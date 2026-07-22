- أفرجت السلطات التركية عن يلدز تار، رئيس تحرير موقع كاوس جي إل، بعد اعتقاله لمدة شهر في حملة أمنية بأنقرة، مما أثار انتقادات حقوقية وصحافية لاستهداف الحريات الإعلامية. - يلدز تار، المولود في 1990، هو صحافي بارز في مجال الصحافة الحقوقية في تركيا، وقد عمل في عدة مؤسسات إعلامية قبل انضمامه إلى كاوس جي إل عام 2014، حيث تولى رئاسة التحرير. - انتقدت منظمة مراسلون بلا حدود اعتقال تار، محذرة من استخدام التحقيقات الجنائية ضد الصحافيين، وطالبت بتبرئته من جميع التهم.

أفرجت السلطات التركية عن رئيس تحرير موقع كاوس جي إل (Kaos GL) يلدز تار، بحسب ما أكده الاتحاد الدولي للصحافيين اليوم الأربعاء، بعدما قضى قرابة شهر رهن الحبس الاحتياطي، إثر اعتقاله خلال حملة أمنية واسعة في العاصمة أنقرة، ما أثار انتقادات منظمات حقوقية وصحافية اعتبرت الخطوة استهدافاً للحريات الإعلامية.

ويلدز تار من أبرز الصحافيين العاملين في مجال الصحافة الحقوقية في تركيا. وُلد سنة 1990 في ولاية إلازيغ، ودرس في أنقرة، وعمل في مؤسسات إعلامية عدة، بينها وكالة أنباء إيتكين وإذاعة "أوزغور راديو"، قبل انضمامه عام 2014 إلى مؤسسة "كاوس جي إل"، حيث تولى لاحقاً رئاسة التحرير ومنصب المنسق العام للجمعية. وتأسّست "كاوس جي إل" عام 1994 بوصفها منصة ثقافية وحقوقية، قبل أن تحصل على الاعتراف القانوني الرسمي عام 2005 باعتبارها أول جمعية مسجلة في تركيا تُعنى بقضايا مجتمع الميم. وتُصدِر الجمعية مجلة ثقافية وموقعاً إخبارياً باللغتين التركية والإنكليزية يتناولان قضايا سياسية وثقافية وحقوقية واجتماعية.

وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قد انتقدت توقيف تار، وقال ممثل المنظمة في تركيا إيرول أوندير أوغلو حينها إن "الاحتجاز التعسفي لرئيس تحرير كاوس جي إل يلدز تار خلال العمليات التي نُفذت في أنقرة قبل قمة الناتو أمر غير مقبول". واليوم الأربعاء، حذّر الاتحاد الدولي للصحافيين من أن سجن يلدز تار "يفاقم المخاوف بشأن استخدام التحقيقات الجنائية والاحتجاز قبل المحاكمة ضد الصحافيين بسبب عملهم المهني في تركيا". وحتى بعد الإفراج عنه أكد الاتحاد أنه "ما كان ينبغي اعتقال تار أبداً. نطالب بتبرئته من جميع التهم".