الذكاء الاصطناعي يُقنع البشر… على حساب الحقائق

- كشفت دراسة بريطانية عن تأثير روبوتات الدردشة في الآراء السياسية، حيث أظهرت قدرتها على الإقناع باستخدام معلومات غزيرة، رغم احتوائها على كمّ هائل من المعلومات غير الدقيقة. - شملت الدراسة 80 ألف مشارك بريطاني، واستخدمت نماذج متقدمة مثل "تشات جي بي تي" و"غروك"، وركزت على قضايا مثل أجور القطاع العام والتضخم. - أظهرت النتائج أن تحسين القدرة على الإقناع قد يأتي على حساب الدقة، مما يثير مخاوف حول تأثير الذكاء الاصطناعي على الخطاب العام.

تؤثر روبوتات الدردشة (Chatbots) في الآراء السياسية لمستخدميها، لكن حتى أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي إقناعاً تقدّم "كمّاً هائلاً" من المعلومات غير الدقيقة في العملية نفسها، وفقاً لدراسة صادرة عن هيئة الأمن السيبراني للذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة.

وصف الباحثون الدراسة بأنها أكبر وأكثر تحقيق منظّم حول قدرة الذكاء الاصطناعي على الإقناع حتى الآن، إذ شملت نحو 80 ألف مشارك بريطاني أجروا محادثات مع 19 نموذجاً مختلفاً للذكاء الاصطناعي. شملت الموضوعات أجور القطاع العام والإضرابات وأزمة تكلفة المعيشة والتضخم. ووجهت روبوتات الدردشة لإقناع المستخدمين باتخاذ موقف معين حول قضية ما. استخدمت الدراسة نماذج متقدمة من "تشات جي بي تي" و"غروك"، وأخرى ابتكرها أكاديميون من كلية لندن للاقتصاد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة أكسفورد، وجامعة ستانفورد.

قبل المحادثة وبعدها، أبلغ المستخدمون عمّا إذا كانوا يوافقون على سلسلة من العبارات التي تعبّر عن رأي سياسي محدد. ووجدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة ساينس أمس الخميس، أن ردود الذكاء الاصطناعي "المليئة بالمعلومات" كانت الأكثر إقناعاً. وأدى توجيه النموذج للتركيز على استخدام الحقائق والأدلة إلى أكبر مكاسب في القدرة على الإقناع، لكن النماذج التي استخدمت أكبر قدر من الحقائق والأدلة كانت أقل دقة من غيرها. هذه النتائج "تشير إلى أن تحسين القدرة على الإقناع قد يأتي على حساب الحقيقة، وهو ديناميكية يمكن أن تكون لها عواقب ضارة على الخطاب العام ونظام المعلومات"، وفق ما حذرت الدراسة.

وأضافت الدراسة أن تعديل النموذج بعد مرحلته الأولى من التطوير، في ما يُعرف بالتدريب اللاحق (post-training)، شكّل عاملاً مهماً لجعله أكثر إقناعاً. وجعلت الدراسة النماذج، بما في ذلك تلك مفتوحة المصدر المتاحة مجاناً، أكثر إقناعاً عبر دمجها مع "نماذج المكافآت" التي توصي بأكثر الردود إقناعاً. وأشار الباحثون إلى أن قدرة نظام الذكاء الاصطناعي على إنتاج المعلومات قد تجعله أكثر قدرة على التلاعب من أكثر البشر تأثيراً، إذ إنّ "الذكاء الاصطناعي قد يتفوّق على قدرة الإقناع لدى أكثر البشر تمرساً، نظراً لقدرته الفريدة على توليد كميات كبيرة من المعلومات بشكل فوري تقريباً أثناء المحادثة". ولفتت الدراسة إلى أن تزويد النماذج بمعلومات شخصية عن المستخدمين الذين تتفاعل معهم لم يكن له تأثير كبير مثل التدريب اللاحق أو زيادة كثافة المعلومات.

ومع ذلك، أفادت الدراسة بأن هناك بعض الحواجز الواضحة أمام قدرة الذكاء الاصطناعي على التلاعب بآراء الأشخاص، مثل المدة التي يستطيع المستخدم قضاءها في محادثة مطولة حول السياسة مع روبوت دردشة. وهناك نظريات تشير إلى وجود حدود نفسية صارمة لقدرة البشر على التأثر، وفقاً للباحثين.