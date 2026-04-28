- أخبار
- سياسة
- اقتصاد
- مقالات
- مجتمع
- منوعات
- ثقافة
- رياضة
- تحقيقات
- المزيد
- النسخة الورقية
الرئيس الأرجنتيني يغلق أبواب القصر الرئاسي في وجه الصحافيين
اظهر الملخص
- تصاعدت التوترات بين حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي ووسائل الإعلام بعد منع الصحافيين من دخول القصر الرئاسي لليوم الثالث، وسط تحقيقات في مزاعم "تجسس غير قانوني".
- يواجه صحافيان من قناة "تودو نوتيسياس" تحقيقات بتهمة التصوير في مناطق محظورة، رغم تأكيدهما الحصول على إذن مسبق، بينما تسعى صحيفة "أمبيتو فينانسييرو" للحصول على حكم قضائي لإعادة الوصول إلى المعلومات.
- نددت جمعية الإعلام الأرجنتينية بالقرار، معتبرةً أنه يهدد حرية التعبير، بينما تجاهل ميلي الانتقادات وكتب شعارًا مثيرًا للجدل على منصة إكس.
صعّدت حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، يوم الاثنين، المواجهة مع وسائل الإعلام، بعدما منعت الصحافيين من الوصول إلى القصر الرئاسي لليوم الثالث على التوالي.
وتشهد علاقة ميلي، الحليف المقرب من دونالد ترامب، توتراً مستمراً مع وسائل الإعلام، إذ دأب على توجيه انتقاداتٍ حادةٍ لها منذ توليه السلطة في ديسمبر/كانون الأول 2023. ومنعت السلطات الصحافيين المعتمدين من دخول القصر الرئاسي يومَي الخميس والجمعة، في إطار تحقيقٍ يتعلق بمزاعم "تجسس غير قانوني"، قبل أن يُفاجأ الصحافيون، الذين حضروا يوم الاثنين، بإغلاق البوابات في وجوههم.
ويُجري جهاز الأمن الرئاسي تحقيقاً مع صحافيَين من قناة "تودو نوتيسياس" (Todo Noticias) بتهمة التصوير في مناطق محظورة داخل القصر دون تصريح، في حين أكد الصحافيان أنهما حصلا على إذن مسبق، وأن المواقع التي صوّرا فيها تُزار عادةً خلال رحلاتٍ مدرسية. وسعت صحيفة "أمبيتو فينانسييرو" (Ámbito Financiero) للحصول على حكمٍ قضائي عاجل يُلزم الحكومة بإعادة إتاحة الوصول إلى المعلومات.
وندّدت جمعية الإعلام الأرجنتينية بالقرار، معتبرةً أنه "يمسّ مباشرةً حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات، وهما ركيزتان أساسيتان للنظام الديموقراطي". في المقابل، تجاهل ميلي الانتقادات، وكتب في منشورٍ على منصة إكس عبارة (NOLSALP)، وهو اختصارٌ إسباني لشعار الرئيس الأرجنتيني: "لا نكره الصحافيين بما فيه الكفاية".
(فرانس برس)