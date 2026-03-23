الذكاء الاصطناعي يفكّر في حلول لأزمات مثل مضيق هرمز

- تقدم شركة ساب الألمانية منصة تنسيق سلاسل التوريد (SCO) المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لمواجهة أزمات سلاسل التوريد مثل حصار مضيق هرمز، حيث تتيح للمستخدمين إعادة ضبط مسارات النقل وتقديم سيناريوهات بديلة تلقائياً. - تستخدم الشركات نظام SCO لتحسين إدارة سلسلة التوريد، بما في ذلك التغييرات في سياسات التعرفات الجمركية ونقص رقائق أشباه الموصلات، وتستحوذ ساب على الحصة الأكبر من سوق أنظمة تخطيط موارد المؤسسات عالمياً. - يُستخدم الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية وحرب المعلومات، حيث كشفت تقارير عن استخدامه في العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران، مما يثير قضايا أخلاقية حول استخدامه في تحديد الأهداف وتنفيذ الضربات.

تقترح شركة ساب الألمانية للبرمجيات حلاً مدعوماً من الذكاء الاصطناعي لأزمة سلاسل التوريد في مضيق هرمز. الحل يتمثّل في منصة جديدة تسمى تنسيق سلاسل التوريد (SCO). ويوضح المسؤول في "ساب"، هاغن هويباخ، لصحيفة سيول إيكونوميك ديلي الكورية أنه "يمكن للمستخدمين التحقق داخل المنصة من وجود بدائل لإعادة ضبط مسارات النقل أو إعادة هيكلة خطط النقل بالكامل" خلال أزمات الخدمات اللوجستية الناجمة عن نزاعات دولية، مثل حصار مضيق هرمز.

يضيف أن المنصة يمكنها "تنبيه المستخدمين إلى حالات أزمات سلاسل التوريد، وعرض سيناريوهات بديلة، وتقديم تقديرات لزيادة التكاليف لكل سيناريو، تلقائياً بالكامل من دون أي تدخل بشري".

وتوضح "ساب" أن نظام SCO يمكن استخدامه في مجالات إدارة سلسلة التوريد المختلفة، بما في ذلك التغييرات في سياسات التعرفات الجمركية الأميركية ونقص رقائق أشباه الموصلات. وتنقل الصحيفة عن هويباخ أن "الشركات تستخدم نظام SCO أيضاً للاستعداد للمخاطر عند تخطيط الإنتاج والتوريد. وحتى في الأوقات العادية، يُستَخدم النظام لإجراء محاكاة مستمرة لسلسلة التوريد لمراجعة الخطط وتحسينها".

تستحوذ "ساب" على الحصة الأكبر من سوق أنظمة تخطيط موارد المؤسسات عالمياً، ومن عملائها 99 شركة من بين أكبر 100 شركة في قائمة "فورتشن"، وبلغت إيراداتها العام الماضي نحو 42.7 مليار دولار. وقد بدأت "ساب" بدمج الذكاء الاصطناعي في خدمات تخطيط موارد المؤسسات منذ إطلاق وكيل الذكاء الاصطناعي المؤسسي "جول" عام 2023. وتمتلك "ساب" الآن أكثر من 70 وكيل ذكاء اصطناعي آلياً موزعة على سبع عمليات، تشمل تخطيط المنتجات والإنتاج والخدمات اللوجستية.

ويأتي الذكاء الاصطناعي حلّا في العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران بعدما تحوّل إلى جزء من المشكلة، سواء تعلّق الأمر باستخدامه في العمليات العسكرية أو في حرب المعلومات والتضليل. وكان موقع أكسيوس وصحيفة وول ستريت جورنال قد كشفا أن الولايات المتحدة استخدمت نموذج الذكاء الاصطناعي كلود من شركة أنثروبيك في الضربات. قد يشمل ذلك الاعتماد عليه في تحديد الأهداف والمراجعة القانونية وتنفيذ الضربة. وقد جاء هذا الاستخدام بالرغم من إنهاء البنتاغون لعقده مع "أنثروبيك" بسبب اعتراضات أخلاقية من الشركة .

كذلك استُخدم الذكاء الاصطناعي في التضليل، إذ يشير باحثون إلى انتشار عدد كبير من اللقطات المولدة بالذكاء الاصطناعي عن العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران، بما يتخطى تلك التي جرى تداولها خلال الصراعات السابقة، وبما يتخطى قدرات المدققين البشريين، ويجعل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عاجزين غالباً عن التمييز بين الحقيقة والأكاذيب.