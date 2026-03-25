"السلم والثعبان 2" يثير ضجة واسعة في مصر

- أثار فيلم "السلم والثعبان 2: لعب عيال" جدلاً واسعاً في مصر بعد عرضه على منصة يانغو بلاي، حيث يتناول تعقيدات العلاقات الزوجية من خلال قصة أحمد وملك، بمشاركة نجوم مثل ظافر العابدين وماجد المصري. - واجه الفيلم انتقادات بسبب "مشاهد إيحائية وظهور غير لائق"، مما دفع المحامية أسماء صلاح لتقديم بلاغ رسمي، واعترضت شركة مصر للطيران على مشهد بزيها الرسمي، مهددة باتخاذ إجراءات قانونية. - دافع المخرج طارق العريان عن الفيلم، مؤكداً أنه "اجتماعي رومانسي" ولا يحتوي على مشاهد جريئة، بينما انتقد نقاد الهجوم على الفيلم، معتبرين أنه يؤثر على حرية الإبداع.

أثار فيلم "السلم والثعبان 2: لعب عيال" جدلاً واسعاً في مصر منذ طرحه عبر منصة يانغو بلاي يوم عيد الفطر، علماً أن عرضه السينمائي كان في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. الفيلم، الذي يأتي بعد 25 عاماً من الجزء الأول، يقدّم عالماً جديداً "يتناول تعقيدات العلاقات الزوجية، من خلال قصة أحمد (عمرو يوسف)؛ المعماري الساعي لإعادة اكتشاف ذاته، وملك (أسماء جلال)؛ رائدة الأعمال التي توازن بين طموحها المهني واحتياجاتها العاطفية"، بمشاركة ظافر العابدين، وماجد المصري، وحاتم صلاح، وفدوى عابد، مع ظهور خاص لسوسن بدر، وهو من تأليف أحمد حسني وإخراج طارق العريان وإنتاج موسى عيسى.

بعد طرح "السلم والثعبان 2: لعب عيال" على "يانغو بلاي" واجه انتقادات بأنه يتضمّن "مشاهد إيحائية وظهوراً غير لائق"، ما دفع المحامية أسماء صلاح إلى تقديم بلاغ رسمي، قالت فيه إن الفيلم "يمثل خطراً مباشراً على استقرار الأسرة" و"يفتح الباب لتطبيع سلوكيات غير مقبولة".

كذلك اعترضت شركة مصر للطيران على مشهد ظهر فيه بطلا العمل بزيها الرسمي، ووصفته بأنه "غير لائق" ويمسّ "الصورة المشرفة" للعاملين فيها، وأكدت احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات قانونية، فيما أعلن طيار مصري تقديم بلاغ لـ"الدفاع عن المهنة".

في المقابل، دافع المخرج طارق العريان عن فيلمه، وأكد في تصريحات تلفزيونية أنه "لا يتضمن أي مشاهد جريئة"، ووصفه بأنه عمل "اجتماعي رومانسي" تدور أحداثه "في إطار علاقة بين زوج وزوجته"، مشيراً إلى أن الترويج الدعائي "لم يعكس طبيعة العمل بشكل دقيق". كما شدد على أن الحكم على الفيلم يجب أن يتم بعد مشاهدته كاملاً.

نقّاد أيضاً انتقدوا موجة الهجوم، إذ رأى طارق الشناوي أن هناك حالة من التربص تجاه الأعمال الفنية تؤثر في حرية الإبداع، وكتب عبر "فيسبوك": "كنت أتمنى ألّا تتورط شركة بحجم وتاريخ مصر للطيران في إصدار هذا البيان الذي يوجه سهاماً قاتلة للفن عندما يفتقد تقبل روح الدعابة. أتمنى ألا تنساق مؤسسات مصر العريقة إلى مثل هذه الصغائر التي يحركها صوت كاره وناقم على الفن يخرج من السوشيال ميديا بحجة حماية الأخلاق. يجب أن نعيد ضبط الإيقاع… الفن بكل أطيافه يتحرك وينتعش في هذا الهامش من المرونة التي مع الأسف أصبحنا نفتقدها يوماً بعد يوم". بدوره، وصف الناقد أحمد سعد الدين اعتراض "مصر للطيران" وغضب بعض الطيارين بأنه "غير مبرر"، ورأى أن الفيلم لا يتضمن إساءة حقيقية، بل يوظف المشهد في سياق كوميدي، محذراً من تحميل الأعمال الفنية "أكثر مما تحتمل".