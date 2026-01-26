السلطات الإيرانية تعتقل مصورين صحافيين

- أوقف الاتحاد الدولي للصحافيين الصحافيين الإيرانيين حامد عراقي وآرتين غضنفري في يناير، حيث اعتقل عراقي في طهران وغضنفري في مشهد بعد مصادرة أجهزته الإلكترونية. - اعتقلت الموسيقية نجين خاكسار في طهران، ولم تتلق عائلتها سوى اتصال هاتفي قصير منها، مما يثير القلق حول مصيرها. - أوقفت صحيفة هم‌ ميهن الإصلاحية عن الصدور بسبب مخالفة قانون الصحافة، وسيُحال ملفها إلى نيابة الثقافة والإعلام، وسط انتقادات من رابطة الصحافيين في طهران.

أعلن الاتحاد الدولي للصحافيين، الاثنين، عن توقيف الصحافيين الإيرانيين حامد عراقي وآرتين غضنفري على يد قوات أمنية إيرانية، في وقت سابق من الشهر الحالي.

وذكر الاتحاد أن حامد عراقي أُوقف في 9 يناير/ كانون الثاني الحالي في العاصمة طهران، فيما اعتقل آرتين غضنفري الأسبوع الماضي في مدينة مشهد شرقي البلاد، وذلك عقب تفتيش منزله ومصادرة أجهزته الإلكترونية، قبل أن ينقل إلى "مكان مجهول".

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية من خارج إيران، نقلاً عن عائلة المعتقلة نجين خاكسار، وهي موسيقية ومدرّسة بيانو، بأن العائلة لم تتلقَّ سوى اتصال هاتفي قصير منها، رغم مرور أكثر من أسبوعين على اعتقالها، ولا تزال تجهل مصيرها ووضعها الحالي. وكانت خاكسار قد اعتقلت في طهران يوم 12 يناير الحالي.

قضية "هم‌ ميهن" إلى النيابة

من جهة أخرى، أعلنت وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أن ملف صحيفة هم‌ ميهن الإصلاحية، التي أُوقفت عن الصدور بدعوى مخالفة أحكام المادة السادسة من قانون الصحافة سيُحال قريباً إلى نيابة الثقافة والإعلام.

وأوضحت الوكالة أن قرار توقيف الصحيفة صدر يوم الاثنين الماضي، بإجماع الأعضاء السبعة في هيئة الرقابة على الصحافة، بسبب نشرها مواد اعتُبرت "مسيئة لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وكانت الصحيفة، التي يترأسها السياسي الإصلاحي غلام حسين كرباسجي، قد تعرضت للإغلاق مرتين منذ تأسيسها وعادت للصدور بعد رفع الحظر عنها في يوليو/ تموز 2022.

وأصدرت رابطة الصحافيين في محافظة طهران، أمس الأحد، بياناً انتقدت فيه قرار توقيف صحيفة هم ميهن الإصلاحية، مشيرة إلى أن القيود على الإنترنت الدولي زادت الضغوط على المؤسسات الإعلامية، وأن منع الصحف من الصدور هو تكرار لأسلوب أثبت سابقاً محدودية فاعليته وأضراره.