- خلال زيارة رسمية، أهدى الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ هاتفين من شاومي، ممازحاً حول "الباب الخلفي"، مما يبرز طموحات الصين التكنولوجية في مواجهة سامسونغ. - تبادل الزعيمان الهدايا، حيث قدم لي لوحاً للعبة "غو"، وأثار تعليق شي حول أمن الاتصالات ضحك الحاضرين، مشيراً إلى المخاوف من "الأبواب الخلفية" في الأجهزة الإلكترونية. - طلب لي من شي المساعدة في استئناف المحادثات مع كوريا الشمالية، وأبدى شي استعداده لتوسيع التعاون الثنائي ومواجهة التحديات المشتركة.

أهدى الرئيس الصيني شي جين بينغ، نظيره الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ، هاتفين ذكيين من إنتاج شركة شاومي (Xiaomi)، ممازحاً إياه بقوله إن عليه "التحقق مما إذا كان هناك باب خلفي"، وذلك خلال زيارة رسمية أُجريت أمس السبت. واستضاف لي نظيره الصيني في قمة رسمية وعشاءٍ خاص عقب انتهاء اجتماعات قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك – APEC) في مدينة جيونغ جو (Gyeongju)، في أول زيارة يقوم بها شي إلى كوريا الجنوبية منذ أحد عشر عاماً. ويسلّط هذا الإهداء -المتمثّل في هاتفين ذكيين من علامة شاومي الصينية- الضوء على طموحات الصين التكنولوجية، خصوصاً أنه موجّه إلى زعيم دولة تُعد موطناً لعملاق الهواتف الذكية سامسونغ للإلكترونيات (Samsung Electronics).

وكان لي قد قدّم بدوره إلى ضيفه شي لوحاً خشبياً فاخراً للعبة "غو" (Go)، وهي لعبة استراتيجية صينية قديمة. وبعد تبادل الهدايا، توجّه الزعيمان نحو الهاتفين الموضوعين في صندوقين أسودين، وأشار أحد المسؤولين إلى أنّ إعداداتهما مبرمجة باللغة الكورية.

وعندما رفع لي أحد الصندوقين وسأل بابتسامة: "كيف حال أمن الاتصالات؟"، انفجر شي والمسؤولون الحاضرون بالضحك، ثم أجاب الرئيس الصيني مازحاً: "يمكنك التحقق مما إذا كان هناك باب خلفي". ويُقصد بمصطلح "الباب الخلفي" (Backdoor) وجود وسيلة خفية تسمح باختراق الهاتف أو تجاوز تدابير الحماية والأمن السيبراني. وتبادل الزعيمان الضحك والتصفيق قبل أن يواصلا تقديم بقية الهدايا، التي شملت صينية كورية تقليدية مطعّمة بالصدف.

ويُعيد تعليق شي إلى الأذهان المخاوف التي عبّرت عنها بكين سابقاً بشأن اقتراحٍ أميركيّ يقضي بأن تكون الرقائق المتطورة المخصّصة للتصدير مزوّدة بقدرات تتبّع وتحديد مواقع، وهو ما دفع شركة إنفيديا (Nvidia) الأميركية إلى التأكيد أنّ رقائقها لا تحتوي على "أبواب خلفية".

وخلال القمة، طلب لي من شي المساعدة في استئناف المحادثات مع كوريا الشمالية المسلحة نووياً، فيما أبدى الرئيس الصيني استعداده لتوسيع نطاق التعاون الثنائي ومواجهة التحديات المشتركة.

(رويترز)