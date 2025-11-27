السياسي الناميبي "أدولف هتلر أونونا" يغيّر اسمه

- السياسي الناميبي أدولف أونونا، المعروف سابقًا باسم "أدولف هتلر أونونا"، قام بتغيير اسمه رسميًا لإزالة كلمة "هتلر"، مؤكدًا أنه لا يرتبط بأي فكر نازي وأن والده اختار الاسم دون معرفة دلالاته التاريخية. - أونونا، الذي فاز في الانتخابات المحلية للمرة الخامسة على التوالي، يحظى بشعبية كبيرة في دائرته الانتخابية الصغيرة، حيث حصل على 85% من الأصوات في عام 2020، رغم الجدل حول اسمه. - أونونا يوضح أنه لا يحمل أي صلة بالأيديولوجية النازية، مشيرًا إلى أن اسمه كان مجرد اختيار عائلي دون فهم للمعاني التاريخية المرتبطة به.

ذكرت صحيفة محلية في ناميبيا أن سياسياً كان يعرف من قبل باسم "أدولف هتلر أونونا" قد غيّر اسمه بحذف كلمة "هتلر" من اسمه في الوثائق الرسمية. وقال السياسي في تصريحات لصحيفة ذا ناميبيان أمس الأربعاء إن "اسمي ليس أدولف هتلر، أنا أدولف أونونا. رأيت في الماضي أشخاصاً ينادونني بأدولف هتلر ويحاولون الربط بيني وبين شخص لا أعرفه حتى".

وأونونا سياسي محلي في أومبوندغا بمنطقة أوشانا شمالي البلاد. كان قد جذب انتباها دولياً في الماضي بسبب اسمه، لكنه أكد للصحيفة أنه ينأى بنفسه تماماً عن أي فكر نازي، وأن والده اختار له الاسم من دون أن يدرك دلالاته التاريخية. وفاز السياسي الناميبي في الانتخابات المحلية في ناميبيا للمرة الخامسة على التوالي، واحتفظ بمقعده في دائرته الانتخابية الشمالية الصغيرة مجدداً، بعد فوزه في الانتخابات المحلية التي جرت أمس الأربعاء في دائرته الانتخابية، على الرغم من اسمه المثير للجدل.

وبالرغم من اسم "هتلر" سيئ السمعة، إلا أن موقع يورونيوز يقول إن الرجل البالغ من العمر 59 عاماً هو في الحقيقة شخصية محبوبة في دائرته التي يقل عدد سكانها عن 5 آلاف نسمة. وعلى الرغم من اسمه، فاز في الانتخابات بنسبة 85% من الأصوات في عام 2020. في ذلك العام، أكد لصحيفة بيلد الألمانية، عندما فاز بولايته الرابعة، أن لا علاقة له بالأيديولوجية النازية. وبالرغم من هيمنته على أصوات دائرته، يرفض فكرة الهيمنة على العالم.

وقال أونونا: "لم أدرك إلا بعد أن كبرت، هذا الرجل أراد إخضاع العالم أجمع. لا علاقة لي بأي من هذه الأمور". وأوضح أن والده سمّاه تيمناً بالزعيم النازي سيئ السمعة المسؤول عن محرقة الهولوكوست. ومع ذلك، أشار أونونا إلى أنه "ربما لم يفهم" معناه. وأصرّ "هتلر سابقاً" على أنه "عندما كنت طفلاً، كنت أعتبره اسماً عادياً تماماً". وصرح للصحافة الناميبية في مقابلة منفصلة بأن "هذا لا يعني أنني أحمل شخصية أدولف هتلر أو أشبه أدولف هتلر الألماني".

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)