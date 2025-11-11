الرجل المنشار... تمارين مقاتل تائه على الإحساس

- فيلم Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc من استوديو MAPPA يقتبس فصول مانغا تاتسُكي فوجيموتو، مركزًا على تطور دينجي العاطفي والنفسي وعلاقته مع ريز في عالم عنيف. - المخرج يختار معالجة هادئة تركز على الجسد الإنساني والصراع الداخلي، مع استخدام الضوء والظلال بدلاً من الحوار، مما يحول الفيلم إلى "دراما جسد" تركز على المشاعر. - تحويل Reze Arc إلى فيلم جاء بدافع فني وتسويقي، ورغم النجاح، واجه الفيلم انتقادات رقابية وتأجيل عرضه، مع دراسة خيارات لمواصلة السلسلة بحلول 2026.

بعد عامين من عرض "الرجل المنشار" (Chainsaw Man)، أحد أكثر مسلسلات الأنمي شعبية في السنوات الأخيرة، يعود استوديو MAPPA بفيلم طويل يحمل عنوان Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc، ليغطي فصلاً جديداً من القصة. يقتبس الفيلم أحد أشهر فصول مانغا تاتسُكي فوجيموتو وأكثرها عاطفية، إذ تُقدَّم شخصية ريز بوصفها الحلم المستحيل في حياة طبيعية، والمرآة التي تكشف حدود إنسانية البطل دينجي.

يكمل فيلم Reze Arc مباشرةً من حيث انتهى الموسم الأول من السلسلة، مع تطور عاطفي ونفسي، وليس تطور في العالم الخاص بالعمل نفسه، فدينجي الذي كان عبداً لحاجاته الجسدية، يقاتل لأجل الطعام والمأوى ولمس الجسد، يجد نفسه هنا أمام شكلٍ جديد من الرغبة: التوق إلى الحنان. كان دينجي في المسلسل رمزاً للإنسان المقهور في أسفل الهرم الاجتماعي، وبعد أن يعمل أخيراً ويحقق وجود الطعام والشراب والجنس، نتعرف معه إلى شيء جديد. في الفيلم هو نفسه المراهق الذي يتوق إلى المرأة، لكن هذه المرة ليس بجسدها، بل إلى الحب. النقلة من "حلم الأمان الجسدي" إلى "رغبة المعنى" في الفيلم، تفسّر خيار MAPPA في تقديم هذا الآرك فيلماً منفصلاً، لتحويل هذا إلى لحظات مكثفة، بدلاً من تفرقتها في حلقات تتسم بالعنف في الغالب، فتضيع اللحظة، اللحظة الذي يتوق فيها شاب من تيه الجوع إلى الحب والتسامح، وتقدير الذكريات.

بهذا، يقدّم الفيلم مرحلة نضج وجودي لبطل خرج من عبودية إلى أخرى أرقى منها ولم يبلغ الحرية بعد. كل ما يفعله دنجي هنا، من ارتباكه أمام ريز إلى محاولته فهم طبيعتها، يبدو تمريناً على الإحساس أكثر منه على القتال. لذلك، يغيب مشهد الصراع الكبير مقابل مشهد داخلي أعنف: صراع الإنسان مع رغبته في أن يُحبّ، ولو لمرّة واحدة، قبل أن يتحوّل الحبّ إلى قنبلة، حرفياً ومجازاً.

يبدأ الفيلم بإيقاع هادئ، رغم أنه يبدأ بكابوس يذكرنا بأن كل ما سنراه هو حياة لن تكون ممكنة لو كانت للحظات. خلف اللقطات المشرقة تتسلّل إشارات خفيّة إلى الخطر، لتذكّرنا بأنّ العاطفة في عالم فوجيموتو ليست سوى فخّ جديد داخل نظام عنيف لا يسمح بالحنان إلا بوصفه مقدّمة للدم. جميع الشياطين تسعى خلف قلب دينجي بالمعنى الحرفي، وهو أمر لم نعرف سببه بعد، أما مجازاً فيظن دينجي أن إحداهن تريد قلبه حباً، لكن تنكشف حقيقة ريز: قاتلة مبرمجة. لا يبدو الأمر صدمة بقدر ما يبدو استكمالاً لمنطق العالم الذي يبتلع البراءة ليُعيد تدويرها في شكل سلاح.

اختار المخرج الابتعاد عن المبالغة البصرية التي عُرف بها الاستوديو، متجهاً نحو معالجة أكثر هدوءاً وتركيزاً على الجسد الإنساني بوصفه ساحةً للصراع. في المشاهد التي تجمع دنجي وريز في المسبح أو في المطر، تُرسم العلاقة بينهما عبر الضوء والظلال، وليس عبر الحوار. الماء هنا ليس رمزاً للحرية بل للمراقبة، والانعكاس هو ما يبقى حين تفقد الشخصيات قدرتها على اللمس. هكذا، يتحوّل Reze Arc من "مانغا دم" إلى "دراما جسد"، يُختبر فيها الحبّ بوصفه حدّاً فاصلاً بين الإنسان والآلة.

مستوى القتالات لا يرتقي إلى الأعمال المنافسة، لكن في الفيلم لم يعد هذا مهماً كثيراً بسبب التركيز على المشاعر أكثر. القتالات العادية قد تصبح نقطة إيجابية لو استُغلّت مساحة فضاء المدينة أكثر، كما في المسلسل. يمكن لمس شكل المدينة وحداثتها، والدم البشري الذي يبدو تافهاً أمام ركام المباني الضخمة. مع ذلك، اللون المعدني الطاغي في مسلسل الفصل الأول كان أقوى.

حول إنتاج العمل، أوضح رئيس استوديو MAPPA مانابو أوتسوكا، في أحد المؤتمرات، أنّ اختيار تحويل Reze Arc إلى فيلم سينمائي بدلاً من موسم جديد جاء بدافع فني وتسويقي في آن؛ فالفصل الأصلي في المانغا مكثّف درامياً ويُناسب قالباً مغلقاً أكثر من حلقات متفرقة، كما أن العرض السينمائي يمنح الفريق الفني حرية أكبر في ضبط الإيقاع والتجريب البصري. ومع ذلك، لم يخلُ العمل من الجدل؛ إذ وُجهت إليه انتقادات رقابية في بعض الدول بسبب مشاهد اعتُبرت حساسة من ناحية العنف أو التلميح الجنسي، ما أدّى إلى تأجيل أو تقييد عرضه في بعض الأسواق العربية والآسيوية، بينها الكويت، التي لم يُعرض فيها الفيلم في دور السينما.

وحتى الآن، لم يُعلن رسمياً عن موسم ثانٍ لأنمي Chainsaw Man، لكن تصريحات رئيس استوديو MAPPA تشير إلى أنّ الاستوديو "يفكّر فعلياً" في متابعة السلسلة، مع ترك الباب مفتوحاً أمام خيارين محتملين: موسم جديد أو فيلم آخر يستكمل الفصول التالية من المانغا. ويبدو أن قرار الانتقال إلى الصيغة السينمائية في Reze Arc لم يكن بديلاً مؤقتاً فحسب، بل تجربة اختبار لإمكانات السلسلة خارج الشاشة الصغيرة.

بحسب تقارير، ستحدّد الاستوديوهات مسار العمل القادم بعد اكتمال عرض الفيلم عالمياً وتقييم أدائه التجاري والنقدي. ومع النجاح الذي حقّقه حتى الآن، يُرجَّح أن تبدأ مرحلة تطوير الموسم الثاني أو فيلم جديد خلال عام 2026، على أن يغطي الفصول اللاحقة مثل "شيطان المسدس" أو "السيطرة".