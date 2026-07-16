السلطات التركية توقف منتج "التفاح الحرام" ضمن تحقيق حول المخدرات

- أوقفت السلطات التركية المنتج فاتح أكسوي ضمن حملة أمنية جديدة تستهدف شخصيات معروفة في الأوساط الفنية والإعلامية، حيث تم توقيف 25 شخصاً بينهم المغني إلياس يالجينتاش والمغنية سيلا، بناءً على "شبهة معقولة" بتورطهم في جرائم مخدرات. - يُعتبر فاتح أكسوي من أبرز منتجي الدراما التركية، حيث أسس شركة ميديابيم التي أنتجت مسلسلات ناجحة مثل "التفاحة الممنوعة"، مما ساهم في انتشار الدراما التركية عالمياً. - لم تُوجه اتهامات رسمية حتى الآن، حيث تستمر التحقيقات كجزء من تحقيق أولي.

أوقفت السلطات التركية المنتج فاتح أكسوي ضمن حملة أمنية جديدة مرتبطة بجرائم المخدرات، استهدفت شخصيات معروفة في الأوساط الفنية والإعلامية ورجال الأعمال. وأعلنت النيابة العامة في حي باكيركوي في إسطنبول عن توقيف 25 شخصاً، الخميس، من بينهم أسماء معروفة أهمها: المنتج البارز محمد فاتح أكسوي والمغني إلياس يالجينتاش والمغنية سيلا. وذكرت النيابة في بيان رسمي أن التحقيق يستند إلى أدلة قالت إنها تعزّز وجود "شبهة معقولة" بشأن تورط عددٍ من المشتبه بهم في تعاطي المواد المخدرة أو تسهيل تعاطيها أو توفير أماكن لاستخدامها، وهو ما دفعها لإصدار أوامر للشرطة بإجراء عمليات توقيف وتفتيش وإجراء الفحوصات اللازمة للموقوفين.

ويعدّ فاتح أكسوي من أبرز منتجي الدراما التركية خلال العقود الماضية، وذلك منذ تأسيسه شركة ميديابيم عام 1993، والتي تولّت إنتاج عدد من أنجح المسلسلات في السنوات الماضية، ومنها "التفاحة الممنوعة" و"الخائن" و"المرأة"، وفتحت الباب أمام انتشار الأعمال التركية في الأسواق العربية والعالمية.

أما إلياس يالجينتاش فيعتبر من أشهر مغني البوب في تركيا حالياً، وبرز نجمه بعد مشاركته في النسخة التركية من برنامج إكس فاكتور عام 2014. كذلك، تعدّ سيلا من نجمات الغناء المعروفات في البلاد، وهي معروفة بكتابة وتلحين معظم أغنياتها، وسبق لها أن حصلت على عددٍ من الجوائز خلال مسيرتها الفنية.

وحتى الآن، لم تعلن السلطات التركية عن توجيه اتهامات رسمية لأيّ من الأشخاص الذين استهدفتهم الحملة، وأكّد بيان النيابة أن الإجراءات تأتي في إطار تحقيق أولي ما زال مستمراً.