الرئيس البرازيلي يروّج للياقته بالركض ورفع الأثقال قبل الانتخابات

في سباق انتخابي لا يُحسم بالبرامج وحدها، يختار الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن يخوض معركته هذه المرة من صالة الرياضة. قبل أشهر من انتخابات أكتوبر/تشرين الأول الحاسمة، يملأ لولا، البالغ من العمر 80 عاماً، منصات التواصل بمقاطع تُظهره وهو يركض ويرفع الأثقال، في محاولة محسوبة لإقناع الناخبين بأن عامل السن لن يكون نقطة ضعفه في سعيه نحو ولاية رابعة تاريخية.

ويبدو أن الرئيس البرازيلي سيواجه مرشحاً يصغره بنصف عمره تقريباً في سابع حملة رئاسية يخوضها الرئيس اليساري منذ أن ترشح لأول مرة لمنصب رئيس البرازيل عام 1989. وحرصاً على إثبات أنه يتمتع بصحة جيدة رغم تقدمه في السن، انشغل حلفاء دا سيلفا بنشر مقاطع فيديو لرئيس حزب العمال وهو يمارس التمارين الرياضية في صالة الألعاب الرياضية أو يمارس رياضة الجري.

ومن هذه المقاطع ذاك الذي بثته السيدة الأولى للبرازيل روزانجيلا دا سيلفا، حيث ظهر الرئيس البرازيلي وهو يؤدي تمارين القرفصاء خلال جلسة لياقة بدنية صباحية وقد لفّ منشفة بيضاء حول رقبته، وعلّقت: "زوجي هنا منذ السادسة صباحاً. لقد أمضى 45 دقيقة على جهاز المشي".

وقد اشتدت مساعي لولا في الأسابيع الأخيرة لتصوير نفسه شخصيةً برازيلية ملهمة مع بروز هوية لمنافسه الرئيسي الذي يرجّح أن يكون فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو، البالغ من العمر 44 عاماً. ويسعى بولسونارو الابن إلى تقديم نفسه بديلاً أصغر سناً للولا، ونسخة أكثر اعتدالاً من والده الذي حُكم عليه بالسجن 27 عاماً في السنة الماضية لمحاولته الاستيلاء على السلطة بشكل غير قانوني بعد خسارته انتخابات 2022.

وأظهرت مقاطع أخرى الرئيس البرازيلي وهو يركض في العاصمة برازيليا والقصر الرئاسي، ويرفع الأثقال ويستخدم جهاز تمديد الساق، بينما يقدّم نصائح رياضية. وخلال الانتخابات الأخيرة، ظهر لولا على مواقع التواصل الاجتماعي مرتدياً قفازات ملاكمة حمراء وهو يوجه لكمات إلى كيس ملاكمة، مع تعليق: "لولا في الحلبة!". ويقول لولا في أحد فيديوهات وسائل التواصل الاجتماعي: "لا يمكننا إيقاف مرور الوقت، لكن يمكننا الاهتمام بصحتنا".