- أظهرت دراسة جديدة أن الزرافات تمتلك مهارات حسابية تمكنها من استخدام الجمع لتحديد أكبر كومة طعام، حتى دون رؤية الكمية النهائية، مما يساعدها في العثور على الطعام والحفاظ على سلامتها في البرية. - الباحثون من جامعة برشلونة وجامعة لايبزيغ ومعهد ماكس بلانك أجروا تجارب على زرافات حديقة حيوان برشلونة، حيث اختارت الزرافات الوعاء الذي يحتوي على أكبر كمية من الجزر بنسبة 68%، مما يشير إلى قدرتها على الحساب الذهني. - تُظهر هذه المهارات الحسابية الذكية أهمية للزرافات في البرية، حيث تساعدها في تحديد مواقع الطعام في السافانا الأفريقية ومتابعة محيطها والحيوانات الأخرى.

ليس طول الأعناق هو الشيء الوحيد الباهر عند الزرافات، فقد أثبت العلماء أن لديها قدرة باهرة أخرى تتعلق بالرياضيات، إذ كشفت دراسة جديدة أن الزرافات تستطيع استخدام عمليات الجمع لتحديد مكان أكبر كومةٍ من الطعام، حتى عندما لا تستطيع رؤية الكمية النهائية. ويقول الخبراء إنهم يعتقدون أن هذه الحيوانات قد طورت هذه المهارات لمساعدتها في العثور على الطعام والحفاظ على سلامتها أثناء عيشها في البرية.

الباحثون من جامعة برشلونة وجامعة لايبزيغ ومعهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطورية، الذين نشروا نتائجهم في مجلة "ساينتيفيك ريبورتس"، عرضوا على أربع زرافات من حديقة حيوان برشلونة وعاءين يحتويان على كميات مختلفة من قطع الجزر. عرض الفريق على كل زرافة وعاءين أصفرين يحتويان على كميات مختلفة من الجزر. بعد ثوانٍ معدودة، أُغلقت الأوعية بحيث لم تعد الزرافات ترى الطعام. ثم عرض العلماء على كل زرافة وعاءً أخضر يحتوي على جزر إضافي. بعد ذلك، أضافوا هذا الجزر الإضافي إلى أحد الوعاءين الأصفرين المغلقين. بعد إضافة الجزر، كان بإمكاناها اختيار الوعاء الذي تفضله، من دون أن ترى العدد الإجمالي للجزر في كل وعاء.

لاحظ العلماء أن الزرافات كانت تختار في أغلب الأحيان الوعاء الذي يحتوي على أكبر كمية من الجزر. اختارت الوعاء الذي يحتوي على كمية أكبر من الجزر بعد إضافة المزيد بنسبة 68%، وهي نسبة قال الباحثون إنها تتجاوز النسبة التي يمكن أن تُعزى إلى الصدفة، ورجّحوا أن هذا يدل على أن الزرافات كانت تحسب عدد الجزر في كل وعاء ذهنياً قبل اتخاذ قرارها النهائي.

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وأشار الباحثون إلى أن اختبارات إضافية، للتحقق مما إذا كانت الزرافات تستخدم أساليب أخرى لاتخاذ القرار، مثل اختيار الأوعية بناءً على لمس الباحثين لها، أشارت إلى أن اثنتين من الزرافات ربما استخدمتا هذه الطريقة، لكن الزرافتين الأخريين استمرتا في اختيار الوعاء الذي يحتوي على كمية أكبر من الجزر بالنسبة نفسها.

وعندما حاول العلماء عكس التجربة وأزالوا الطعام من كل وعاء، وجدوا الأمر صعباً بعض الشيء على الزرافات. تنقل "بي بي سي" عن إيكر لويدي، الذي ساهم في قيادة الدراسة، أن "الطرح أصعب من الجمع"، وهو ما ينطبق على البشر أيضاً.

ويعتقد العلماء أن هذه المهارات الحسابية الذكية قد تساعد الزرافات على البقاء في البرية. تنتشر أشجار السنط، التي تتغذى عليها الزرافات، على مسافات شاسعة في السافانا الأفريقية، لذا فإن قدرتها على تحديد مكان وجبتها الرئيسية قد يكون مفيداً لها. وتعيش الزرافات أيضاً في مجموعات غالباً ما تتفرق وتتجمع، ما يعني أنها مضطرة لمتابعة محيطها والحيوانات الأخرى.