها "بعشرات الملايين من اليوروهات".

كما أشاد الاتحاد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بجهود قوات الأمن التي نفذت العملية. وأضاف الاتحاد أن العملية أسفرت أيضاً عن ضبط ملابس من علامات تجارية فاخرة تُقدَّر قيمتها بمئات الآلاف من اليوروهات، وعشرات الكيلوغرامات من راتنج القنب، وآلاف اليوروهات نقداً، فضلاً عن توقيف ستة أشخاص يُشتبه في ضلوعهم بالقضية.

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وأكدت نيابة كريتاي (Créteil) أن الشرطة القضائية في فال دو مارن تتولى التحقيق في وقائع تتعلق بالسرقة وحيازة ممتلكات مسروقة، عقب العثور على لوحة ثبتت أصالتها باعتبارها عملاً فنياً لبابلو بيكاسو. وأضافت النيابة أن اكتشاف اللوحة جاء خلال عملية تفتيش أُجريت في إطار تحقيق منفصل يتعلق بالاتجار بالمخدرات.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" (Le Parisien)، فإن أحد المشتبه بهم كان يعمل في مستودع للسلع الفاخرة، ويُشتبه في قيامه بسرقة مقتنيات ثمينة منه، ورجّحت الصحيفة بأن اللوحة المكتشفة هي بورتريه لماري تيريز والتر (Marie-Thérèse Walter)، شريكة بيكاسو بين عامَي 1927 و1935، وتُقدَّر قيمتها بما بين 12 و15 مليون يورو. وكانت اللوحة قد سُرقت سابقاً من منشأة مخصصة لتخزين الأعمال الفنية في باريس. فيما استبعد المحققون أن تكون اللوحة المكتشفة هي لوحة "الحمامة مع البازلاء" (Le Pigeon aux petits pois) الشهيرة التي اختفت عام 2010.