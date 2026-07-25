playlist icon

موجز الأخبار

play icon

السينما الجزائرية تودّع المخرج محمد الأمين مرباح

نجوم وفن
الجزائر

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
25 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 13:24 (توقيت القدس)
المخرج الجزائري محمد الأمين مرباح (فيسبوك)
المخرج الجزائري محمد الأمين مرباح (فيسبوك)
+ الخط -

اظهر الملخص
- توفي المخرج الجزائري محمد الأمين مرباح، المعروف بـ"لميم مرباح"، قبل أيام من عيد ميلاده الثمانين، بعد صراع مع المرض، تاركاً إرثاً فنياً غنياً أثرى السينما الجزائرية والعربية.
- يُعتبر مرباح من رواد السينما الجزائرية بعد الاستقلال، حيث قدم أعمالاً بارزة مثل "المستأصلون" و"راضية"، ومسلسل "دارنا القديمة"، التي تركت بصمة في ذاكرة الجمهور.
- نعت وزيرة الثقافة الجزائرية مليكة بن دودة الفقيد، مشيدةً بمساهماته في توثيق الهوية الجزائرية وإثراء السينما الوطنية بروائع خالدة.

غيّب الموت، يوم الجمعة، المخرج والسينمائي الجزائري القدير محمد الأمين مرباح، أحد أبرز رموز الجيل الذهبي للسينما الجزائرية، وذلك قبل أربعة أيام فقط من احتفاله بعيد ميلاده الثمانين، بعد صراع مع المرض، تاركاً خلفه مسيرة فنية حافلة أسهمت في إثراء السينما الجزائرية والعربية.

ويُعد الراحل محمد الأمين مرباح، المعروف فنياً بـ"لميم مرباح"، من أبرز رواد السينما الجزائرية بعد الاستقلال، حيث قدّم على مدار عقود أعمالاً سينمائية وتلفزيونية تركت بصمةً راسخةً في ذاكرة الجمهور، من بينها فيلم "بني هندل" في بداياته الفنية، إلى جانب أفلام بارزة مثل "المستأصلون" (1976) و"راضية" (1992)، إضافة إلى المسلسل التلفزيوني "دارنا القديمة" (2008)، الذي حقّق صدى واسعاً.

ونعت وزيرة الثقافة الجزائرية مليكة بن دودة الفقيد في رسالة تعزية نشرتها الوزارة عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، واصفةً إياه بـ"المخرج القدير الذي وافته المنية بعد مسيرة فنية حافلة بالتميز، أسس خلالها لهوية سينمائية جزائرية أصيلة". وأضافت الوزيرة: "لقد فقدت الساحة الفنية السينمائية والتلفزيونية الجزائرية برحيله قامةً بارزة، ساهمت عبر عقود في إثراء السينما الوطنية وتوثيق الهوية الجزائرية، تاركاً وراءه إرثاً فنياً زاخراً وروائع خالدة ستبقى محفورة في ذاكرة الأجيال".

نجوم وفن
التحديثات الحية

الجزائر توقف المهرجانات والفعاليات الفنية بسبب الحرائق

دلالات
المزيد في منوعات
الممثل التونسي رزقي العوني (فيسبوك)
التحديثات الحية
نجوم وفن
مباشر

وفاة الممثل التونسي رزقي العوني

من فيلم "ابن مين فيهم؟" (يوتيوب)
التحديثات الحية
سينما ودراما
مباشر

"ابن مين فيهم؟".. هل تكفي الثنائيات لإنجاح فيلم كوميدي؟

الممثل الإيراني أكبر عبدي (إكس)
التحديثات الحية
نجوم وفن
مباشر

إيران تودّع ملح السينما الإيرانية أكبر عبدي