السينما الجزائرية تودّع المخرج محمد الأمين مرباح

- توفي المخرج الجزائري محمد الأمين مرباح، المعروف بـ"لميم مرباح"، قبل أيام من عيد ميلاده الثمانين، بعد صراع مع المرض، تاركاً إرثاً فنياً غنياً أثرى السينما الجزائرية والعربية. - يُعتبر مرباح من رواد السينما الجزائرية بعد الاستقلال، حيث قدم أعمالاً بارزة مثل "المستأصلون" و"راضية"، ومسلسل "دارنا القديمة"، التي تركت بصمة في ذاكرة الجمهور. - نعت وزيرة الثقافة الجزائرية مليكة بن دودة الفقيد، مشيدةً بمساهماته في توثيق الهوية الجزائرية وإثراء السينما الوطنية بروائع خالدة.

غيّب الموت، يوم الجمعة، المخرج والسينمائي الجزائري القدير محمد الأمين مرباح، أحد أبرز رموز الجيل الذهبي للسينما الجزائرية، وذلك قبل أربعة أيام فقط من احتفاله بعيد ميلاده الثمانين، بعد صراع مع المرض، تاركاً خلفه مسيرة فنية حافلة أسهمت في إثراء السينما الجزائرية والعربية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز الأعمال السينمائية والتلفزيونية الأخرى التي قدمها محمد الأمين مرباح؟ كيف ساهمت أعمال محمد الأمين مرباح في تأسيس هوية سينمائية جزائرية أصيلة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويُعد الراحل محمد الأمين مرباح، المعروف فنياً بـ"لميم مرباح"، من أبرز رواد السينما الجزائرية بعد الاستقلال، حيث قدّم على مدار عقود أعمالاً سينمائية وتلفزيونية تركت بصمةً راسخةً في ذاكرة الجمهور، من بينها فيلم "بني هندل" في بداياته الفنية، إلى جانب أفلام بارزة مثل "المستأصلون" (1976) و"راضية" (1992)، إضافة إلى المسلسل التلفزيوني "دارنا القديمة" (2008)، الذي حقّق صدى واسعاً.

ونعت وزيرة الثقافة الجزائرية مليكة بن دودة الفقيد في رسالة تعزية نشرتها الوزارة عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، واصفةً إياه بـ"المخرج القدير الذي وافته المنية بعد مسيرة فنية حافلة بالتميز، أسس خلالها لهوية سينمائية جزائرية أصيلة". وأضافت الوزيرة: "لقد فقدت الساحة الفنية السينمائية والتلفزيونية الجزائرية برحيله قامةً بارزة، ساهمت عبر عقود في إثراء السينما الوطنية وتوثيق الهوية الجزائرية، تاركاً وراءه إرثاً فنياً زاخراً وروائع خالدة ستبقى محفورة في ذاكرة الأجيال".