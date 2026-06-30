السجن لمخرج "47 رونين" بعد احتياله على نتفليكس بـ11 مليون دولار

- حُكم على المخرج كارل رينش بالسجن لمدة 30 شهراً بعد إدانته بالاحتيال على "نتفليكس" بملايين الدولارات، حيث أُدين بتبديد 11 مليون دولار كانت مخصصة لإنتاج مسلسل "وايت هورس". - بدلاً من استخدام الأموال للإنتاج، أنفق رينش المبالغ على مراهنات خطرة وشراء سلع فاخرة، بما في ذلك سيارات فيراري ورولز رويس، مما أدى إلى مصادرة 11 مليون دولار من أمواله. - وقعت الأحداث في ظل ضغوط مهنية وقضية طلاق مريرة، بينما كان رينش في خلاف مع "نتفليكس" حول المسلسل الذي تغير اسمه إلى "كونكويست".

حكم على المخرج الأميركي كارل رينش، المعروف بإخراجه فيلم "47 رونين" عام 2013، بالسجن لمدة 30 شهراً، بعد إدانته بالاحتيال على "نتفليكس" بملايين الدولارات، وفق ما أعلن مكتب المدعي العام في مانهاتن، أمس الاثنين. أدين كارل رينش، العام الماضي، بسوء إنفاق وتبديد 11 مليون دولار دفعتها له المنصة عام 2020 لإنتاج مسلسل خيال علمي يحمل اسم "وايت هورس".

وجاء في بيان للمدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية في نيويورك جاي كلايتون: "بدلاً من استخدام الأموال لإنتاج المسلسل، خاض رينش مراهنات خطرة في خيارات أسهم عالية المضاربة وعملات مشفرة، وأنفق ملايين الدولارات على شراء سلع فاخرة لنفسه". ومن بين المشتريات التي زُعم أن رينش قام بها ملابس وأثاث فاخر وسيارة فيراري حمراء وخمس سيارات من طراز رولز رويس.

وإلى جانب عقوبة السجن، صدر أمر بمصادرة 11 مليون دولار من أموال رينش البالغ 48 عاماً، وفي وثيقة قضائية، أوضح فريق الدفاع أن الوقائع حدثت في سياق اتسم بـ"ضغوط هائلة" على الصعيد المهني وبالتزامن مع قضية طلاق "شهدت نزاعاً مريراً".

ورغم أنّ الادعاء العام لم يسمِّ "نتفليكس" صراحة، أفادت تقارير سابقة بأنّ رينش كان على خلاف مع الشركة بشأن مسلسل مخطط له كان يحمل في البداية اسم "وايت هورس" قبل أن يعاد تسميته لاحقاً ليصبح "كونكويست".

(فرانس برس)