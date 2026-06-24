السعودية ومصر تتفقان على بناء أوّل قمر اصطناعي مشترك

- أعلنت السعودية ومصر عن بناء أول قمر صناعي مشترك لتعزيز التعاون العلمي والتقني وتطوير القدرات الوطنية في قطاع الفضاء، مما يدعم خطط التنمية والتحول الرقمي في البلدين. - يهدف القمر الصناعي المشترك إلى دعم مجالات متعددة مثل مراقبة الأرض، الاستشعار عن بعد، تحسين إدارة الموارد الطبيعية، ورصد التغيرات البيئية والمناخية، بالإضافة إلى دعم الأبحاث العلمية وتطوير الكفاءات البشرية. - سجلت السعودية إنجازاً تاريخياً بإطلاق القمر الاصطناعي "شمس" ضمن مهمة آرتميس 2 التابعة لناسا، مما يعزز مكانتها في الصناعات والتقنيات الفضائية الحديثة.

أعلنت السعودية، الثلاثاء، أنها ستبني مع مصر أوّل قمر اصطناعي مشترك. وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية (واس) عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء، الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز في جدة، أن "مجلس الوزراء السعودي وافق على مبادرة تصميم وبناء أوّل قمر اصطناعي سعودي مصري مشترك".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المبادرة تأتي "ضمن جهود السعودية ومصر لتعزيز التعاون العلمي والتقني، وتطوير القدرات الوطنية في قطاع الفضاء، بما يدعم خطط التنمية والتحول الرقمي في البلدين ويعزز مكانتهما الإقليمية في الصناعات والتقنيات الفضائية الحديثة. ومن المتوقع أن يسهم القمر الصناعي المشترك في دعم مجالات متعددة، تشمل مراقبة الأرض والاستشعار عن بعد، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، ورصد التغيرات البيئية والمناخية، إضافةً إلى دعم الأبحاث العلمية وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة في علوم وتكنولوجيا الفضاء.

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وكانت وكالة الفضاء السعودية قد أعلنت في الرابع من إبريل/ نيسان الماضي نجاح عملية إطلاق والتواصل مع القمر الاصطناعي السعودي "شمس"، الذي انطلقت رحلته على متن مركبة نظام الإطلاق الفضائي ضمن مهمة آرتميس 2 المأهولة التابعة لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، لتسجل المملكة بذلك إنجازاً تاريخياً بوصفها أوّل دولة عربية تشارك في هذا البرنامج. ويُعد "شمس" قمراً اصطناعياً متطوراً من فئة "كيوب سات" (CubeSat 12U)، ويهدف بشكل رئيسي إلى دراسة طقس الفضاء من مدارات بيضاوية عالية.

(أسوشييتد برس، قنا)