"الست موناليزا"... مي عمر في المسار الدرامي نفسه

- مسلسل "الست موناليزا" يمثل نقلة نوعية لمي عمر، حيث تلعب دور فتاة تُدعى موناليزا تتورط في علاقة مع ابن الجيران بسبب ورثها، مما يثير قضايا اجتماعية وإنسانية تتعلق بالمرأة. - تتصاعد الأحداث بعد زواج موناليزا، حيث تواجه صدمات وخسائر وتعمل كخادمة، مع التركيز على الجشع والخداع في العلاقات الزوجية، ويبرز أداء أحمد مجدي وسوسن بدر وإنجي المقدم. - رغم تناول المسلسل قضايا حساسة، يعاني السيناريو من ضعف في المعالجة، مع التركيز على التشويق من خلال التعنيف، مما يثير تساؤلات حول سذاجة موناليزا وغياب دعم أهلها.

توسم متابعو الممثلة مي عمر تغيراً من الممكن أن يطرأ على أدائها، بعد عدد من الأعمال الدرامية التي قدمتها لسنوات مع المخرج محمد سامي (زوجها). هذه المرة اتّخذت اتجاهاً آخر؛ إذ تلعب عمر دور بطولة مسلسل "الستّ موناليزا"، قصة محمد سيد بشير وإخراج محمد علي، بطولة أحمد مجدي وسوسن بدر وإنجي المقدم. محاولة كادت أن تعدّل في مسار مي عمر في الدراما الموسمية، لكنها أوقعتها من الحلقة الأولى في فخ التكرار.

يروي "الستّ موناليزا" (يحمل اسم الشخصية الرئيسية فيه)، قصة فتاة عادية أعجبت بابن الجيران حسن (أحمد مجدي) في فترة المراهقة، لكن حسن يغادر المبنى، ثم يعود ووالدته سميحة (سوسن بدر) لخطبة موناليزا (مي عمر) بعد علمه بأنها ورثت قطعة أرض في الإسماعيلية.

تتقاطع حكاية "الست موناليزا" مع مسلسل "نعمة الأفوكاتو" (بطولة مي عمر وإخراج محمد سامي، 2024)؛ إذ سلب زوج شريكة حياته مالها، ووصل به الإمر إلى محاولة قتلها ودفنها وهي على قيد الحياة. يبدأ "الست موناليزا" بمشهد لمقابلة تجريها بطلة العمل مع الإعلامي عمرو أديب، وتعترف بأنها قاتلة، وأنّها جَمَعَت بين زوجين. بهذا، تبدأ رحلتها الشاقة.

يقوم المسلسل على قضايا سبق أن تناولتها الدراما العربية كثيراً، لكن يُقال إن قصة موناليزا حقيقية، وهذا ما دفع الجمهور إلى متابعة العمل. تصدر المسلسل القائمة الخاصة بالأعمال الدرامية في معظم الدول العربية من اليوم الأول لبدء عرضه، خصوصاً أن الجمهور دأب منذ عامين على متابعة أعمال مي عمر التي أخرجها محمد سامي ليضعها على طريق المنافسة.

في "الست موناليزا" يلعب المخرج محمد علي في الحلقات على تصاعد الأحداث ومقدار التشويق. كل الأضواء تتجه نحو موناليزا التي تزوجت من حسن، ودفعت ثمن ذلك؛ فتحولت من طاهية تعمل في فندق راق، إلى "خادمة" في منزل زوجها وعائلته. زوج لم يجد إلا الكذب وسيلة للسيطرة على شريكة عاشت الصدمة تلو الأخرى، وخسرت كل شيء، بعد زواج وقع مدفوعاً بالجشع.

يؤدي أحمد مجدي دوره جيداً، وكذلك سوسن بدر وإنجي المقدم. وتظهر شيماء سيف (ابتسام) بدور مشابه في مسلسل "إش إش" الذي صدر في الموسم الماضي. تحاول ابتسام هذه المرة إنقاذ جارتها من عائلة زوجها، والوقوف إلى جانبها، وحتى تزويدها بالمال.

يغلّب الكاتب التسطيح في الأحداث معتمداً على سيناريو ضعيف في بعض المواقف المفترض أنها حساسة، وتتناول قضايا مصيرية تتعلق بالمرأة. التعنيف اللفظي والجسدي يغلبان في الحلقات الأولى لزوم التشويق والحماسة، ما أكسب المسلسل هذه النسبة من المشاهدات، كون الرواية هذه المرة حول علاقة زوجية، ومظلومية امرأة لا ذنب لها سوى أنها صدقت حبيبها، فدفعت الثمن، فيما طرح المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي أسئلة حول السذاجة التي اتسمت بها موناليزا، وغياب أهلها حتى عن زيارة ابنتهم للاطمئنان عليها وهي غارقة في خدعة مارستها عائلة أحكمت السيطرة عليها طمعاً في مالها فقط.

تفتح مي عمر مجدداً النافذة على قضايا إنسانية تهم المرأة والمجتمع. ومن المتوقع أن تتصاعد الأحداث بعد حمل موناليزا من زوجها الأول، واقترانها برجل آخر قد يزيد من قدر المأساة التي تعانيها. لكنها، كما في أدوارها السابقة، تقع أسيرة الصراع بين الخير والشر، والانتصار المفترض أن تحظى به وتختم موسماً آخر من المنافسة في الدراما المصرية.