السلطات الجزائرية توقف الصحافي مزغيش بتهم المساس بالمصلحة الوطنية

- أوقفت السلطات الجزائرية الصحافي والشاعر عبد العالي مزغيش بتهم تتعلق بنشر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو محتجز حالياً في سجن القليعة بانتظار محاكمته. - المحامية فتيحة الرويبي أكدت أن مزغيش يواجه خمس جنح، منها تهمة المساس بالمصلحة الوطنية والتحريض على التجمهر، بينما يعبر مزغيش عن صدمته من التهم ويعتبرها جزءاً من عمله الإعلامي. - اختفاء مزغيش أثار حملة تضامن من الأوساط الإعلامية والأدبية، حيث يُعتبر شخصية ثقافية بارزة ويرأس جمعية ثقافية.

أوقفت السلطات الجزائرية الصحافي والشاعر عبد العالي مزغيش، الذي يعمل في التلفزيون الحكومي، بعد توجيه القضاء تهم له تتعلق بنشر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى حين تحديد موعد جلسة لمحاكمته في وقت لاحق.

وأفاد بيان للمحامية فتيحة الرويبي أن موكلها الصحافي مزغيش موقوف رهن الحبس في سجن القليعة، في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، بقرار من قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة في العاصمة الجزائرية، والذي كان قد أحيل أمامه يوم الاثنين الماضي.

وأكدت الرويبي أن الصحافي مزغيش متابع بخمس جنح، من بينها تهمة عرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية، والتحريض على التجمهر غير المسلح. ولا يُعرف ما هي المنشورات المعنية بالمتابعة القضائية.

وأضافت: "تمكنت من زيارته في السجن، ووجدته في حالة صدمة من طبيعة التهم الموجهة إليه، لأن ما قام به لا يخرج، من وجهة نظره نظره، عن إطار العمل الإعلامي والصحافي وممارسة حقه في التعبير، متمنياً أن ينصفه القضاء ويعود عاجلا إلى أهله ونشاطه الثقافي".

وكان مزغيش، وهو صحافي ومدون وشاعر محسوب على كتلة نخب الموالاة، وفاعل ثقافي يترأس جمعية ثقافية، قد اختفى منذ أيام، قبل أن تتردد معلومات عن توقيفه من قبل السلطات، دون توضيح أسباب وطبيعة القضايا الموقوف بشأنها. وقد انطلقت حملة تضامن من الوسطين الإعلامي والأدبي. مع الصحافي مزغيش.

