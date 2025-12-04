السياحة في تركيا: سباق عالمي لاستقطاب الزائر المسلم

في عالمٍ يعجّ بالصراع على جذب السياح وتحصيل عائدات من صناعة بلا دخان، لم تعد مقولة "الزبون دائماً على حق" كافية وحدها، بل صارت مقولة "الزبون شريك" أكثر تعبيراً عن الواقع الجديد، إذ يجب تلبية مطالبه منذ مرحلة التخطيط والتشييد وتوزيع الأدوار والمهام داخل المنشأة السياحية. وفي ظل احتدام المنافسة وتنوع الخيارات أمام السائح، فإن أي تقصير يعني ببساطة خسارة الزبون وعائداته، بل وربما تحوّله إلى إعلان متنقّل سلبياً يسيء لصورة الدولة ويثني غيره عن زيارتها.

وما شهدته تركيا قبل أعوام من عزوف السياح العرب نتيجة ارتفاع نبرة العنصرية وخطاب الكراهية، كان درساً قاسياً وقدّمت فيه تركيا مثالاً مادياً لما يؤدي إليه تجاهل متطلبات الزائر، فاستخلصت منه العبرة، كما فعل غيرها.

ومن هنا، تسعى تركيا اليوم، وبهدف استقطاب 65 مليون سائح، إلى استرضاء القادمين عبر تلبية كل ما يطلبونه. فرفعت عدد منشآت "العلامة الزرقاء"، وأدخلت على منشآت السياحة الحلال عناصر جذب وإغراء، ولكن "بطريقة شرعية" ومن دون المساس بخصوصية السائح الإسلامي، وهي خصوصية محدودة كما يقول المختص بالقطاع السياحي فهري إيت.

ويشير إيت، العامل في منشأة "بامبي" السياحية في إسطنبول، لـ"العربي الجديد" إلى أنّ الامتناع عن تقديم طعاماً غير حلال، مثل لحم الخنزير أو الذبح غير الإسلامي، وعدم توفير المشروبات الكحولية، يأتي في مقدمة شروط السياحة الحلال. وتلي ذلك ضرورة توفير مساجد وقاعات صلاة، ومراكز عافية في المواقع السياحية، إضافة إلى وضع إشارة باتجاه الكعبة في غرف الفنادق، فضلاً عن الفصل بين الجنسين في مرافق الترفيه، وفي مقدمتها المسابح.

وعن الولايات التركية الأكثر جذباً للسياحة الحلال، يقول فهري إيت إنّ أنطاليا تحتل الصدارة، بل وتُسجّل مراكز متقدمة عالمياً، بعد تخصيصها مرافق سياحية للحلال فقط مثل فندق ومنتجع آدينيا وفندق ووم ديلوكس، كما أنّ توفير نشاطات "الليل الحلال" أسهم في تفرّدها. وزاد من حضورها استضافتها السنوية معرض أنطاليا الدولي للسياحة، وتركيزه على السياحة الحلال، إضافة إلى التشبيك الواسع مع شركات السياحة والمنصات الرقمية، وفي مقدمتها منصة "حلال بوكينغ" التي تضم أكثر من 500 ألف فندق في أكثر من 100 دولة. وتأتي كبادوكيا في المرتبة الثانية جذباً للسياحة الحلال. ومع ذلك، يلفت إيت إلى أنّ جميع الولايات التركية تمتلك مواقع تناسب هذا النوع من السياحة؛ فمدن البحر الأسود تعدّ الأكثر جذباً للسياح العرب المسلمين، بينما توفر إسطنبول فنادق ومسابح حلال، بل وحتّى شواطئ مخصّصة للنساء.

ويبرّر هذا التوجه، من دون المساس بخصوصية السيّاح الآخرين، بسعي تركيا لبلوغ المركز الأول عالمياً في السياحة الحلال، بعد أن جاءت في المركز الثاني خلال النصف الأول من هذا العام ووفق نتائج نهايته. وكانت تركيا قد حصدت قبل أيام المركز الثاني عالمياً في السياحة الحلال، وفق شركة CrescentRating لأبحاث السياحة الحلال، بعدما حققت الموقع نفسه في النصف الأول من العام وفق تقرير مشترك لشركتَي "ماستر كارد" وCrescentRating، وجاءت بعد ماليزيا ومتقدمة على الإمارات وإندونيسيا.

