الرموش ترقص من دون أن ندري: كيف يستجيب الدماغ للإيقاع؟

- كشفت دراسة من الأكاديمية الصينية للعلوم أن رمش العين يمكن أن يتناغم مع إيقاع الموسيقى دون خبرة موسيقية، حيث يرمش المشاركون بتزامن مع الإيقاع حتى عند تشغيل الموسيقى بالعكس، مما يشير إلى أن الإيقاع المنتظم هو العامل الأساسي. - التركيز يلعب دوراً مهماً في تزامن رمش العين مع الإيقاع، حيث يختفي التزامن عند تنفيذ مهمة بصرية تتطلب الانتباه، مما يبرز دور الانتباه في هذه الظاهرة. - تفتح الدراسة تساؤلات حول تأثير أنواع موسيقية مختلفة والتدريب الموسيقي على التزامن، مما يساهم في فهم تأثير الموسيقى على الجسم والعقل.

في اكتشاف علمي جديد يسلط الضوء على الطريقة التي يتفاعل بها الدماغ مع الموسيقى من دون وعي، كشف باحثون من الأكاديمية الصينية للعلوم أن رمش العين اللاإرادي لدى الإنسان قد يتحرك بتناغم مع إيقاع الموسيقى، حتى إذا لم يُقدم الشخص على حركة إرادية، أو يملك خبرة موسيقية مسبقة، حسب الدراسة التي نشرت في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي في مجلة PLOS Biology.

بدأت القصة بسؤال بسيط طرحه الباحثون: هل يمكن للإيقاع الموسيقي أن يضبط حتى أصغر الحركات غير الإرادية في الجسم؟ للإجابة عن هذا السؤال، أجرى الفريق تجربة شملت أكثر من 100 متطوع لا يملكون أي تدريب موسيقي سابق. جلس المشاركون ليستمعوا إلى مقطوعات كلاسيكية تتميز بإيقاع ثابت ومنتظم، بينما سجل الباحثون توقيت رمش العين باستخدام أجهزة دقيقة، إلى جانب رصد النشاط الكهربائي للدماغ. لم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى ظهرت النتيجة غير المتوقعة: بعد بضع دقائق فقط، بدأت رمشات المشاركين تحدث في توقيت متقارب للغاية مع ضربات الإيقاع. وحتى عندما لم تكن هناك حركة واضحة في الجسم، كان الرمش يستجيب للموسيقى بطريقة منتظمة، ما يشير إلى أن الدماغ يلتقط الإيقاع ويحوله إلى نمط حركي دقيق من دون أي تدخل واعٍ من الشخص.

للتأكد من أن النتيجة لا تعود إلى ألفة المشاركين بالمقطوعات، أو إلى جمال الألحان، شغّل الفريق بعض المقاطع الموسيقية بالعكس؛ ورغم غرابة الصوت الناتج عن ذلك، ظل التزامن قائماً. وقارن الباحثون التجربة بمقاطع صوتية بسيطة تتكون من نبضات إلكترونية تمثل الإيقاع فقط، بعيداً عن أي لحن أو مؤثرات موسيقية، فوجدوا أن التزامن كان مشابها إلى حد كبير، وهذا ما جعل الفريق يخلص إلى أن الإيقاع المنتظم وليس اللحن نفسه، هو العامل الأساسي في هذه الظاهرة.

لكن الدراسة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ أراد الباحثون اختبار ما إذا كان التركيز يلعب دوراً مهماً في التزامن بين العين والإيقاع. لذلك طلبوا من المشاركين تنفيذ مهمة بصرية بسيطة أثناء سماع الموسيقى، وهي مراقبة نقطة حمراء تظهر فجأة على الشاشة والضغط على زر عند رؤيتها. بمجرد إضافة هذه المهمة، اختفى التزامن تقريباً، وفقاً للباحثة الرئيسية للدراسة، يي دو (Du Yi)، الأستاذة في معهد علم النفس في الأكاديمية الصينية للعلوم، التي توضح في تصريحات لـ"العربي الجديد": "عندما ينصرف الانتباه عن الموسيقى، يتوقف الدماغ عن ربط الإيقاع بحركة العين، وهذا يعطينا دليلاً واضحاً على أن الانتباه هو مفتاح هذه الظاهرة". ترى الباحثة أن هذه النتائج قد يكون لها تطبيقات واسعة في المستقبل، خاصة في المجالات التي تعتمد على الإيقاع، مثل العلاج بالموسيقى أو إعادة التأهيل الحركي. فبدلاً من استخدام أجهزة معقدة لقياس تفاعل الدماغ مع الإيقاع، يمكن ببساطة الاعتماد على تسجيل رمشات العين، وهي إشارة سهلة وسريعة وغير مكلفة. كما قد تساعد هذه الطريقة في تقييم مهارات التوقيت لدى الأطفال وكبار السن، أو لدى المصابين باضطرابات عصبية معينة.

تطرح الدراسة أيضاً أسئلة جديدة حول مدى عمومية هذه الظاهرة؛ فالدراسة اعتمدت على موسيقى غربية ذات إيقاع منتظم وواضح، ما يفتح الباب أمام تساؤلات عن تأثير أنواع موسيقية أخرى، مثل الإيقاعات العربية أو الأفريقية أو الآسيوية، التي قد تتميز بتراكيب مختلفة. ويتساءل الباحثون عما إذا كان الموسيقيون المحترفون سيظهرون درجة أعلى من التزامن بسبب تدريبهم الطويل، أو على العكس، قد يتعاملون مع الإيقاع بصورة مختلفة بسبب خبرتهم.

تختتم يي دو بتعليق يلخص أهمية الاكتشاف من وجهة نظرها: "ما يثير الدهشة في هذه الدراسة ليس أن الرَّمش فقط، وهو حركة صغيرة تحدث من دون تفكير، يمكن أن يكشف لنا كثيراً عن كيفية معالجة الدماغ للإيقاع، بل أيضاً إنه يقدم وسيلة بسيطة لفهم التفاعل بين السمع والحركة في حياتنا اليومية". تشدد الباحثة على أن هذا الاكتشاف الصغير قد يفتح الباب أمام فهم أكبر لكيفية تأثير الموسيقى على أجسامنا وعقولنا، ليس عندما نهز رؤوسنا أو نطرق بأقدامنا فقط، بل حتى عندما نظن أننا لا نتحرك على الإطلاق.