الشاشات تهدد المهارات اللغوية ونوم الأطفال دون سن الثانية

- تشير دراسة شاملة إلى أن تعرّض الأطفال دون سن الثانية للشاشات يرتبط بآثار سلبية على الصحة والنمو، وتوصي بتجنب استخدامها باستثناء الأنشطة التفاعلية. - الدراسة، بقيادة باحثين بريطانيين، لم تثبت علاقة سببية مباشرة بين الشاشات واضطرابات نمائية، لكنها تحذر من فهم خاطئ للإرشادات الرسمية من قبل الآباء. - تدعو الدراسة إلى تقييم مخاطر الشاشات وتوفير دعم للعائلات، مع تحميل شركات التكنولوجيا مسؤولياتها، وتؤكد على دعم قرارات الآباء وفقاً لواقع الحياة.

تشير دراسة وُصفت بأنها الأوسع من نوعها إلى أن تعرّض الرضع والأطفال دون سن الثانية للشاشات يرتبط بآثار سلبية طويلة الأمد على الصحة وجودة الحياة، محذرةً من أن استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة الرقمية في هذه المرحلة العمرية قد يثير مخاوف تنموية واسعة النطاق، وداعيةً إلى إجراء مزيد من الأبحاث العاجلة لفهم المخاطر التي قد تشكلها هذه الأجهزة على الأطفال في سنواتهم الأولى.

وتأتي هذه النتائج، التي أوردتها صحيفة "ذا غارديان" اليوم السبت، في وقت يتركز فيه الاهتمام على عادات استخدام المراهقين للتكنولوجيا وخطط الحكومة لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون السادسة عشرة، فيما يرى الباحثون أن هناك "نقطة عمياء" في السياسات المتعلقة بالأطفال الرضع، رغم أن استخدام الشاشات أصبح جزءاً من الحياة اليومية لكثير من الآباء والأمهات.

وأوضح راف كلايتون، المحاضر الأول في الإعلام والاتصال بجامعة ليدز، وأحد المشاركين في قيادة الدراسة، أن الآباء، في ظل غياب إرشادات واضحة بشأن استخدامهم الشخصي للشاشات، "يُعلّمون الأطفال والرضع، من دون قصد، تطوير عادات وعلاقات غير صحية مع الأجهزة الرقمية"، مضيفاً: "لا بد أن يتغير ذلك".

وتصف الدراسة نفسها بأنها أشمل مراجعة حتى الآن لجميع الأبحاث العالمية المتاحة حول هذا الموضوع، وتدعو الحكومة إلى إعادة النظر في إرشاداتها التي نُشرت أخيراً بشأن استخدام الشاشات للأطفال دون الخامسة.

وتوصي الإرشادات الحكومية الحالية بتجنب استخدام الشاشات للأطفال دون سن الثانية، لكنها تستثني من ذلك "الأنشطة المشتركة التي تشجع على الترابط والتفاعل والحوار".

إلا أن الدراسة الجديدة ترى أن استخدام الشاشات في هذه المرحلة العمرية قد يرتبط بمجموعة واسعة من الأضرار المحتملة، منها تقليل فرص الترابط بين الطفل ووالديه أو مقدمي الرعاية، وتقليص الوقت المخصص للعب البدني مع الأطفال الآخرين، وإبطاء تطور المهارات اللغوية.

كما تشير إلى أن استخدام الشاشات في سن مبكرة قد يزيد من فرط التحفيز وصعوبات النوم، وقد يؤثر في صحة العين ويرفع مخاطر الإصابة بالسمنة في مرحلة الطفولة. وأعرب الباحثون أيضاً عن قلقهم من لجوء بعض الرضع إلى الأجهزة الرقمية للحصول على التهدئة والراحة بدلاً من التوجه إلى أحد الوالدين.

ولم تثبت المراجعة، التي أجراها باحثون من أربع جامعات بريطانية ضمن فريق "العمل المعني بظروف الانغماس في الأجهزة الرقمية" (Action on Digital Device Immersive Conditions Team)، وجود علاقة سببية مباشرة بين استخدام الشاشات واضطرابات نمائية محددة، لكنها خلصت بوضوح إلى أنه "ينبغي ألا يتعرض أي طفل دون سن الثانية لاستخدام منتظم ومقصود للشاشات. فالتعرض غير المباشر للشاشات أصبح أمراً يصعب تجنبه في المجتمع، وبالتالي فإن إضافة استخدام مقصود يزيد من المخاطر من دون تقديم أي فائدة ذات معنى".

