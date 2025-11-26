- تشهد السينما المصرية حالياً حضوراً نسائياً بارزاً، حيث تتناول الأفلام قضايا حساسة مثل التعنيف والتحرش والاغتصاب الزوجي، مع التركيز على تجارب النساء المختلفة في إطار اجتماعي وكوميدي، كما في فيلم "الست لما" بطولة يسرا وياسمين رئيس. - تعود ياسمين عبد العزيز بفيلم "خلي بالك من نفسك" الذي يمزج بين الأكشن والمشكلات الزوجية، بينما تقدم غادة عادل فيلم "عائلة دياب ع الباب" الذي يتناول الأزمات العاطفية. - فيلم "خريطة رأس السنة" يطرح معاناة امرأة من متلازمة داون، ويشارك في بطولته ريهام عبد الغفور، بينما يناقش "بنات الباشا" قضايا نسائية جديدة.

تشهد السينما المصرية في الفترة الحالية حضوراً نسائياً لافتاً، حيث تعمل العديد من الفنانات على تصوير أعمال جديدة تتطرق إلى قضايا شائكة، مثل التعنيف والتحرش والاغتصاب الزوجي، إلى جانب مشكلات اجتماعية أخرى تواجه النساء داخل المجتمع. وبدأت الممثلة يسرا أخيراً في تصوير مشاهد فيلمها الجديد "الست لما"، وهو عمل يعتمد على بطولة نسائية مطلقة، تشاركها فيها ياسمين رئيس ودرة زروق ودنيا سامي، إلى جانب عمرو عبد الجليل ومحمد أنور وكريم عفيفي ومحمود البزاوي. الفيلم من تأليف كيرو أيمن وإخراج خالد أبو غريب.

وقالت يسرا لـ"العربي الجديد" إن العمل يناقش باقة من القضايا النسائية الحساسة، مشيرةً إلى أن لكل شخصية في الفيلم تجربة مختلفة وقضية خاصة بها تُطرح في إطار اجتماعي كوميدي. وأضافت أن قضايا المرأة "لا حصر لها، ويمكن تناولها بطرق متعددة لأن مساحتها الدرامية واسعة". ويتناول الفيلم موضوعات الاغتصاب الزوجي، والتعنيف ضد المرأة، والتحرش، والطلاق. وتؤدّي يسرا شخصية الصحافية دينا الكردي، التي تترأس مركزاً لدعم النساء المعنفات.

من جهتها، تصوّر الممثلة ياسمين عبد العزيز فيلمها الجديد "خلي بالك من نفسك"، الذي يشهد عودتها إلى السينما بعد غياب طويل منذ آخر أعمالها "الأبلة طمطم". ورغم طغيان الأكشن على أحداث الفيلم، يتطرق إلى مشكلات بين الأزواج تنشأ نتيجة الاختلافات بين الشخصيات. الفيلم من بطولة أحمد السقا ولبلبة ومحمد رضوان ومصطفى أبو سريع، ومن تأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني.

بدورها، تقدّم الممثلة غادة عادل فيلم "عائلة دياب ع الباب"، الذي يجمعها بهيدي كرم ودنيا سامي ونور إيهاب وتوانا، وبمشاركة محمد سعد وتامر هجرس. العمل ذو طابع اجتماعي كوميدي، ويرصد عدداً من الأزمات من بينها العلاقات العاطفية غير المكتملة التي تواجهها بعض النساء.

أما فيلم "خريطة رأس السنة"، فيطرح موضوعاً قلّما تناولته السينما المصرية، وهو معاناة امرأة من متلازمة داون وطريقة تعامل المجتمع معها. وتقدم الفنانة ريهام عبد الغفور الدور للمرة الأولى في مسيرتها، مؤكدة أنه من أصعب الأدوار التي خاضتها، وأنها جلست مع عدد من المصابات بالمتلازمة لفهم مشاعرهن وتجاربهن.

تدور أحداث الفيلم المقرّر عرضه في ديسمبر/ كانون الأول المقبل حول شابة تعاني متلازمة داون تجبر على خوض رحلة صعبة بعد أزمة مفاجئة تصيب عائلتها. ويشارك في البطولة هنادي مهنا وأسماء أبو اليزيد ومحمد ممدوح، وإخراج رامي الجندي.

وفي السياق ذاته، أكد المخرج ماندو العدل، أن فيلم "بنات الباشا"، الذي عُرض أخيراً ضمن مسابقة آفاق السينما العربية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يتناول مجموعة من القضايا النسائية الحساسة والجديدة. وأشار إلى أن الرواية الأصلية للكاتبة نورا ناجي، كانت تضم قصص 10 نساء، لكن صُناع العمل أدمجوها لتقديم معالجات أكثر وضوحاً وتركيزاً. والفيلم من بطولة زينة وصابرين وناهد السباعي وأحمد مجدي ومريم الخشت وتارا عبود.