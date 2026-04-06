الذكاء الاصطناعي يطارد المطلوبين في باكستان

- أدخلت وكالة التحقيقات الفيدرالية في باكستان نظام ذكاء اصطناعي لتحديث "الكتاب الأحمر" وتحويله إلى منصة رقمية، مما يسهل التعرف على الهاربين حتى مع تغيّر مظهرهم، ويشمل معلومات شاملة عن المطلوبين. - يهدف التحول الرقمي إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في الوكالة، من خلال الرقمنة المنهجية لعمليات التحقيق والتفتيش، مما يعزز الحوكمة الإلكترونية وممارسات إنفاذ القانون الحديثة. - تشمل الجهود استبدال الإجراءات اليدوية بأنظمة رقمية متكاملة، وتحسين موثوقية السجلات، وتعزيز الترابط بين المؤسسات، مع تطوير مركز المراقبة والتحكم المركزي للهجرة.

في خطوةٍ مهمة نحو تعزيز العمل الشرطي بالتكنولوجيا في باكستان، أدخلت وكالة التحقيقات الفيدرالية في باكستان نظاماً مدعوماً بتقنيات الذكاء الاصطناعي قادراً على كشف هوية الهاربين في الوقت الفعلي، من خلال إعادة تكوين مظهرهم وتحديثه، ما يجعل من الصعب على المجرمين الإفلات من التعقب.

وأفادت صحيفة "ذا إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الاثنين، بأن هذا التطور يأتي في إطار سعي الوكالة إلى تحديث "الكتاب الأحمر" التقليدي الخاص بها الذي يضم أبرز المطلوبين، وتحويله إلى منصة رقمية ديناميكية.

وفي حديثه لصحيفة "داون" (Dawn)، أشار رئيس الوكالة عثمان أنور إلى أن الذكاء الاصطناعي يُستخدم لإنتاج صور حديثة للمشتبه بهم استناداً إلى صور قديمة، ما يتيح التعرف إليهم حتى في حال تغيّر مظهرهم مع مرور الوقت. وأوضح أنور أن هذا النظام سيجعل من الصعب على المطلوبين إخفاء هوياتهم عبر تغيير ملامحهم، مضيفاً أن الوكالة ستتمكن من تعقّب هوية أي مشتبه به حتى لو حلق شعره أو أطلق لحيته، وذلك بفضل النظام المُحدَّث.

وسيُتاح "الكتاب الأحمر" بصيغته الجديدة عبر الإنترنت لضباط الوكالة المعنيين، وكذلك لعامة الجمهور. ووفقاً لمدير الوكالة، سيتضمن مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك تفاصيل أفراد العائلة والمعارف المعروفين، وأرقام بطاقات الهوية الوطنية وجوازات السفر والهواتف المحمولة، والعلامات الفارقة، وبيانات الحسابات المصرفية، إضافةً إلى معلومات تتعلق بمحاضر القضايا وحالة الدعاوى أمام المحاكم. وأضاف أن السجل المُحدَّث سيشمل أيضاً أساليب عمل مهرّبي البشر ومناطق نشاطهم، إلى جانب الطرق التي يستخدمونها وآخر مواقع معروفة لهم. ولفت إلى أن 143 مهرّباً للبشر مطلوبين في قضايا مختلفة مسجّلة لدى دوائر مكافحة الاتجار بالبشر في الوكالة مدرجون حالياً في "الكتاب الأحمر".

وفي ما يتعلق بأجندة الإصلاح الرقمي، أكد أنور أن التحول الرقمي يشكّل محوراً أساسياً في برنامج إصلاح وتحديث الوكالة، موضحاً أن استخدام التكنولوجيا الحديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي لا يساهم فقط في الحد من الجريمة، بل أيضاً في تعزيز الشفافية والكفاءة والرقابة واتخاذ القرار القائم على البيانات. وأردف قائلاً: "من خلال الرقمنة المنهجية لعمليات التحقيق والتفتيش والمساءلة وإدارة الموارد البشرية، تتجه الوكالة نحو ترسيخ الحوكمة الإلكترونية وتطبيق ممارسات حديثة في إنفاذ القانون".

وأشار إلى أن جهود الوكالة تتركّز على استبدال الإجراءات اليدوية والمجزأة بأنظمة رقمية متكاملة، ما يتيح الإشراف في الوقت الفعلي، ويحسّن موثوقية السجلات، ويعزّز الترابط بين المؤسسات.

كما كشف أن آلية داخلية للمساءلة قائمة على إجراءات رقمية، تشمل تحقيقات تقصّي الحقائق والإجراءات التأديبية، باتت قيد التشغيل بالفعل، وسيجرى تعزيزها بشكل أكبر. وأضاف أن مركز المراقبة والتحكم المركزي للهجرة في مقر الوكالة يخضع حالياً لعملية تطوير وإعادة تموضع.

وأوضح أن بعض أفراد الوكالة الذين ثبت تقصيرهم تعرّضوا للمساءلة، داعياً الشباب الباحثين عن فرص عمل إلى سلوك القنوات القانونية وتجنب المخاطرة بحياتهم.