"الست" و"زووتروبوليس" و"الغريب" في متروبوليس بيروت

- جمعية متروبوليس في بيروت تُقدّم فرصاً لمشاهدة أفلام متميزة، مثل "الست" للمخرج مروان حامد، الذي يثير جدلاً حول تصويره لشخصية أم كلثوم، ويعرض في مهرجان مراكش الدولي للفيلم وصالات لبنانية متعددة. - الجزء الثاني من Zootropolis يأخذ المحققين جودي هوبس ونيك وايلد في مغامرة جديدة لحل لغز "زاحف غامض" يهدد مدينة الثدييات، مما يختبر شراكتهما في بيئات غير متوقعة. - فيلم "الغريب" لفرنسوا أوزون يعيد إحياء رواية ألبير كامو، حيث يعيش مورسو في الجزائر عام 1938، ويجد نفسه متورطاً في أحداث مشبوهة تؤدي إلى مأساة.

لا جديد في القول إنّ جمعية متروبوليس في بيروت تُتيح، في برمجتها السينمائية الأسبوعية، فرصاً لمُشاهدة بعض الأفضل، المنجز حديثاً، أوروبياً وعربياً، كـ"الست" (2025) للمصري مروان حامد (العربي الجديد، 17 ديسمبر/كانون الأول 2025)، المُثير لجدلٍ يطغى على نقاشٍ نقدي مطلوب، غالباً. و"الست"، المعروض أولاً في الدورة الـ22 (28 نوفمبر/تشرين الثاني ـ 6 ديسمبر/كانون الأول 2025) للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش (قسم العروض الاحتفالية)، يُقدِّم ملامح غير متداولة سابقاً في شخصية أم كلثوم، وهذا بالضبط أثار حنق كثيرين وكثيرات في مصر تحديداً، إذْ "ممنوع" المسّ بـ"قدسية" الست، بأي شكلّ من الأشكال.

و"الست" (العربي الجديد، 4 ديسمبر/كانون الأول 2025) يُعرض في صالات لبنانية عدّة، أبرزها "متروبوليس"، الملتزمة إيجاد فسحة ثقافية وفنية للسينما، وسط كثرة الأفلام التجارية والاستهلاكية، اللبنانية والعربية والأجنبية.

هناك أيضاً الجزء الثاني (2025) لـZootropolis، لجاريد بوش وبايرون هاورد (استديو والت ديزني للرسوم المتحركة): يجد المحقّقان جودي هوبس (صوت جينيفر غودوين) ونِكْ وايلد (صوت جايسون بيتمان) نفسيهما في مسار مليء بالمفاجآت، أثناء التحقيق في أمر "زاحفٍ غامض" يصل إلى زووتروبوليس، قالباً مدينة الثدييات رأساً على عقب. لحلّ القضية، يتعيّن على جودي ونِكْ الذهاب متخفيَّين إلى أجزاء جديدة وغير متوقّعة من المدينة، حيث تواجه شراكتهما المتنامية اختباراً غير حاصل سابقاً.

"الغريب" (L’Etranger) لفرنسوا أوزون (2025): إنّها الجزائر عام 1938. مورسو شاب في الثلاثينيات من عمره، موظّف بسيط. يدفن والدته من دون أن يُظهر أدنى تأثّر. في اليوم التالي، يبدأ علاقة غرامية مع ماري، زميلته في العمل، ثم يعود إلى حياته اليومية. لكنّ جاره، ريمون سينتيس، يُخلّ بنظامه، ويجرّه إلى أعمال مشبوهة تفضي إلى مأساة على شاطئ البحر، تحت أشعةِ شمسٍ حارقة (مُقتبس عن رواية بالعنوان نفسه، للفرنسي الجزائري ألبير كامو، صادرة عام 1942).