الشاب خالد يحيي ليلة استثنائية في مهرجان موازين المغربي

- استقطب الشاب خالد آلاف الجماهير في مهرجان "موازين.. إيقاعات العالم" بالرباط، حيث قدم مجموعة من أشهر أغانيه مثل "دي دي" و"عائشة"، وسط تفاعل كبير من الجمهور. - شهد المهرجان عروضاً متنوعة، حيث قدم الفنان المغربي الدوزي مجموعة من أغانيه بمشاركة فنانين مغاربة، بينما أحيا أمين بودشار وسعيدة شرف حفلات أخرى. - أقيمت فعاليات المهرجان لأول مرة في ملعب الأمير مولاي عبد الله بعد تجديده، مما أضاف بُعداً جديداً للمهرجان بفضل سعته الكبيرة وأجوائه المميزة.

استقطب الفنان الجزائري الشاب خالد آلاف الجماهير في حفل أحياه مساء الجمعة ضمن فعاليات الدورة الحادية والعشرين من مهرجان "موازين.. إيقاعات العالم"، على منصة ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط، التي أضيفت للمرة الأولى إلى منصات المهرجان بعد تجهيزه وتطويره أخيراً.

وتفاعل الجمهور مع الشاب خالد نجم الراي الجزائري طوال أكثر من ساعة، قدّم خلالها باقةً من أشهر أعماله، من بينها "لاكاميل"، و"يا الشابة بنت بلادي"، و"أنسي أنسي"، و"جاتني برية"، و"مالها ديك البيضة"، و"روحي يا وهران"، و"بختة"، و"دي دي"، التي حققت انتشاراً عالمياً مطلع تسعينيات القرن الماضي، إضافة إلى "عائشة" و"سي لافي"، قبل أن يختتم الحفل بأغنية "أصحاب البارود".

وسبق الشاب خالد إلى المسرح الفنان المغربي الدوزي، الذي قدّم مجموعة من أغنياته، منها "لك قلبي"، و"مريامة"، و"أنا مغربي"، و"شوف شوف"، و"العيون عينيا"، في عرض جمع بين الإيقاعات السريعة والمؤثرات البصرية. كذلك استضاف الدوزي ثلاثة فنانين مغاربة لمشاركته أداء عدد من الأغنيات، وأعاد تقديم الأغنية الشعبية المغربية "شحال قالوا فيا وفيك يا السمرا" بمشاركة مغنيها الأصلي الشاب تيوسي.

وفي الليلة نفسها، أحيا الموسيقار المغربي أمين بودشار حفلاً على منصة النهضة، فيما قدّمت الفنانة المغربية سعيدة شرف حفلاً على منصة شاطئ سلا، أدّت خلاله عدداً من أحدث أغنياتها.

نجوم وفن مهرجان موازين في المغرب يعود بعد صعوبات تحضيرية

ويُختتم مهرجان "موازين.. إيقاعات العالم"، الذي انطلق في 19 يونيو/حزيران، فعالياته اليوم السبت، بحفل على منصة ملعب الأمير مولاي عبد الله يحييه مغني الراب المغربي إل غراندي طوطو إلى جانب مغني الراب الإسباني من أصول مغربية مراد، بينما تستضيف منصة النهضة حفلاً للمغني المصري تامر حسني، وتختتم الفنانة الأميركية ديون وارويك سهرات المهرجان بحفل على مسرح محمد الخامس.

ولأول مرة أقيمت حفلات في مهرجان موازين داخل ملعب الأمير مولاي عبد الله الكبير؛ الملعب الذي احتضن مباريات كأس أمم أفريقيا وسوف يحتضن مباريات كأس العالم 2030، التي ينظمها المغرب بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال. وعلّق موقع المهرجان على هذه الخطوة بأنه "يستضيف ملعب الأمير مولاي عبد الله، بعد تجديده بالكامل، مهرجان موازين للمرة الأولى. وبفضل سعته الاستثنائية، يوفر هذا الصرح الرياضي الشهير في الرباط أجواءً تليق بأفضل الفنانين العالميين، لإقامة حفلات موسيقية ضخمة وأمسيات لا تُنسى تحت النجوم".

كذلك تُقام حفلات مهرجان موازين في مناطق مدرجة ضمن قائمة منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم "يونسكو" للتراث العالمي، وهي منصة أبي رقراق التي تطلّ على قلعة الوداية وموقع شالة الأثري. ويضيف منظمو موازين عن المسرح الوطني محمد الخامس "من النادر أن تجد مكاناً استضاف هذا الكمّ من الحفلات الموسيقية الأسطورية".

(رويترز، العربي الجديد)