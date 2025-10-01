الشرطة الإيطالية تداهم معرضاً لسلفادور دالي: الأعمال المعروضة مزيفة

قالت شرطة التراث الفني في إيطاليا، اليوم الأربعاء، إنها داهمت معرضاً لسلفادور دالي وصادرت 21 عملاً منسوباً للرسام السريالي الإسباني الشهير يُعتقد أنها مزورة. وأضافت في بيان أن الضباط صادروا الأعمال الفنية من معرض "سلفادور دالي: بين الفن والأسطورة" الذي افتتح الأسبوع الماضي في مدينة بارما شمالي إيطاليا.

وأضافت الشرطة الإيطالية أنها تصرفت بناءً على شكوك أثارتها في البداية مؤسسة غالا سلفادور دالي، الهيئة المكلفة بحماية إرث الفنان الراحل، ورصدت "حالات شاذة" في أثناء عرض الأعمال الفنية في العاصمة الإيطالية روما. وشدّدت الشرطة على أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الأعمال الفنية مزيفة، وأن قرينة البراءة ستطبق لحين التوصل إلى حكم نهائي.

دالي وبانسكي وآخرون

يوجد لدى الشرطة الإيطالية قوات متخصصة تعمل على تعقب الأعمال الفنية المسروقة أو المزورة. وذكرت العام الماضي أنها كشفت عن شبكة تزوير واسعة النطاق في جميع أنحاء أوروبا تصنع وتبيع لوحات مزيفة منسوبة إلى بعض أكبر الأسماء في الفن الحديث والمعاصر، بما في ذلك بانكسي وبابلو بيكاسو وآندي وارهول ودالي.

واستمر المعرض الذي يضم نحو 80 عملاً فنياً في العاصمة الإيطالية من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز. وأعيد افتتاحه في بارما في 27 من سبتمبر/أيلول، وكان من المقرر أن يستمر حتى الأول من فبراير/ شباط. وقال مكتب بيع التذاكر إن المعرض سوف يستمر رغم المضبوطات.

(رويترز، العربي الجديد)