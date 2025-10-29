الزائرة... فيلم رعب فلسطيني بمشاركة بلستيا العقاد

- فيلم "الزائرة" للمخرجة الفلسطينية رولا سلباق، مستوحى من الفلكلور الفلسطيني، يروي قصة شاب فلسطيني في القدس المحتلة يواجه "الغولة" لإنقاذ عائلته، ويشارك في بطولته الصحافية بلستيا العقاد وأحمد شهاب الدين. - رغم التحديات الإنتاجية بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، سيُصوّر الفيلم في الأردن عام 2026 بالتعاون مع "ووترميلون بيكتشرز" و"إماجينيريوم"، مع تولي "بلاك بوبي برودكشنز" الإنتاج. - الفيلم يعكس رؤية سلباق الفريدة، حيث يمزج بين الرعب والفولكلور الفلسطيني، ليبرز أن العيش تحت الاحتلال قد يكون أكثر رعباً من الوحوش الأسطورية.

تعمل المخرجة الفلسطينية، رولا سلباق، على فيلم رعب بعنوان "الزائرة" تشارك فيه الصحافية الفلسطينية بلستيا العقاد التي أصبحت مذكراتها "عيون غزة: يوميات صمود" من أكثر الكتب مبيعاً في قائمة نيويورك تايمز. و"الزائرة" فيلم رعب مستوحى من الفلكلور الفلسطيني تدور أحداثه حول شاب فلسطيني يعيش في القدس المحتلة، حيث يضطر لإنقاذ عائلته بعد وصول "الغولة" إلى بلدته وتهديدها لمنزله. وإلى جانب العقاد، يشمل طاقم التمثيل أحمد شهاب الدين الذي حصل على ترشيح لجائزة إيمي عن حلقة من مسلسل "ذا ستريم" عام 2012.

"الزائرة" واجه العراقيل

بعدما أكملت سلباق سيناريو "الزائرة" أوائل عام 2023، شرعت في البحث بين شركات الإنتاج المستقلة الكبرى عن منتج للفيلم، لكن مع بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول تأثرت حظوظها. تنقل عنها مجلة هوليوود ريبورتر أنه "في سوق الأفلام الأميركية، كان هناك أشخاص من شركات الإنتاج يتقربون مني، ويعبّرون عن دعمهم الكبير وإعجابهم بالسيناريو. لكن لم يرغب أحد في تمويله". كما تخلّت عنها وكالة إدارة المواهب CAA، وهي نفس الوكالة التي استقالت منها الرئيسة المشاركة لقسم الفيلم، مها دخيل، بعد منشور انتقدت فيه العدوان الإسرائيلي.

الاحتلال أكثر رعباً

مع ذلك، سيُصوّر "الزائرة" لمدة 25 يوماً في الأردن عام 2026، مع "ووترميلون بيكتشرز" منتجاً تنفيذياً، وهي شركة تأسست عام 2024 ودعمت أول فيلم فلسطيني مرشح لجوائز أوسكار، وهو فيلم "من نقطة الصفر". كما ستعمل سلباق مع شركة "إماجينيريوم" الأردنية في عملية التصوير، وستتولى شركة "بلاك بوبي برودكشنز" الإنتاج بالتعاون مع سلباق.

ونقلت مجلة هوليوود ريبورتر عن رئيس قسم الإنتاج والاستحواذ في "ووترميلون بيكتشرز"، منير عطا الله، أن "رؤية رولا سلباق تتميز بتفردها المطلق، وهي مرعبة للغاية، وتمثّل انطلاقة جريئة وجديدة في أفلام الرعب في السينما الفلسطينية. نحن متحمسون للغاية للمشاركة في هذا المشروع وتقديم فريقنا الشغوف إليه". ونقلت عن سلباق أن "الفيلم، في جوهره، يدور حول محو الهوية، والحاجة الإنسانية العميقة إلى أن نكون مرئيين. إنه يمزج بين أفلام الرعب والفولكلور الفلسطيني القديم ليكشف الحقيقة المؤلمة بأن العيش تحت الاحتلال قد يكون أكثر رعباً من الوحوش في حكاياتنا الشعبية".