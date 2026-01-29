السجن 15 عاماً لأميركي أدين بالتخطيط لاغتيال صحافية إيرانية معارضة

إعلام وحريات
مباشر
29 يناير 2026   |  آخر تحديث: 14:06 (توقيت القدس)
الصحافية الإيرانية الأميركية مسيح علي نجاد في ميونخ، 18 فبراير 2023 (أود أندرسن/ فرانس برس)
الصحافية مسيح علي نجاد في ميونخ، 18 فبراير 2023 (أود أندرسن/ فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أصدرت محكمة أميركية حكماً بالسجن 15 عاماً على كارلايل ريفيرا لتورطه في مخطط اغتيال الصحافية الإيرانية الأميركية مسيح علي نجاد، التي تُعرف بمعارضتها للسلطات الإيرانية.
- اتهمت وزارة العدل الأميركية الحكومة الإيرانية بالوقوف خلف محاولة الاغتيال، ومن المتوقع صدور حكم آخر بحق جوناثان لودولت في إبريل المقبل.
- دعت مسيح علي نجاد الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات ضد السلطات الإيرانية، مطالبة باعتقال المرشد الإيراني علي خامنئي، وهي معروفة بمساعيها لإلغاء الحجاب الإلزامي في إيران.

قضت محكمة أميركية، الأربعاء، بسجن مواطن أميركي 15 عاماً، بعد إدانته بالتورط في مخطط اغتيال الصحافية الإيرانية الأميركية مسيح علي نجاد، المعروفة بمعارضتها للسلطات الإيرانية.

وكانت قوات الأمن الأميركية قد أوقفت كارلايل ريفيرا (50 عاماً)، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قبل تنفيذ محاولة الاغتيال التي اتهمت وزارة العدل الأميركية الحكومة الإيرانية بالوقوف خلفها. ومن المقرر أن يصدر حكم منفصل في إبريل/ نيسان المقبل بحقّ أميركي آخر هو جوناثان لودولت الذي أقرّ بذنبه في القضية.

مادو غوتوموكالا خلال جلسة في واشنطن، يناير 2026 (هيذر ديل/Getty)
تكنولوجيا
التحديثات الحية

مسؤول سيبراني في إدارة ترامب حمّل وثائق حسّاسة إلى"تشات جي بي تي"

وقال مساعد المدعي العام للأمن القومي، جون آيزنبيرغ، في بيان الأربعاء، إن "الحكم الصادر اليوم يؤكد عواقب التآمر مع نظام يعتمد على العنف والترهيب للبقاء". فيما دعت مسيح علي نجاد (49 عاماً)، في كلمة لها أمام المحكمة في نيويورك، الولايات المتحدة إلى "اتخاذ إجراءات ضد من هم في السلطة في إيران"، مطالبةً بـ"اعتقال" المرشد الإيراني علي خامنئي

.

وغادرت مسيح علي نجاد إيران في عام 2009، وتعتبر من أبرز المعارضين للسلطات الإيرانية، كما عُرفت بمساعيها لإلغاء الحجاب الإلزامي في البلاد تحت شعار "حريتي الخفية". وكانت الصحافية هدفاً لمحاولة اغتيال أخرى في صيف العام 2022، لكنّها أحبطت قبل تنفيذها.

(فرانس برس)

دلالات
المساهمون
المزيد في منوعات
هيرنان زين
التحديثات الحية
سينما ودراما
مباشر

"2025: كلنا غزة" ينافس على جائزة غويا لأفضل فيلم وثائقي

الأطفال والهاتف الذكي (Getty)
التحديثات الحية
تكنولوجيا
مباشر

ولايات هندية نحو حظر وسائل التواصل على القاصرين

السيدة الأولى السابقة كيم كيون هي، سيول 6 أغسطس 2025 (تشونغ سونغ جون/Getty)
التحديثات الحية
حول العالم
مباشر

كيم كون هي... أول زوجة رئيس سابق تُسجن في تاريخ كوريا الجنوبية