الذكاء الاصطناعي يغيّر الحج وتنظيمه

يعيش موسم الحج هذا العام رحلة رقمية يعزّزها الذكاء الاصطناعي لتسهيل الخدمات وإدارة الحشود وتحليل البيانات وتنفيذ الإجراءات على نحوٍ أسرع. كذلك يسمح بتقديم المعلومات والتوجيهات اللازمة، بالإضافة إلى التنظيم الأمني ورفع مستويات الدقة. هذا يجعل رحلة الحاج أسهل ومهام المنظمين أكثر كفاءة.

ويوفّر تطبيق "نسك" أكثر من 130 خدمة رقمية يستفيد منها أكثر من 51 مليون مستخدم حول العالم، تشمل الخرائط التفاعلية، والتنقل داخل المشاعر، وخدمات الإرشاد الرقمي، وخدمات "الأضاحي والهدي" و"عربات الغولف". وهذا الموسم أطلقت وزارة الحج والعمرة 30 خدمة جديدة عبر تطبيق "نسك" لخدمة الحجاج، ليصبح مجموع الخدمات في التطبيق أكثر من 130 خدمة؛ من بينها خدمة "نسك إيه آي"، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للإجابة عن أسئلة الحاج المرتبطة بالحج والعمرة والخدمات، والحصول على إرشاد مباشر يساعده على التخطيط لرحلته وأداء نسكه بوضوح أكبر.

وفي الجانب الصحي، يُوظَّف الذكاء الاصطناعي في الخدمات الصحية للحجّاج، عبر حلول مثل "فاحص الأعراض"، الذي يتيح تحليل الأعراض والتاريخ الطبي وتقديم تقييم أولي وتوجيهات صحية فورية، بما يسهم في تقليل أوقات الانتظار ورفع كفاءة الفرز الطبي، إلى جانب توفير دعم طبي يعمل على مدار الساعة.

وفي المسجد الحرام والمسجد النبوي تُوظّف الروبوتات والذكاء الاصطناعي لإدارة برامج الإرشاد والتوعية، والإجابة عن استفسارات السائلين، والترجمة الفورية، والبث الرقمي بلغات متعددة. ويقدم "روبوت وقاية" مثلاً الإرشادات والتوعية الصحية للحجاج بأكثر من 97 لغة، ويشمل ذلك التوعية بطرق الوقاية من الإجهاد الحراري والإصابات، والإرشادات المرتبطة بالحفاظ على الصحة العامة أثناء أداء المناسك، إلى جانب نشر الممارسات الصحية السليمة. وساهمت تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير أدوات رقمية لتحسين إدارة المحتوى التوعوي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الرسائل العلمية والإرشادية، ودعم عمليات الترجمة الفورية والبث الرقمي للدروس والخطب، بما يضمن إيصال رسالة الحرمين إلى المسلمين حول العالم.

ويتيح تطبيق "توكلنا" استعراض تصاريح الحج رقمياً في مداخل مدينة مكة ونقاط الفرز الأمنية والمنافذ المرتبطة بأعمال الحج. وهو مرتبط بالمنصة الرقمية الموحدة لتصاريح الحج "منصة تصريح"، التي أطلقتها وزارة الداخلية بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك لتوحيد إجراءات إصدار التصاريح والتحقق منها رقمياً.

وساهم فريق الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في تسهيل إجراءات سفر الحجاج من بلدانهم بدءاً من استقبالهم، مروراً بوصولهم لمطارات المملكة، حتى يعودوا لدولهم، من خلال استخدام أحدث التقنيات في البيانات والذكاء الاصطناعي، وبسرعة إجراءات سفر استغرقت 40 ثانية لكل حاج.

وفي مناطق المناسك تتكامل الجهود الأمنية مع حلول رقمية ذكية تعتمد على تحليل البيانات لحظياً ومتابعة المؤشرات الميدانية من أجل إدارة الحشود والتدفقات البشرية والحركة، وتعزيز سرعة الاستجابة، ورفع مستويات السلامة. كذلك نُظمت ورش قدمها خبراء ومختصون، بمشاركة أكثر من 300 مستفيد؛ وتناولت موضوعات متنوّعة بينها آليات توظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى.

والذكاء الاصطناعي جزء من منظومة تكنولوجية أوسع تشمل أبراج الاتصالات، والألياف البصرية، وشبكات الجيل الخامس والرابع، ونقاط واي فاي، ومراكز البيانات، وأنظمة التغطية الداخلية، وتوظف الحلول الذكية كالتحليلات اللحظية، وأنظمة إدارة الحشود، وإنترنت الأشياء، والطائرات المسيرة، بما يساهم في رفع الكفاءة والدقة ويسهّل رحلة الحاج.