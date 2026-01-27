"الرد الفرنسي": حساب رسمي ساخر يكسر قواعد الدبلوماسية على "إكس"

- أطلقت وزارة الخارجية الفرنسية حسابًا ساخرًا على منصة إكس يُدعى "الرد الفرنسي" لمواجهة المعلومات المضللة والدعاية المغرضة، ويُدار من قبل دبلوماسيين وصحافيين سابقين وخبراء في التحقق من المعلومات. - يبرز الحساب في الردود السريعة والساخرة على تصريحات شخصيات بارزة مثل ماركو روبيو ودونالد ترامب، ويستخدم جداول مقارنة وصور ساخرة لإظهار تفوق الاتحاد الأوروبي. - رغم نجاح الحساب في جذب الانتباه، يحذر الخبراء من أن السخرية قد تضفي شرعية على انحدار الخطاب الدبلوماسي، مؤكدين أن الحساب لا يمكن أن يحل مكان الدبلوماسية التقليدية.

اختارت وزارة الخارجية الفرنسية أن تواجه الحملات الدعائية وسيل المعلومات المضلّلة المنتشرة على الإنترنت بطريقة غير تقليدية، من خلال حساب ساخر على منصة إكس نجح في جذب أنظار وسائل الإعلام في الأسابيع الماضية.

منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، يخوض حساب French Response ("الرد الفرنسي" بالعربية) مواجهةً مع ما تعتبره الحكومة الفرنسية "معلومات مضلّلة" أو "دعاية مغرضة" صادرة عن حسابات روسية وأميركية، بما في ذلك الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدّث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو أن قرار إنشاء الحساب يعود إلى أن المعلومات صارت "ساحة معركة جديدة"، تستوجب "رفع الصوت والتحدث بقوة".

في الوقت الحالي، يتابع الحساب الناطق بالإنكليزية نحو 140 ألف مستخدم على منصة إكس، وهو يُدار من قبل مجموعة من الدبلوماسيين والصحافيين السابقين وخبراء التحقّق من المعلومات. ويبتعد الحساب عن اللغة الدبلوماسية، معتمداً على السخرية والميمز للردّ على الانتقادات من جهات حكومية في دولٍ أخرى أو لدحض المعلومات المضلّلة التي تستهدف فرنسا.

وبعد أن انتقد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الثقافة الأوروبية على منصة إكس، الأسبوع الماضي، جاءه الردّ سريعاً من الحساب، الذي اكتفى بنشر عبارة "ثقافتنا" مع جدول مقارنة لمؤشرات رئيسية لمستوى المعيشة، تظهر تفوّق الاتحاد الأوروبي على الولايات المتحدة في مجالات مختلفة.

كذلك، خصّص الحساب عدداً من منشوراته للتعليق على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ظلّ تزايد التوتّر بينه وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

واحتفى الحساب بتصدّر صورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مرتدياً نظارات سوداء في منتدى دافوس الأسبوع الماضي، الصفحات الأولى لعددٍ من الصحف العالمية، وذلك بعد أن كان ترامب قد سخر من هيئته، متسائلاً عمّا حصل معه. وكتب الحساب: "عندما يقوم العالم بالرد الفرنسي نيابةً عنك". علماً أن فريق ماكرون أشار إلى أن استعماله النظارات كان نتيجة انفجار أحد الأوعية الدموية في عينه.

When the world does your French response for you. pic.twitter.com/2NSHSUgvFY — French Response (@FrenchResponse) January 21, 2026

ويعيد الحساب التابع للخارجية الفرنسية نشر منشورات من حسابات واسعة الانتشار على "إكس" ويسخر منها. وفي ردٍّ على حساب تحدّث عن توتّر في العلاقات الفرنسية الألمانية، نشر صورة تجمع ماكرون بالمستشار الألماني فريدريك ميرز.

كما علّق على صورة من حساب دعائي صيني تظهر حرباً بين الأوروبيين والولايات المتحدة بالقول: "مجرد نقاش صغير بين أصدقاء. الديمقراطية تحبّ المناظرات".

Just a lil discussion among friends. Democracies do love debates. https://t.co/exZArICF3g — French Response (@FrenchResponse) January 20, 2026

وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، ردّ الحساب على منشور لإيلون ماسك على "إكس" قال فيه: "لماذا الحكومة البريطانية شديدة الفاشية؟"، بنشر صورة أثرى رجل في العالم، وهو يؤدّي تحية قارنها المستخدمون بالتحية النازية خلال حفل تنصيب ترامب في يناير/ كانون الثاني 2025.

وقال الخبير في التواصل السياسي، أرنولد شامبريمير تريغانو، لإذاعة "آر تي إل" الفرنسية: "لم يعد الخطاب الدبلوماسي التقليدي يواكب سرعة تدفق المعلومات وطبيعة الهجمات التي تواجهها فرنسا"، معتبّراً أن "الحكومة بدأت الانخراط بشكل كامل في هذه الحرب المعلوماتية التي باتت تستحوذ على مساحة متزايدة". وأضاف: "هناك رغبة حقيقية في إظهار قدرة فرنسا على الرد. أشعر أن فرنسا تريد الارتقاء إلى مستوى خصومها اليوم"، لكنّه أكّد في الوقت نفسه أن الحساب هو أداة إضافية لا يمكن أن تحل مكان الدبلوماسية التقليدية.

من جهته، حذّر الباحث في مختبر الأبحاث الجنائية الرقمية روسلان تراد من أن يتحوّل الحساب الذي يواجه المتصيدين إلى واحدٍ منهم بحسب الجمهور. وأوضح في تصريح لـ"فرانس برس": "عندما تعتمد القنوات الدبلوماسية الرسمية أساليب السخرية والاستفزاز، فإنها تُضفي شرعية ضمنية على انحدار منظومة المعلومات نحو خطاب قائم على الاستفزاز." وأضاف: "والأكثر إشكالية أن مجاراة الخصوم في نبرة خطابهم قد تخلق في أذهان الجمهور مساواة بين المؤسسات الديمقراطية والجهات التي تنشر المعلومات المضللة".