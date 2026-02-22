السلطات الجزائرية تحذر القنوات من بث برامج خيرية لجمع أموال

- حذرت السلطات الجزائرية القنوات التلفزيونية من بث برامج جمع التبرعات دون احترام الضوابط القانونية، مهددة باتخاذ إجراءات قانونية ضد أي تجاوزات محتملة. - أكدت سلطة ضبط السمعي البصري على ضرورة الشفافية في حملات جمع التبرعات، مشددة على أن هذه الأنشطة يجب أن تتم عبر جهات مرخصة ووفقًا للتشريعات السارية. - دعت السلطة إلى احترام كرامة الأشخاص في حملات التضامن، ومنع استغلال أوضاعهم لأغراض إعلامية أو ترويجية، مع التأكيد على عدم توظيف البعد الديني أو العاطفي لتحقيق مكاسب.

حذرت السلطات في الجزائر القنوات التلفزيونية من برامج تتضمن حملات خيرية وجمع أموال، من دون "احترام الضوابط" التي تنظم مثل هذه الأنشطة، وهددت بملاحقة أي تجاوزات محتملة واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة.

وأفادت سلطة ضبط السمعي البصري في الجزائر، في بيان لها، بأنها "سجلت قيام بعض القنوات ببث برامج وحملات تضامنية لجمع تبرعات، من دون توضيح الجهة المستفيدة أو آليات التسيير المعتمدة، ما يطرح إشكالات تتعلق بالشفافية ووضوح الإجراءات".

وشددت السلطة على أن "ممارسة العمل التضامني عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية تخضع لإطار قانوني وتنظيمي صارم، يهدف إلى ضمان الشفافية وصون المصلحة العامة"، مشيرة إلى أن أي نشاط خيري أو حملة لجمع التبرعات عبر وسائل الاتصال السمعي أو البصري يجب أن يجري حصرياً عبر الجهات والتنظيمات المرخص لها قانوناً، ووفقاً للتشريعات السارية التي تضبط هذا النوع من العمليات.

واستندت الهيئة الحكومية إلى القانون الذي ينظم نشاط القنوات التلفزيونية، ويلزم خدمات الاتصال السمعي البصري "بالامتناع عن بث أو نشر أي محتوى مضلل أو غير صحيح، بما في ذلك البرامج أو الحملات الإعلامية، ضمانًا لشفافية المعلومة وحماية الجمهور من التضليل".

وأكدت سلطة ضبط السمعي البصري أنه يتعين في السياق نفسه "احترام كرامة الأشخاص المعنيين بحملات التضامن، وعدم استغلال أوضاعهم لأغراض إعلامية أو ترويجية، مع التشديد على عدم توظيف البعد الديني أو العاطفي لتحقيق مكاسب على حساب المصلحة العامة"، وذلك في أعقاب بث قنوات محلية برامج خيرية، تصور حالات اجتماعية لمعوزين بحاجة إلى دعم مادي، وإطلاق عمليات خيرية لصالحهم.