وأوصى الباحثون بإعادة النظر في أي إرشادات رسمية تشجع على "الاستخدام المشترك للشاشات"، أو استخدامها لأغراض التعلم أو التواصل، أو للأطفال ذوي الإعاقة أو صعوبات التعلم، إذا كان ذلك يخص من هم دون الثانية، محذرين من أن هذه التوصيات قد تُفهم خطأً من الآباء ومقدمي الرعاية على أنها تعني أن استخدام الشاشات آمن أو حتى مستحسن. وأضافت الدراسة أن ذلك "قد يدفع مقدمي الرعاية إلى الاعتقاد بأن استخدام الشاشات للأطفال دون الثانية لا يسبب أضراراً نمائية، ما قد يؤدي إلى تفاقم التأخر في النمو والسلوكيات الانعزالية لدى الأطفال الأكثر عرضة للمخاطر".

ودعا فريق البحث، الذي يضم باحثين من جامعات ليدز وليدز ترينيتي ولوفبرا وأستون، إلى اعتماد "تقييم لمخاطر استخدام الشاشات لدى الرضع"، لمساعدة الجهات المختصة على تقديم دعم موجه للعائلات التي قد تظهر لدى أطفالها مؤشرات على مشكلات في النمو.

ورأت كارمن كلايتون، أستاذة ديناميكيات الأسرة والثقافة في جامعة ليدز ترينيتي، والمشاركة في قيادة الدراسة، أن "على الحكومة أن تبحث عن وسائل أفضل للتواصل مع الأسر بشأن الاستخدام الإشكالي للشاشات، مع مراعاة الخوف من الأحكام المسبقة الذي يمنع كثيراً من الآباء من الحديث بصراحة عن هذه القضايا".

من جانبها، اعتبرت الوزيرة البريطانية المحافظة السابقة أندريا ليدسوم، مؤسسة "1,001 Critical Days Foundation"، أن الدراسة تمثل "جرس إنذار"، مضيفةً أن الأدلة تشير بصورة متزايدة إلى أن الشاشات تقدم فوائد محدودة جداً للرضع، بينما قد تنطوي على مخاطر كبيرة خلال أول 1001 يوم من حياة الطفل، وهي المرحلة الأهم في نمو الإنسان.

وأكدت ليدسوم أنه ينبغي عدم تحميل الآباء مسؤولية مشكلة لم يتسببوا بها، مشيرةً إلى أن "المسؤولية لا يمكن أن تقع على عاتقهم وحدهم"، ودعت إلى إتاحة مراكز دعم أسري متخصصة لجميع العائلات للحصول على المشورة الموثوقة والمساعدة العملية خلال السنوات الأولى من حياة أطفالهم. كما طالبت شركات التكنولوجيا بتحمل مسؤولياتها، مؤكدةً أنه "ينبغي ألا يُعرض على الآباء محتوى يُسوّق أو يُصنّف على أنه مناسب للرضع، في حين تشير الأدلة إلى عكس ذلك".

من جهتها، أوضحت مفوضة شؤون الأطفال في إنجلترا، رايتشل دي سوزا، التي شاركت في إعداد الإرشادات الحكومية، أن الهدف منها هو دعم قرارات الآباء لا استبدالها. وأضافت: "بالنسبة للأطفال دون الثانية، فإن التوصية بتجنب استخدام الشاشات واضحة، لكنها تراعي أيضاً واقع الحياة اليوم، وأن بعض الاستخدامات المشتركة للشاشات في ظروف محدودة، مثل مكالمات الفيديو مع الأقارب أو أنشطة التعلم المدعومة، تُعد أمراً طبيعياً".

بدوره، أفاد متحدث باسم وزارة التعليم البريطانية بأن الوزارة "تفخر بإصدار أول إرشادات من نوعها بشأن استخدام الشاشات للأطفال دون الخامسة، إذ توفر دعماً واضحاً وموثوقاً للآباء في قضية نعلم أنها قد تمثل تحدياً لكثير من العائلات".