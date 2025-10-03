السجن مع وقف التنفيذ لصحافيين فرنسيين في محاولة ابتزاز ملك المغرب

- أدانت محكمة الاستئناف في باريس الصحافيين كاثرين غراسييه وإريك لوران بالسجن مع وقف التنفيذ وغرامة مالية لمحاولتهما ابتزاز ملك المغرب عام 2015 مقابل عدم نشر كتاب عنه. - سبق للصحافيين تأليف كتاب عن الملك محمد السادس عام 2012، وخططا لنشر كتاب ثانٍ، لكنهما تواصلا مع السكرتير الخاص للملك وعقدا اجتماعات تحت مراقبة الشرطة. - اعترف الصحافيان بارتكاب "خطأ أخلاقي" بقبول عرض مالي من المغرب، ونفيا توجيه أي تهديدات خلال المحاكمة.

قضت محكمة الاستئناف في باريس، الخميس، بإدانة الصحافيين الفرنسيين كاثرين غراسييه وإريك لوران بالسجن 10 و12 شهراً مع وقف التنفيذ، وغرامة 5 آلاف يورو (5400 دولار) لكل منهما، لمحاولتهما ابتزاز ملك المغرب عام 2015 مقابل التخلي عن نشر كتاب حوله، وفق مصدر قضائي.

في المرحلة الابتدائية، دين الصحافيان بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 10 آلاف يورو لكل منهما.

سبق لهما تأليف كتاب عن ملك المغرب محمد السادس نُشر عام 2012 بعنوان "الملك المفترس"، قبل أن يوقعا عقدا لإنجاز مؤلف ثان حول الموضوع نفسه. لكن خلال صيف عام 2015، تواصل لوران، وهو مراسل سابق لإذاعة راديو فرنسا ومجلة لو فيغارو ومؤلف للعديد من الكتب، مع السكرتير الخاص للملك. وتبع ذلك اجتماع في فندق باريسي فخم مع المحامي هشام الناصري مبعوثاً من المملكة. على أثره، قدم المغرب شكوى وفتح تحقيقا قضائيا، ليعقد الطرفان اجتماعين آخرين تحت مراقبة الشرطة في 21 و27 أغسطس/آب من العام نفسه.

ولم تحضر كاثرين غراسييه، التي ألفت كتباً في السابق عن المغرب وتونس وليبيا، سوى الاجتماع الثالث الذي وقع خلاله الصحافيان اتفاقاً مالياً قيمته 2 مليون يورو مقابل التخلي عن نشر كتابهما حول الملك. بعد ذلك، أوقفا وفي حوزتهما مظروفان يحتوي كل منهما على 40 ألف يورو.

خلال المحاكمة نفى الصحافيان أن يكونا وجها أي تهديد، لكنهما اعترفا باقتراف "خطأ أخلاقي" بقبول عرض مالي من الرباط.

(فرانس برس)