وأكدت وزارة السياحة والثقافة التركية في بيان رسمي أن "تركيا تواصل جهودها لتوفير تجربة سياحية حلال متكاملة، ونطمح إلى أن تكون الوجهة الأولى عالمياً بحلول نهاية العقد الحالي"، مضيفةً أن السياحة الحلال ساهمت بحوالى 7% من إجمالي إيرادات السياحة لعام 2024.

ولكن، يبدو لكثيرين أن هناك تناقضاً بين انفتاح تركيا على العالم ومحاولتها الترويج لنهجها وسياستها وسياحتها، وبين ما يرونه تقييداً لحرية السائح، خاصة أنّ أنطاليا، الولاية التي تتصدر تركيا في جذب السياح الحلال، هي نفسها الأكثر استقبالاً للسياح العالميين، وفي مقدمتهم الروس.

يقول صاحب مكتب خدمات Mekan Ozjan Travel والدليل السياحي مراد شاكر في حي الفاتح في إسطنبول لـ"العربي الجديد" إنّ أنطاليا مدينة سياحية بامتياز، بما تمتلكه من طبيعة ساحرة، وموقع استثنائي، وشواطئ ممتدة، ومواقع أثرية، وهي رافعة السياحة التركية. فقد استقبلت العام الماضي أكثر من 17 مليون سائح، والتوقعات تشير إلى وصول العدد إلى 18 مليوناً هذا العام، ما يجعلها الأولى أوروبياً وروسياً، ووجهة متنامية للعرب والمسلمين أيضاً. ويشير شاكر إلى أن الروس يشكّلون كذلك النسبة الأكبر من ملاّك العقارات والمرافق السياحية في الولاية.

وعن "التناقض" المطروح، ينفي شاكر وجوده، موضحاً أن تركيا تسعى للتنوع في خدماتها السياحية: فهي الأولى إقليمياً في السياحة العلاجية، والثانية عالمياً في السياحة الحلال، كما تطمح لتصدر سياحة الشتاء والتزلج، ويقول: "السياحة قدر تركيا وقاطرة نموها"، مضيفاً أنّ التخصّص لا ينتقص من حقوق أي فئة من السياح، ويكشف أنّ السياح الباحثين عن خدمات الحلال هم الأعلى إنفاقاً بنسبة 20% مقارنة بالسائح التقليدي، ما يعزّز اهتمام تركيا بهذا القطاع.

وبذلك، تحاول تركيا قراءة المشهد المستقبلي والمحافظة على دخلها وتسويق نهضتها ومواقعها للسياح، من دون أن تغفل بقية روافعها السياحية، كالدراما والسينما وترويج الطعام والواقع المحلي. وإن كانت هناك أفضلية للسياح الأكثر إنفاقاً، فإن توقعات الخبراء تشير إلى أنّ عدد طالبي السياحة الحلال عالمياً سيزداد بنسبة 25% خلال العام المقبل، بعد تسجيلهم 176 مليون سائح عام 2025، مع توقعات ببلوغ 245 مليون سائح عام 2030 بإنفاق قد يصل إلى 230 مليار دولار.

ولا يقتصر سعي تركيا على الخطط، بل تعمل للتقدم نحو الصدارة العالمية، بعد تخصيص 150 فندقاً و160 منتجعاً للسياحة الحلال، فضلاً عن تلبيتها أدق تفاصيل رغبات هذه الفئة، بما في ذلك توفير مساحيق تجميل حلال في الغرف والحمامات، كما يؤكد مراد شاكر. وتُنظّم تركيا مؤتمرات للسياحة الحلال، كالذي استضافته إزمير العام الماضي، للاطلاع على أحدث تطورات القطاع والتفاعل مع رواده.