الذكاء الاصطناعي يلوّث أخبار زواج مي عز الدين

- انتشرت صور مفبركة لزواج الممثلة مي عز الدين بخبير التغذية أحمد تيمور، مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وحققت شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث صدّقها العديد من المستخدمين. - نشرت الممثلة راندا البحيري الصور على "فيسبوك"، محققة أكثر من 80 ألف تفاعل، مع تعليقات إيجابية من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بجمال الصور. - تحقق "العربي الجديد" من صدقية الصور باستخدام أدوات تحليل الصور، مثل "بيتمايند" و"هايف إيه آي ديتيكتور"، وأكدت أن الصور مفبركة بنسبة 99%.

في خضم الزخم الواسع الذي خلقه خبر زواج الممثلة المصرية مي عز الدين بخبير التغذية العلاجية واللياقة البدنية، أحمد تيمور، تدخّل الذكاء الاصطناعي لبثّ صور مفبركة مولّدة باستخدام الروبوت، وقد حقّقت تلك الصور شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويبدو من التعليقات أن كثيراً من الناس صدّقوها.

أحد هذه الأمثلة ما جاء في صفحة الممثلة المصرية، راندا البحيري، في "فيسبوك"، حيث نشرت ما قالت إنه جلسة تصوير من زفاف مي عز الدين وأحمد تيمور، معلّقة عليها بـ"إيه السيشن القمر ده... البرنسيسة مي". وحقق المنشور أكثر من 80 ألف تفاعل، نحو 50 ألفاً منها قلوب إعجاب، و31 ألفاً أخرى أزرار لايك تأييدية. وفي مساحة التعليقات بدا الكثير من المستخدمين مصدقين لها.

وعلّقت داليا يوسف: "من أجمل وأرق العرايس اللي شوفتها، جميلة أوي تبارك الله، ربنا يحفظها ويرزقها بالذرية الصالحة يا رب". وكتبت عزة عز العرب: "ما شاء الله، الله أكبر، عسل ربنا يخليكم لبعض"، وعلّقت هدى العشري: "قمر أوي ربنا يهنيكي ويسعدك يا رب"، وكتبت صابرين أحمد: "ما شاء الله، تبارك الله، الله أكبر، بجد رقيقة وجميلة".

لكن الكثير من المعلقين الآخرين انتابتهم الشكوك في صدقية هذه الصور. وكتبت شهد علاء: "حاسّة إن الصور Al (ذكاء اصطناعي) بس معنديش دليل"، وكتب أحمد سعيد: "إنتي عملالهم سيشن بالـAl ما شاء الله عليكي"، وقالت دينا مختار: "أعتقد أن كل هذا ذكاء اصطناعي"، فيما سخرت سعاد محمد من المنشور، قائلة: "ما شاء الله الـAl منور".

وتحقّق "العربي الجديد" من صدقية الصور باستخدام محرك تحليل صور، فوجد أنها مولّدة فعلاً بالذكاء الاصطناعي. وبات متوفراً في الإنترنت الآن أدوات عدة تسمح بالتحقق من فبركة صور بالذكاء الاصطناعي، وأبرزها "بيتمايند" (BitMind)، و"هايف إيه آي ديتيكتور" (Hive AI Detector)، و"إيه آي أور نوت" (AI Or Not). وتعمل هذه الأدوات كمحركات بحث تخبر المستخدم بنسبة الفبركة التوليدية فيها. وما على المستخدم سوى دخول هذه المواقع، وتحميل الصورة المشكوك فيها، ثم ستظهر أمامه نتائج سهلة القراءة حول صدقية الصورة أو فبركتها. فعلى سبيل المثال أكد أحد المحركات أن صورة مي عز الدين مفبركة بنسبة 99%.