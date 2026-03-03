الشرطة الإسرائيلية تعتقل صحافيَين تركيَين في تل أبيب

- اعتقلت الشرطة الإسرائيلية صحافيين من قناة سي أن أن تركيا في تل أبيب بتهمة تصوير منشأة أمنية، حيث تم توقيفهما أثناء بث مباشر ومصادرة هاتف المراسل. - أكدت الشرطة أن الصحافيين قدما بطاقات صحافية منتهية الصلاحية، مما أدى إلى إيقاف البث واستجوابهما، بينما نشرت سي أن أن تركيا فيديو يوثق الحادثة. - انتقد رئيس دائرة الاتصالات التركية فخر الدين ألطون الاعتداء على الصحافة، مشيراً إلى جهود السلطات التركية للإفراج عن الصحافيين.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية صحافيَين في قناة سي أن أن تركيا بتهمة تصوير منشأة أمنية في تل أبيب، الثلاثاء. وقام عناصر الأمن بتوقيفهما أثناء بثّهما المباشر في الموقع.

وقالت الشرطة في بيان: "بعد تلقي بلاغ يفيد بوجود شخصَين يحملان كاميرات يُشتبه في قيامهما بالتصوير المباشر لقناة إعلامية أجنبية ... توجّهت قوات الشرطة إلى الموقع، وقامت بإيقاف البث، وبدأت باستجواب المشتبه بهما"، وأضاف البيان: "عرّف المشتبه بهما نفسيهما بأنهما صحافيان، وقدّما بطاقة صحافية منتهية الصلاحية".

ونشرت الخدمة التركية لشبكة سي أن أن مقطع فيديو عبر حسابها على منصة إكس يظهر المراسل إمراه تشاكماك والمصور خليل كهرمان أثناء بث مباشر من تل أبيب عندما اقترب ضابطان من الطاقم وصادرا هاتف المراسل قبل أن ينقطع البث.

İsrail'de CNN TÜRK yayını engellendi! İşte o anlar https://t.co/kmN7cFWAmc pic.twitter.com/0fxsFUNpox — CNN TÜRK (@cnnturk) March 3, 2026

وتمنع الرقابة العسكرية الإسرائيلية وسائل الإعلام من البث المباشر المصور أثناء دوي صافرات الإنذار أو كشف المواقع الدقيقة لأماكن الضربات.

من جهته، قال رئيس دائرة الاتصالات في رئاسة الجمهورية التركية فخر الدين ألطون في منشور على منصات التواصل: "مرة أخرى نواجه اعتداءً إسرائيلياً على الصحافة في محاولة لإخفاء الحقيقة"، مؤكداً أن السلطات التركية تبذل جهودها للإفراج الفوري عن الصحافيَين.