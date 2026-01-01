السلطات الأردنية تفرج عن الصحافي محمد فرج

- أُفرج عن الصحافي محمد فرج بعد 19 يوماً من الاحتجاز في الأردن دون إعلان الأسباب، حيث كان قد أُوقف عند وصوله من بيروت لقضاء إجازة مع عائلته. - شبكة الميادين هنّأت فرج بحريته وأشادت بتضامن الأصدقاء والإعلاميين، وشكرت الهيئات الصحافية العربية والدولية لدعمهم في الإفراج عنه، مؤكدة على أهمية الحريات الإعلامية. - منظمة مراسلون بلا حدود أشارت إلى تراجع حرية الصحافة في الأردن، حيث تحتل المرتبة 147 عالمياً، مع زيادة الضغوط على الصحافيين من قبل أجهزة المخابرات.

أفرجت السلطات الأردنية عن الصحافي محمد فرج، أمس الأربعاء، بعد توقيف استمرّ 19 يوماً، من دون إعلان أسباب الاحتجاز، وفقاً لما أعلنته زوجته. محمد فرج مقيم في العاصمة اللبنانية منذ سنوات، ويعمل معدّاً ومقدّماً للبرامج في قناة الميادين الفضائية، وأُوقف في 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي عند وصوله إلى عمّان قادماً من بيروت رفقة عائلته لقضاء إجازة.

وفي منشور على حسابها في موقع فيسبوك، أعلنت زوجته رانا أبي جمعة نبأ الإفراج عنه، قائلة: "محمد فرج حر. شكراً لكل كلمة تضامن، ولكل مشاعر الود والوفاء، ولكل موقف، ولكل مقال، ولكل بيان. جميعكم شركاء في هذه الحرية. وأيّ قيمة إنسانية هذه التي دافعنا عنها؟ إنها الحياة عينها. مبروك للميادين من رأسها إلى كعبها، وشكراً لله على السلامة".

من جهتها، هنّأت شبكة الميادين محمد فرج بحريته، وثمنت "صلابته وشجاعته". وتقدّمت الشبكة بالشكر إلى "الأصدقاء والإعلاميين والكتّاب والسياسيين والمناضلين العرب والأمميين" على تضامنهم مع فرج، كما شكرت الهيئات والمنظمات الصحافية العربية والدولية وكل من ساهم في الدعوة إلى الإفراج عنه. وفي بيانها، حيّت الميادين اتحاد الصحافيين العرب ورئيسه مؤيّد اللامي والمستشار علي الساعدي، "تقديراً لمساعيهم المؤثّرة التي ساهمت في إنجاز الإفراج"، كما قدّرت "التفاعل الإيجابي" للجهات الأردنية الرسمية والإعلامية، والدفع باتجاه اتخاذ قرار الإفراج.

وأكدت الميادين استمرار سياستها التحريرية والاستراتيجية في "التعامل الإعلامي الإيجابي مع الأردن، قيادةً وشعباً، بكل مهنية وتوازن وإنصاف"، وشددت على أن "الحريات العامة والإعلامية حقٌّ مقدّس للإنسان العربي والصحافي العربي"، وأكدت أنها "لن تتخلّى عن دعم قيمة الحرية أينما كانت".

يذكر أن التضييق على الصحافيين في الأردن ازداد أخيراً، وهو ما انعكس تراجعه 15 مرتبة على مؤشر حرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود سنوياً، ليصير في المركز 147 من أصل 180 دولة حول العالم. ونبهت المنظمة الحقوقية إلى أن "أجهزة المخابرات تفرض رقابة صارمة على الصحافيين الذين يجدون أنفسهم مجبرين على الانخراط في الاتحاد الأردني للصحافة الذي تتحكم فيه الدولة. ويتم استدعاء الفاعلين الإعلاميين إلى مراكز الشرطة بانتظام، ما يزيد من وتيرة الضغوط المسلطة عليهم، علماً أن إطلاق سراحهم عادة ما يكون مشروطاً بالتزام الصمت إزاء المواضيع الحساسة".