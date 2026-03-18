الشرطة الإسرائيلية تعتدي على صحافيين في القدس المحتلة

- نددت جمعية الصحافة الأجنبية باعتداء الشرطة الإسرائيلية على صحافيين في القدس، مما أدى إلى إصابة منتج في "سي أن أن" بكسر في معصمه واحتجاز صحافيين وإتلاف معداتهم. - أفادت الجمعية بأن الشرطة دفعت الصحافيين بعنف أثناء توثيقهم لمحاولات فلسطينيين أداء صلاة التراويح، وصادرت بطاقات ذاكرة وألحقت أضراراً بمعدات التصوير. - دعت الجمعية إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد العناصر المتورطين، بينما أعرب اتحاد الصحافيين في إسرائيل عن صدمته وطالب بتعليق عملهم فوراً.

ندّدت جمعية الصحافة الأجنبية، اليوم الأربعاء، بـ"اعتداء غير مبرر" نفذته الشرطة الإسرائيلية بحق صحافيين في القدس المحتلة، وأسفر عن إصابة منتج يعمل لدى شبكة "سي أن أن" الإعلامية بكسر في معصمه، إلى جانب احتجاز صحافيين وإتلاف معدات إعلامية.

وأفادت الجمعية الإسرائيلية التي تمثل مئات الصحافيين بأن عناصر من الشرطة "قاموا، مساء الثلاثاء، بدفع مجموعة من الصحافيين بشكل غير ضروري وبعنف، بينما كانوا يؤدون عملهم ويوثقون مصلين خارج أسوار البلدة القديمة" في القدس المحتلة. وأضافت أن الشرطة الإسرائيلية احتجزت عدداً من الصحافيين، وصادرت بطاقات ذاكرة، وألحقت أضراراً بمعدات التصوير، ووصفت ما جرى بأنه "غير مقبول إطلاقاً".

وبحسب إفادات ميدانية، كان صحافيون يوثقون محاولات فلسطينيين أداء صلاة التراويح خارج أسوار البلدة القديمة، عندما وصلت قوة من شرطة الاحتلال بشكل مفاجئ، وهاجمت المصلين والصحافيين الذين كانوا يغطون الحدث. وقال مصور لوكالة فرانس برس كان في المكان إن الاعتداء كان عنيفاً، فيما أفاد صحافي أجنبي بأن الشرطة استخدمت الهراوات، ما أدى إلى إصابة عدد من الصحافيين، بينهم منتج في "سي أن أن". كما أشار الشهود إلى أن شرطة الاحتلال اعتقلت فلسطينياً على الأقل.

ودعت جمعية الصحافة الأجنبية الشرطة الإسرائيلية إلى "اتخاذ إجراءات فورية بحق العناصر المتورطين في هذا الاعتداء غير المبرر"، وشددت على ضرورة حماية حرية الصحافة بدلاً من انتهاكها.

من جهته، أعرب اتحاد الصحافيين في إسرائيل عن "صدمته" من سلوك الشرطة، مطالباً مفوض الشرطة بـ"تعليق عمل العناصر الضالعين فوراً".